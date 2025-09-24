Live TV

Zeci de percheziții în Timiș, Caraș și Gorj la persoane care ar deține arme ilegal: descinderi la două adrese ale familiei Cârpaci

politisti la perchezitii
Foto: Captură Digi24

Poliţiştii de la Serviciul Arme din Timiş fac 23 de percheziţii în diferite locaţii din Timiş, Caraş-Severin şi Gorj, iar printre adresele verificate două aparţin familiei de romi Cârpaci, care a fost implicată în scandalul din luna august 2025 când şoferul unei maşini a pătruns pe contrasens, a lovit un autoturism, apoi a rupt balustrada unui pod de lângă Catedrală. În cadrul percheziţiilor, la una dintre adresele din Timişoara a fost găsită o grenadă.

Un număr de 23 de percheziţii au loc, miercuri, în judeţele Timiş, Caraş-Severin şi Gorj, unde poliţiştii de la Servicul Arme au informaţii că ar exista diferite arme deţinute ilegal.

Printre cei ale căror locuinţe au fost percheziţionate se numără şi membri ai familiei de romi Cârpaci, din Timişoara, cei implicaţi în atacul din luna august de pe Podul Episcopal de langa Catedrală, când şoferul unei maşini a intrat pe contrasens, a lovit intenţionat o altă maşină, apoi era la un pas să cadă în Bega cu tot cu autoturism, după ce a rupt balustrada.

În accidentul de atunci, un pieton a fost rănit şi transportat la spital. Tot atunci, poliţiştii au găsit într-una dintre maşini mai multe obiecte contondente şi ascuţite. Poliţiştii au deschis imediat un dosar penal pentru vătămare corporală, distrugere, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi lovire sau alte violenţe.

Potrivit IPJ Timiş, în urma percheziţiilor, au fost ridicate, pentru continuarea cercetărilor, două săbii cu lungimea de aproximativ 60 cm, 14 articole pirotehnice din categoria F2, precum şi o grenadă funcţională, cu încărcătură activă.

„Din acest motiv, la faţa locului a fost solicitat un echipaj din cadrul I.S.U. Banat, care s-a ocupat de ridicarea, manipularea şi expertizarea grenadei, aceasta făcând parte din categoria armelor şi muniţiilor interzise”, a precizat PJ Timiș.

În cauză, cercetările sunt continuate pentru infracţiunile de nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor şi deţinerea articolelor pirotehnice din categoria F2, fără drept.

De asemenea, în timpul percheziţiilor făcute miercuri dimineaţă, la una dintre adresele din Timişoara a fost găsită o grenadă ofensivă de mână de provenienţă iugoslavă.

O comisie mixtă de la Serviciul Arme va face o cercetare, iar grenada a fost ridicată pentru expertiză.

