Live TV

Exclusiv Zidul anti-drone și Santinela Estului. Explicațiile ministrului Apărării despre proiectele de apărare ale UE și NATO

Data publicării:
drona atac
Foto cu un caracter ilustrativ. Shutterstock

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a explicat, la Digi 24, ce presupun proiectele Santinela Estului și zidul anti-drone, care ar trebui să ofere o capacitate sporită de protecție statelor de pe flancul estic al NATO.

Zidul anti-drone este inițiativa anunțată de Ursula von Der Leyen, președinta Comisiei Europene, și propunerea principală este finanțarea unor proiecte care să îmbunătățească apărarea antiaeriană pe flancul de est, a afirmat Ionuț Moșteanu.

„Am avut o primă discuție pe această idee. Acest concept, că este deocamdată în faza de concept, a fost anunțat de președinta Comisiei săptămâna trecută. […] Toți avem nevoie de capacități, una de observare timpurie a dronelor și a doua de doborâre a dronelor, capacități antiaeriene. […]

Nu s-a stabilit clar ce. În primul rând să găsească bani, în paralel să găsească și soluțiile. Detectare și doborâre. Și sunt diverse soluții, sunt soluții de antiaeriană de la sol, sunt soluții de drone-interceptoare, fiecare cu plusuri și cu minusuri.

Ucrainienii din nou nu funcționează la o țară pe timp de pace: tot ce folosesc ucrainienii care sunt pe toată linia frontului, cu toată țara mobilizată cu legislație, cu aceste drone interceptoare care zboară cu 300km/h și au o încărcătură de explozibil pe ele. Care e o mare responsabilitate. Poți să te joci pe linia frontului, dar nu poți să te joci oricând, oriunde cu aia, că poate scapă din control”, a explicat Moșteanu.

Cu referire la proiectul Santinela Estului, ministrul Apărării a explicat că este inițiativa NATO.

Secretarul general Mark Rutte a anunțat-o în 2 zile după evenimentul din Polonia, cu o zi înainte de evenimentul de la noi, cu drona din Deltă și ca și concept propune același lucru [...] Vorbim la fel de echipamente de observare timpurie a dronelor și de echipamente de apărare, de descurajare. Discuțiile se întâmplă în fiecare săptămână la nivel militar.

Au fost discuții și la nivel politic. Urmează să mai fie discuții mult mai clare la ministeriala din 15 octombrie. Ne vom vedea cu toții la Bruxelles, miniștrii Apărării și reprezentanții NATO și vom clarifica mai multe detalii”, a spus Ionuț Moșteanu.

Citește și:

EXCLUSIV Ministrul Apărării reacționează la acuzațiile lui Vladimir Putin la adresa României: E ultimul om care să dea lecții, o butaforie

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vacanța de toamnă pentru elevi. Foto Getty Images
1
Vacanță pentru toți elevii în octombrie. Când se termină primul modul de cursuri din anul...
o femeie cu un ceas arată spre ora 12
2
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu...
small river after flood or storm. Aerial view, Romania
3
Cod roșu de inundații pe râuri din mai multe județe. Șefa ANM: Atenție maximă la...
Serghei Nariskin
4
Spionii lui Putin susțin că dronele care au ajuns în România și Polonia ar fi fost...
N23 SOSIRE NICUSOR MACRON DINEU SUMMIT UE COPENHAGA VO 011025_00192
5
Nicușor Dan a participat la dineul organizat de regele Danemarcei la Copenhaga. Șeful...
Ucrainenii au aflat că Mircea Lucescu va scoate din buzunar 17.500.000 € și nu au stat pe gânduri
Digi Sport
Ucrainenii au aflat că Mircea Lucescu va scoate din buzunar 17.500.000 € și nu au stat pe gânduri
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Moscow, Russia. 09 May, 2025. Russian President Vladimir Putin delivers an address during the annual Victory Day military parade at Red Square, May 9, 2025, in Moscow, Russia. Credit: Gavriil Grigorov/Russian Government/Alamy Live News
Ministrul Apărării reacționează la acuzațiile lui Vladimir Putin la...
ploi
Ciclon în România, cu vreme severă în jumătate de țară. Ninge...
vladimir putin
România, dată exemplu de Vladimir Putin pentru manipularea alegerilor...
klaus iohannis
Klaus Iohannis a fost executat silit de ANAF. Fostul președinte al...
Ultimele știri
Compania de apă din România care a devenit vedetă pe TikTok. Clipurile despre cum ajunge apa la robinete adună mii de vizualizări
Scandal provocat de cremele cu SPF în țara cu una dintre cele mai mari rate de cancer de piele: Mai multe produse au fost retrase
Teatrul de Vară din Mamaia, abandonat din nou. Firma care făcea lucrările a intrat în insolvență. Fost director: „Sunt trist”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ionut mosteanu face declaratii
Ministrul Moșteanu: Se vorbește mult de drone. Multe țări n-au legislație să le dea jos. Noi avem printre cele mai avansate legi
tanc
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării: Organizăm licitație pentru 216 tancuri moderne. Condiția este să fie fabricate în România
ionut mosteanu
Sfatul lui Ionuț Moșteanu pentru militarii români, după ce în SUA „generalii grași” au fost luați în vizor
Schönefeld, Brandenburg, Deutschland, 07.06.2024: ExpoCenter-Airport: Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung Berl
Moșteanu susține, optimist, că România va produce drone în colaborare cu Ucraina din 2027: Am văzut 4 fabrici, nu e foarte complicat
Bucharest, Romania - January 24, 2024: Details with a Romanian army soldier holding an AK 47 assault rifle during a military ceremony at the Monument
Moșteanu, despre înarmare: SUA vor să ne pregătim, să stăm bine pe picioare. Marcel Ciolacu a băgat adânc mâna în bugetul înzestrării
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie sfidează orice regulă și pozează în costum de baie la 77 de ani: „Destest să-mi acopăr corpul!” Cum...
Cancan
Alertă MEDICALĂ în România! E focar de infecție: s-au înregistrat deja 150 de cazuri
Fanatik.ro
„Transilvania vrea independența!” CNA sesizează Parchetul pentru mesajul viral. Povestea românului din...
editiadedimineata.ro
Cum să ai cel mai bun somn
Fanatik.ro
Aza Gabriela, declarație pentru iubitul ei, Horațiu Moldovan. Fotbalistul de la Real Oviedo are de ce să fie...
Adevărul
Cadourile de protocol primite de Maia Sandu: cel mai valoros este de la Macron. Ce i-a dăruit România
Playtech
Strat de zăpadă de 50 cm. Cât ține vremea rea și ce regiuni vor fi cele mai afectate de ninsori
Digi FM
Ianis Hagi și soția lui, Elena, și-au botezat fiul născut acum o lună. Ce nume au ales pentru primul nepot al...
Digi Sport
Elvețienii au ”desființat” un fotbalist de la FCSB!
Pro FM
Ce relație are fiica lui Michael Jackson cu mătușa ei. Paris și Janet Jackson s-au întâlnit la Săptămâna...
Film Now
Nicole Kidman, prima apariție publică după ce a depus cererea de divorț de Keith Urban. Actrița nu și-a dorit...
Adevarul
Medici sancționați în Europa tratează pacienți în România: cazul doctorului radiat pentru abuz sexual care...
Newsweek
Cum ar putea scăpa pensionarii de CASS la pensie? 2 decizii CCR care le-ar aduce bani la pensie
Digi FM
Radu Drăgușin și-a cerut iubita în căsătorie, într-un cadru spectaculos. Cine e partenera fundașului...
Digi World
De ce e mai sănătos pentru copii să crească alături de un câine decât lângă o pisică. Studiul care schimbă...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
"Fața ei arată complet diferit!" Val de reacții după apariția Emmei Stone la Paris, din partea fanilor care...
UTV
David Măruță și Ilona Tand s-au despărțit după trei luni de relație. Ce spune Andra despre idila...