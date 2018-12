Zeci de bucureșteni au rămas ore întregi în parcarea unui mall, la etajul -3. Reacția centrului comercial

Mai sunt câteva ore până la Crăciun, iar marile centre comerciale sunt foarte aglomerate. Atât de pline încât în parcarea mall-ului Promenada oamenii au rămas blocaţi la subsol, la etajul -3, în parcare.

Oamenii au stat mai bine de o oră şi jumătate la coadă pentru a ieşi din subteran. Oamenii se plâng că aerul a devenit insuportabil din cauza gazelor de eşapament. Familiile cu copii i-au scos pe cei mici pe jos, la aer.

În plus, spun ei, reprezentanţii centrului comercial n-au venit cu soluţii şi nici n-au răspuns la telefon.

Adriana Manole, una dintre persoanele care a rămas blocată în parcarea mall-ului, a povestit la Digi24 prin ce a trecut.

„Cred că mai bine de o oră și jumătate am stat, am încercat să sunăm peste tot, nu s-a putut. Nu am putut vorbi cu nimeni. Nu ne mișcam, eram la nivel -3, senzorii nu existau, senzori care să atragă atenția că erau gaze. M-au usturat ochii încă o oră dupa ce am ieșit din subteran. Am sunat la 112 ți cred că abia atunci, după ceva vreme, lucrurile au început să se mai miște”, a spus Adriana Manole.

Cauza, potrivit telespectatoarei Digi24, este că mall-ul este așezat între două mari bulevarde și nu are decât o ieșire.

„Am văzut familii cu copii, cu fular pe nas și pe gură, atât adulții, cât și copiii. Nici în mașină nu se mai putea sta. Eu nu m-am gândit decât la ce s-ar putea întâmpla la nivelul -3, să ai ditamai mall-ul cu o singură ieșire. Întreb și eu cine le-a dat autorizație, cum s-au luat autorizațiile de funcționare, unde sunt senzorii de siguranță, ieșirile de siguranță în situații din acestea. Ce să facem? Să ne așteptăm la, ferească Dumnezeu, un nou Colectiv sau mai rău”, a mai spus ea.

Adriana Manole a mai spus că diespecerii de la 112 i-au asigurat că vor lua legătura cu representanții mall-ului. „Ce-i drept, am văzut că lucrurile au început să se mai miște”, a mai spus ea.

Reacția mall-ului Promenada

Reprezentanții mall-ului Promenada au declarat la Digi24 că de vină a fost faptul că bulevardele au fost foarte aglomerate la suprafață. Ei au precizat că la aflarea veștii au ridicat barierele pentru ca avacuarea să aibă loc mai ușor.

Dragoș Marinescu, director de marketing al mall-ului, a spus că au fost luate măsuri speciale, tocmai pentru că se știe obiceiul românilor de a face cumpărături în ajunul Crăciunului.

„Noi suplimentăm numărul agenților de pază pentru fluidizarea traficului, luăm măsura ridicării barierelor pentru a fluidiza traficul, în schimb la ambele ieșiri bulevardele sunt blocate. La ieșirea din parcarea subterană toți șoferii trebuie să acorde prioritate pietonilor și masinilor care se află și care au acest drept, motiv pentru care se aglomerează”, a subliniat el.

Reprezentantul mall-ului nu a putut să spună cu exactitate după cât timp au fost ridicate barierele, dar nu după o oră și jumătate, așa cum au spus clienții: „A durat ceva, sunt câteva minute.”

„Sunt foarte aglomerate bulevardele la suprafață. Noi, împreună cu poliția locală, luăm masuri pentru decongestionarea traficului pe arterele principale”, a precizat Marinescu.

El a mai explicat că a fost atât de aglomerat astăzi încât „am avut cu câteva sute de mașini mai multe decât totalul locurilor de parcare, când s-au blocat ieșirile.”

„Sunt conducători auto care nu respectă indicatoarele rutiere din parcare. Acești șoferi duc la blocarea traficului în parcare”, a mai spus Marinescu.

Reprezentantul mall-ului Promenada a mai spus că nu a primti sesizări de la 112, ci din partea clienților.

„Nu e o situație cu care ne confruntăm numai noi, nu numai centrul nostru are această situație. Apelul pe care îl facem este să nu se mai concentreze toată lumea pe Ajun. La fel se întâmplă și de Paște”, a spus Dragoș Marinescu.

