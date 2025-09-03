Live TV

Zile libere de Crăciun 2025 și Revelion 2026. Cât durează vacanța de iarnă a angajaților din România

Zile libere legal pentru sărbătorile de iarnă.
Zile libere legal pentru sărbătorile de iarnă.
Zile libere de Crăciun 2025 Zile libere de Revelion 2026 Calendarul zilelor libere în anul 2026

Perioada dintre sfârșitul anului 2025 și începutul lui 2026 aduce mai multe libere pentru angajații din România, conform Codului Muncii. Sărbătorile de Crăciun și Revelion se suprapun cu zile lucrătoare din timpul săptămânii, oferind astfel două weekend-uri prelungite. În plus, 6 și 7 ianuarie marchează praznice religioase recunoscute oficial ca nelucrătoare, permițând angajaților să se bucure de o minivacanță de până la șapte zile consecutive.

În anul 2026, românii vor beneficia de 17 zile libere legale stabilite prin lege, dintre care 12 se vor suprapune cu zile lucrătoare, oferind angajaților oportunități pentru planificarea concediilor.

Zile libere de Crăciun 2025

Potrivit calendarului zilelor libere și Codului Muncii, prima și a doua zi de Crăciun, 25 și 26 decembrie, sunt declarate legal nelucrătoare. Astfel, angajații din România vor fi liberi joi și vineri, având posibilitatea de a beneficia de o minivacanță de patru zile consecutive, incluzând și weekendul de 27 și 28 decembrie.

Zile libere de Revelion 2026

Minivacanță în prima lună a anului 2026

La fel ca în fiecare an, zilele de 1 ianuarie (Anul Nou) și 2 ianuarie (a doua zi de Anul Nou) sunt libere. Începând cu anul 2025, au fost introduse în lista zilelor nelucrătoare și datele de 6 ianuarie, când se sărbătorește Boboteaza, respectiv 7 ianuarie, praznicul Sfântului Ioan Botezătorul.

Astfel, în 2026, începutul lunii ianuarie aduce următoarele zile libere: 1 ianuarie (joi), 2 ianuarie (vineri), (în zilele de 3 și 4 ianuarie este weekend), 6 ianuarie (marți) și 7 ianuarie (miercuri). Prin acordarea unei zile suplimentare de concediu pentru 5 ianuarie (luni), angajații pot beneficia de o minivacanță extinsă de până la șapte zile consecutive, în prima săptămână a anului.

Vacanța de iarnă a elevilor se termină tot pe 7 ianuarie

Potrivit calendarului educațional, vacanța de iarnă va începe sâmbătă, 20 decembrie 2025 și va dura până miercuri, 7 ianuarie 2026. Astfel, în perioada sărbătorilor de iarnă este cea mai lungă vacanță din anul școlar. Elevii și profesorii vor avea 18 zile libere consecutiv.

24 ianuarie - zi liberă legală pentru angajații din România

Ziua de 24 ianuarie, când este sărbătorită Unirea Principatelor Române, este declarată zi liberă legală pentru salariați. În anul 2026, această dată va fi marcată într-o zi de sâmbătă, astfel că nu va aduce un beneficiu suplimentar angajaților care au deja liber în weekend.

Calendarul zilelor libere în anul 2026

  • 1 ianuarie - Anul Nou (joi);
  • 2 ianuarie - A doua zi de Anul Nou (vineri);
  • 6 ianuarie - sărbătoarea de Bobotează (marți);
  • 7 ianuarie - Sfântul Ioan Botezătorul (miercuri);
  • 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române (sâmbătă);
  • 10 aprilie - Vinerea Mare a Paștelui (vineri);
  • 12 aprilie - Paștele Ortodox (duminică);
  • 13 aprilie - A doua zi de Paște (luni);
  • 1 mai - Ziua muncii (vineri);
  • 31 mai - Rusaliile (duminică);
  • 1 iunie - A doua zi de Rusalii (luni) 1 iunie - Ziua Copilului (luni);
  • 15 august - Adormirea Maicii Domnului (sâmbătă);
  • 30 noiembrie - Sfântul Andrei (luni);
  • 1 decembrie - Ziua Națională a României (marți);
  • 25 decembrie - prima zi de Crăciun (vineri);
  • 26 decembrie - A doua zi de Crăciun (sâmbătă).

