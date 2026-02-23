Live TV

Zile cu dezlegare la pește în Postul Paștelui 2026: Când este permis consumul de carne, conform rânduielilor bisericești

Zile cu dezlegare la pește în Postul Paștelui 2026. Foto Getty Images
Zile cu dezlegare la pește în Postul Paștelui 2026. Foto Getty Images
Postul Paștelui 2026 începe pe 23 februarie și se încheie pe 11 aprilie, reprezentând o perioadă dedicată pregătirii spirituale pentru sărbătoarea Învierii. În acest interval, credincioșii sunt invitați să renunțe la consumul de carne, ouă, lapte și brânzeturi. Totodată, calendarul bisericesc include zile cu dezlegare, când este permis consumul de pește, precum și ocazii speciale în care vinul, uleiul sau untdelemnul pot fi integrate în dietă, în conformitate cu tradițiile și recomandările spirituale ale bisericii.

Aceste rânduieli bisericești contribuie la respectarea rigorilor postului, asigurând în același timp echilibrul între trup și suflet pe durata perioadei de pregătire spirituală.

Zile cu dezlegare la pește în Postul Paștelui 2026 

În cadrul Postului Paștelui 2026, credincioșii ortodocși au dezlegare la pește în două zile cu semnificație religioasă deosebită: 25 martie și 5 aprilie, date care coincid cu sărbători creștine importante.

25 martie 2026, Buna Vestire

Prima dezlegare la pește din cadrul Postului Mare are loc pe 25 martie, de Buna Vestire, sărbătoare care marchează momentul în care Arhanghelul Gavriil i-a vestit Fecioarei Maria că îl va naște pe Hristos. Evenimentul simbolizează începutul împlinirii planului divin de mântuire a omenirii și ocupă un loc central în calendarul creștin.

În tradiția populară, ziua este cunoscută sub denumirea de „Blagoveștenia” și este asociată cu renașterea naturii. Se spune că în această zi consumul de pește aduce sănătate și agilitate pe tot parcursul anului, reflectând mișcarea rapidă a peștelui în apă. În numeroase zone ale țării, credincioșii consideră că 25 martie marchează adevărata instalare a primăverii.

5 aprilie 2026, Duminica Floriilor

A doua zi cu dezlegare la pește este 5 aprilie, în Duminica Floriilor, sărbătoare ce marchează intrarea lui Iisus Hristos în Ierusalim, cu o săptămână înainte de răstignire. Aceasta reprezintă ultima duminică a postului și precede Săptămâna Patimilor, considerată cea mai riguroasă perioadă de post din întregul an.

Floriile sunt însoțite de tradiții puternic rădăcinate în România. Credincioșii participă la slujbe cu ramuri de salcie, care sunt sfințite și apoi păstrate în case ca simboluri de protecție și binecuvântare. În această zi, masa de post poate fi completată cu preparate din pește, conform dezlegării rânduite de biserica ortodoxă.

Uleiul și vinul: alte dezlegări permise

„Pe lângă zilele cu dezlegare la pește, Postul Paștelui 2026 cuprinde și intervale în care credincioșii pot consuma ulei și vin, respectând rânduiala stabilită de biserică. În aceste zile, alimentele de origine animală, dar și produse precum ouă, lapte sau brânză rămân interzise.

Dezlegările la ulei și vin apar, de regulă, în zilele de sâmbătă și duminică, însă anumite sărbători sau pomeniri importante din timpul săptămânii pot constitui excepții, permițând consumul acestora  chiar dacă ziua ar fi, în mod normal, de post aspru. Printre acestea se numără, de exemplu, Buna Vestire (25 martie sau Ziua Sfinții 40 de Mucenici (9 martie).

Dezlegarea la ulei și vin contribuie la menținerea energiei și a puterii fizice pe durata postului, permițând continuarea practicii spirituale fără efort excesiv. Mesele de post în aceste zile pot fi variate și consistente, incluzând legume, fructe, ciorbe, salate și alte preparate fără carne, pregătite cu ulei sau untdelemn, iar, după tradiție, pot fi însoțite de un pahar de vin”, a explicat preotul Dan Damaschin pentru Digi24.ro

Obiceiuri importante în Postul Paștelui 2026 

„Postul Mare 2026, cea mai lungă și mai exigentă perioadă a anului liturgic, se desfășoară între 23 februarie și 11 aprilie, pregătind credincioșii pentru sărbătoarea Învierii Domnului. Această perioadă presupune abținerea de la carne, lactate, ouă și alte produse de origine animală, precum și limitarea bucatelor grase, transformând postul într-o adevărată încercare spirituală și fizică. Ultimele zile ale postului sunt cele mai stricte, cu post aspru și dezlegări limitate, menite să pregătească sufletul pentru bucuria Paștelui.

Postul adevărat nu se măsoară doar prin abținerea de la alimente de origine animală, ci mai ales prin aprofundarea vieții spirituale. Rugăciunea, spovedania și apropierea de Sfânta Împărtășanie sunt esențiale, iar timpul petrecut în fața ecranelor trebuie redus, pentru a face loc lecturii Sfintei Evanghelii și a cărților de rugăciuni.

În paralel, postul devine complet atunci când se îmbină cu faptele bune: vizite la bolnavi, daruri pentru copiii nevoiași sau sprijin pentru cei aflați în dificultate. Astfel, inima se eliberează de egoism, mânie sau nepăsare și se umple cu iubire, transformând perioada postului într-un exercițiu de generozitate, empatie și apropiere de Dumnezeu.” conchide sursa Digi24.ro

