Zilele Bucureștiului 2025: Evenimente în weekend. Primul spectacol pe apă produs în România și tururi gratuite cu autobuzele turistice

Zilele Bucureștiului 2025 vor transforma Capitala, în acest weekend, într-un adevărat centru de celebrare. Locuitorii și vizitatorii orașului pot lua parte, sâmbătă și duminică, la o serie de manifestări: de la concerte în aer liber și spectacole multimedia, la tururi ghidate și expoziții, evenimente dedicate celor 566 de ani de istorie marcați de la prima atestare documentară a Bucureștiului.

Concerte, spectacole de teatru, proiecții de film, expoziții și tururi ghidate vor transforma mai multe zone din Capitală într-un traseu cultural și de divertisment.

Zilele Bucureștiului 2025: Evenimente organizate în Capitală

„Străzi deschise București, promenadă urbană”

În weekendul 20-21 septembrie, proiectul „Străzi Deschise”, transformă orașul într-un imens spațiu artistic. Pe Calea Victoriei, publicul este invitat să exploreze un program complex alcătuit din zeci de activități culturale, artistice și recreative dedicate întregii familii: ateliere de creație, spectacole de teatru și animație stradală, parade cu personaje de epocă, show-uri muzicale, expoziții în aer liber, demonstrații de pictură, petreceri cu baloane de săpun, jonglerii, spectacole de magie dar și flash-mob-uri tematice.

Traficul rutier din zonă va fi închis în ambele zile de weekend, inclusiv pe timpul nopții, de sâmbătă, ora 09:00 până duminică la ora 22:00.

Primul spectacol pe apă produs în România: „Sirene pe Dâmbovița”

„Sirene pe Dâmbovița” este un spectacol desfășurată pe apa râului Dâmbovița și este prezentat ca o premieră, pe o scenă plutitoare. Spectatorii sunt invitați într-o lume poetică unde o solistă întruchipează o sirenă și deschide metaforic „cutia memoriei colective”. Aceasta creează o punte între trecut și prezent, printr-un limbaj artistic care îmbină muzica live, dialogul actoricesc, proiecții video mapping și coregrafie.

Perioadă: 20-21 septembrie 2025, 21:00-21:40. Locație: râul Dâmbovița, zona Opera Română.

Sediul Primăriei Municipiului București își deschide porțile publicului larg

Sediul Primăriei Municipiului București își deschide porțile vizitatorilor, invitând publicul la tururi ghidate, proiecții de film, expoziții și activități creative, dar și la o instalație colectivă dedicată Orașului de azi. Accesul este gratuit. Primăria (Bd. Regina Elisabeta 47) va fi deschisă sâmbătă, 20 septembrie 2025, ora 10:00 și Duminică, 21 septembrie, ora 03:00.

Transport gratuit cu autobuzele turistice de Zilele Bucureștiului

În acest weekend, fiecare bucureștean poate deveni turist în propriul oraș: autobuzele turistice Bucharest City Tour vor circula gratuit, oferind prilejul unei plimbări relaxante printre cele mai frumoase locuri ale Capitalei

Cele 14 stații de pe traseul cu autobuzul supraetajat sunt: Piața Presei, Muzeul Satului, Arcul de Triumf, Piața Victoriei, Calea Victoriei (două stații), Palatul Parlamentului, Piața Unirii, Universitate, Piața Romană, Piața Victoriei, Piața Charles de Gaulle, Sos. Kiseleff și Piața Presei.

Programul de circulație al liniei turistice Bucharest City Tour este 10:00 - 23:00, autobuzele circulând la un interval de 30 de minute.

De asemenea, bucureștenii se pot plimba cu primele modele de tramvaie, gratuit, pe trasee precum Bucur Obor - Piața Sudului - Șos. Viilor - Gara de Nord, Gara de Nord și CFR Progresul, Gara de Nord și Depoul Victoria. (Sursa: PMB)

Sâmbătă, 20 septembrie, între orele 10:30-13:00 și de la 14:00-15:00: Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului organizează reconstituiri istorico-militare și ceremonii de omagiere a eroilor, la Arcul de Triumf și pe Calea Victoriei.

Muzeul Municipiului București oferă tururi ghidate gratuite

Muzeul Municipiului București oferă gratuit bucureștenilor șase tururi ghidate în ziua de sâmbătă, 20 septembrie, începând cu ora 10.00, cu următoarele teme și locuri de întâlnire:

Sub Universitate: vestigiile de sub noi. Punct de plecare: Universitatea din București - Traseu: Esplanada din fața Facultății de Istorie;

Sub Cartierul Evreiesc: istorii uitate • Punct de plecare: Strada Sfânta Vineri (zona fostei Sinagogi Malbim) • Traseu: Strada Sfânta Vineri - Halele Traian - Bulevardul Mircea Vodă;

Străzi și hanuri dispărute din Centrul Vechi • Punct de plecare: Hanul lui Manuc • Traseu: Hanul lui Manuc - Strada Șelari - zona Hanului Constantin Vodă - Curtea Veche;

Hanuri, biserici și viața Orașului medieval • Punct de plecare: Curtea Veche • Traseu: Curtea Veche - Hanul cu Tei - Biserica Sf. Dumitru - Lipscani;

De la Rosetti la Kogălniceanu - Primul bulevard al Orașului • Punct de întâlnire: Piața Rosetti, nr. 1 • Traseu: Piața Rosetti - Bulevardul Carol I - Universitate - Bulevardul Regina Elisabeta - Piața Kogălniceanu;

Stilul brâncovenesc în spațiul bucureștean • Punct de plecare: Palatul Suțu (Sala medievală) • Traseu: Palatul Suțu - Biserica Sfântul Gheorghe cel Nou - Biserica Colței.

"Bătaie cu Flori" în centrul Capitalei, simbol al bucuriei urbane

Sâmbătă, 20 septembrie, între orele 16:30 - 18:00 - o paradă spectaculoasă aduce pe Calea Victoriei atmosfera de altădată: cai, costume de epocă, artiști și personaje istorice. Punctul de plecare este bulevardul Dacia. Un moment special al manifestării va fi susținut de Circul Metropolitan București, care va prezenta un mini-show în dreptul Casei Armatei - Cercul Militar Național. Defilarea se va încheia pe platoul din Piața Universității, unde publicul este așteptat să ia parte la tradiționala și îndrăgita "Bătaie cu flori".

Între orele 18:00-19:00 - Bătaia cu Flori - Pe platoul din Piața Universității

Odinoară, evenimentul avea loc pe 10 mai, de Ziua Regalității, pe Șoseaua Kiseleff: florile erau "muniția", iar participanți de toate vârstele și condițiile sociale se întreceau în aruncatul buchetelor, în timp ce aristocratele și familia regală primeau salutul publicului. Inițial caritabil, evenimentul a devenit rapid un spectacol multicolor și parfumat, imediat după parada militară, iar la final șoseaua rămânea acoperită de flori. Obiceiul a fost reînviat în anii trecuți, aducând din nou bucuria "bătăii cu flori" în centrul capitalei.

Piața Festivalului George Enescu

Între 17 și 21 septembrie 2025, Piața George Enescu devine scena excelenței muzicale prin cea de-a șasea ediție a proiectului „Piața Festivalului George Enescu”.

Sâmbătă, 20 septembrie, seara aparține uneia dintre celei mai prestigioase instituții muzicale din România, Filarmonica „George Enescu”;

Duminică, 21 septembrie, Piața Festivalului 2025 se va încheia cu un program festiv și divers: la ora 18:00, spectacolul Opereta Stars aduce farmecul operetei în centrul Bucureștiului.

„Dâmbovița Delivery”, proiect partener “Străzi deschise - București”

Pe 20 și 21 septembrie, la Debarcaderul Operei, malurile Dâmboviței devin spațiu de întâlnire și experiment, cu dezbateri, ateliere, plimbări pe apă, expoziții și spectacole. Publicul va putea descoperi activități sportive și artistice, demonstrații științifice, instalații interactive, poezie, muzică și tururi ghidate prin Cotroceni.

Locație: Zona Operei Române, perioadă: 20-21 septembrie 2025

Expoziții foto cu imagini de epocă și proiecții de filme documentare în Piața Universității

Piața Universității devine, pentru două zile, un colț de București de altădată. Doritorii pot admira expoziții foto cu imagini de epocă, proiecții de filme documentare și studiouri foto retro. De asemenea, animatori costumați vor readuce atmosfera interbelică a Orașului. Vizitatorii pot lua parte și la activități tematice și își pot face fotografii într-un decor inspirat din farmecul Micului Paris.

Food Truck Festival în Piața Constituției, în cadrul iMapp

Duminică, 21 septembrie: Legendarul raliu internațional Gumball 3000 - peste 100 de supermașini, de la modele personalizate la clasice și hypercar-uri rare vor fi conduse de o distribuție internațională de celebrități, influenceri, artiști, sportivi de renume, actori, gameri, YouTuberi și lideri din business, din peste 40 de țări. Parada va sosi în Piața Constituției începând cu ora 19:30, pentru un festival dedicat automobilelor, muzicii și proiecțiilor.

Publicul se va putea bucura de DJ set-uri susținute de vedetele Gumball 3000 și de un spectacol de light mapping live, pe fațada Palatului Parlamentului.

Toate evenimentele şi programul complet sunt disponibile aici

20 septembrie 1459 este data primei atestări documentare a Bucureștiului, într-un hrisov emis de domnitorul Vlad Țepeș. În acel document, orașul este menționat ca reședință domnească, marcând începutul unei evoluții istorice importante pentru capitala care avea să devină, secole mai târziu, centrul politic și cultural al României.

