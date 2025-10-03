Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a explicat, la Digi 24, ce presupun proiectele Santinela Estului și zidul anti-drone, care ar trebui să ofere o capacitate sporită de protecție statelor de pe flancul estic al NATO.

Zidul anti-drone este inițiativa anunțată de Ursula von Der Leyen, președinta Comisiei Europene, și propunerea principală este finanțarea unor proiecte care să îmbunătățească apărarea antiaeriană pe flancul de est, a afirmat Ionuț Moșteanu.

„Am avut o primă discuție pe această idee. Acest concept, că este deocamdată în faza de concept, a fost anunțat de președinta Comisiei săptămâna trecută. […] Toți avem nevoie de capacități, una de observare timpurie a dronelor și a doua de doborâre a dronelor, capacități antiaeriene. […]

Nu s-a stabilit clar ce. În primul rând să găsească bani, în paralel să găsească și soluțiile. Detectare și doborâre. Și sunt diverse soluții, sunt soluții de antiaeriană de la sol, sunt soluții de drone-interceptoare, fiecare cu plusuri și cu minusuri.

Ucrainienii din nou nu funcționează la o țară pe timp de pace: tot ce folosesc ucrainienii care sunt pe toată linia frontului, cu toată țara mobilizată cu legislație, cu aceste drone interceptoare care zboară cu 300km/h și au o încărcătură de explozibil pe ele. Care e o mare responsabilitate. Poți să te joci pe linia frontului, dar nu poți să te joci oricând, oriunde cu aia, că poate scapă din control”, a explicat Moșteanu.

Cu referire la proiectul Santinela Estului, ministrul Apărării a explicat că este inițiativa NATO.

„Secretarul general Mark Rutte a anunțat-o în 2 zile după evenimentul din Polonia, cu o zi înainte de evenimentul de la noi, cu drona din Deltă și ca și concept propune același lucru [...] Vorbim la fel de echipamente de observare timpurie a dronelor și de echipamente de apărare, de descurajare. Discuțiile se întâmplă în fiecare săptămână la nivel militar.

Au fost discuții și la nivel politic. Urmează să mai fie discuții mult mai clare la ministeriala din 15 octombrie. Ne vom vedea cu toții la Bruxelles, miniștrii Apărării și reprezentanții NATO și vom clarifica mai multe detalii”, a spus Ionuț Moșteanu.

