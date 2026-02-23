Live TV

Video Zeci de animale de la o stână, ucise de câinii de pază ai directorului Casei de Pensii Olt. Proprietarul vrea să-l dea în judecată

caini de paza stana
Foto: captură video Digi24

Zeci de animale au fost ucise de aproximativ 20 de câini de pază care au pătruns într-o stână din județul Olt. Câinii aparțin directorului Casei Județene de Pensii Olt, iar proprietatea acestuia este în apropierea stânei. Bărbatul a fost amendat cu 500 de lei pentru că ar fi lăsat câinii nesupravegheați. 

Atenție! Urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional.

 

Incidentul a avut loc la o stână din localitatea Curtișoara din județul Olt. Câinii directorului de la Casa de Pensii Olt au săpat pe sub gardul locuinței, au traversat terenul și au ajuns la stâna de animale, unde au ucis peste 20 de capre, oi, miei și iezi.

Nu este pentru prima dată când câinii atacă animalele de la stână. Incidente au mai fost în ultimii patru ani. De fiecare dată, proprietarul stânei au cerut explicații de la directorul Casei de Pensii Olt, care nu a vrut să-i despăgubească.

La ultimul atac au venit și polițiștii, jandarmii, care l-au amendat pe directorul Casei de Pensii Olt cu 500 de lei pentru că a lăsat animalele periculoase nesupravegheate.

Proprietarul stânei vrea să-l dea în judecată pe director pentru a primi despăgubiri 30.000 de lei.

Editor : A.C.

