Rapperul american Wiz Khalifa este cea mai nouă prezență pe lista condamnaților de lux căutați de Poliția Română. Acesta a fost dat în urmărire internațională. Statul român are o listă lungă de condamnați români pe care nu îi poate aduce în țară.

Înaintea adăugării lui Wiz Khalifa pe lista fugarilor celebri, cea mai recentă prezență era cântărețul de manele Dani Mocanu. El a fugit înainte de a-și afla condamnarea pentru tentativă de omor, dar a fost găsit după câteva luni în sudul Italiei, în Napoli. Inițial a fost reținut de polițiști, dar acum nu se află în spatele gratiilor. Se află în arest la domiciliu și așteaptă ca în ianuarie 2026 să afle decizia judecătorilor cu privire la extrădare. Însă judecătorii din instanța din sudul Italiei sunt cunoscuți ca fiind blânzi cu cei care nu vor să fie extrădați.

Sorin Oprescu este un nume important de pe listă. Fostul primar al Capitalei a fost condamnat la 10 ani și 8 luni de închisoare, însă a fugit în Grecia. În 2022, Republica Elenă a respins pentru prima dată extrădarea iar acum România a formulat o nouă cerere pe care, cel mai probabil, magistrații eleni o vor judeca anul viitor. Dar nu există multe speranțe din partea statului român cu privire la o soluție de extrădare.

Pe listă se mai află și Ionel Arsene, fost membru PSD și șef al Consiliului Județean Neamț. El a plecat în Italia, unde extrădarea sa a fost respinsă. Arsene a fost condamnat pentru fapte de corupție.

Mercenarul Horațiu Potra a fost adus din Dubai luna trecută, însă el a anunțat că își dorește să fie adus în România. Procedura nu a fost una anevoioasă pentru Ministerul Justiției.

