Zilele Bucureștiului 2026. Programul evenimentelor din 19 și 20 septembrie: concerte, spectacole și activități cu acces gratuit

Bucureștiul marchează în weekendul 19-20 septembrie 567 de ani de la prima atestare documentară. Programul pregătit de Primăria Capitalei cuprinde concerte, proiecții monumentale pe Palatul Parlamentului, spectacole în aer liber, tururi ghidate, expoziții și activități dedicate patrimoniului orașului. Evenimentele vor avea loc în Piața Constituției, pe Calea Victoriei, la sediul municipalității și în mai multe spații culturale.

Manifestările reunite sub titulatura Zilele Bucureștiului 2026 se adresează atât adulților, cât și copiilor, iar pentru o parte dintre activități intrarea este liberă.

Evenimente de Zilele Bucureștiului 2026

iMapp Bucharest 2026: proiecții pe Palatul Parlamentului

Piața Constituției va găzdui, pe 19 și 20 septembrie, cea de-a XI-a ediție a iMapp Bucharest Winners League. Fațada Palatului Parlamentului, cu o suprafață de aproximativ 23.000 de metri pătrați, va deveni suportul unor creații care combină arta digitală, muzica și tehnologia.

Tema ediției din acest an este „Past. Forward.”, iar în competiție vor intra șapte artiști și studiouri internaționale, câștigători ai unor concursuri de profil organizate în Ungaria, Japonia, Germania, Franța, China, Statele Unite și Brazilia. Un juriu internațional va acorda Marele Premiu, iar spectatorii își vor putea vota lucrarea preferată printr-un mesaj.

Concertul este programat sâmbătă, 19 septembrie, la ora 20:00, iar competiția internațională de video mapping se va desfășura de la ora 21:30.

Un moment special dedicat Nadiei Comăneci

Seara va include și proiecția „NADIA - The Perfect 10”. Momentul este dedicat împlinirii a 50 de ani de la performanța istorică obținută de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976, unde gimnasta a primit prima notă de 10 din istoria competiției.

Programul va continua duminică, de la ora 16:00, cu muzica mai multor DJ renumiți. Intrarea la iMapp Bucharest este liberă, potrivit programului publicat de ARCUB.

Calea Victoriei devine pietonală în cadrul „Străzi Deschise”

Ediția „Străzi Deschise - București, Promenadă Urbană” aduce pe Calea Victoriei activități sportive, expoziții, concerte, reprezentații de teatru și circ, tururi ghidate și discuții despre istoria și identitatea culturală a Capitalei.

În fața Muzeului Național de Artă al României este programat, în ambele seri, de la ora 19:30, „Battle of the Beats”. Artiștii cunoscuți vor transforma în timp real sunetele produse de public în compoziții originale, iar participanții vor putea vota piesa câștigătoare.

Duminică, de la ora 20:00, în fața Cercului Militar Național va fi prezentat spectacolul „It’s not goodbye, it’s turn heads later”. Producția reunește moda, dansul, muzica, scenografia și proiecțiile video, folosind costume realizate de studenții Departamentului Modă al Universității Naționale de Arte din materiale și articole vestimentare recuperate.

Tururi gratuite în sediul Primăriei Capitalei

Clădirea Primăriei Municipiului București, situată pe bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, va putea fi vizitată în cadrul proiectului „Porți Deschise”. Participanții vor afla informații despre arhitectura și istoria fostului Palat al Ministerului Lucrărilor Publice, precum și despre spațiile reprezentative ale imobilului.

Sâmbătă sunt programate două tururi, între orele 16:00-17:00 și 17:00-18:00. Alte două vizite vor avea loc duminică, în intervalele 12:00-13:00 și 13:00-14:00.

Participarea este gratuită, dar necesită înscriere prealabilă, locurile fiind limitate. Înscrierile se fac aici.

Plimbări gratuite cu barca pe Dâmbovița

Programul oficial include și proiectul „Dâmbovița Apă Dulce”, desfășurat la Debarcaderul Națiunile Unite. Publicul va putea participa la plimbări gratuite cu barca vineri, 18 septembrie, între orele 16:00 și 19:00, precum și sâmbătă, de la 14:00 la 19:00.

Nu este necesară rezervarea, însă accesul se face în limita locurilor disponibile.

Activități pentru familii în „Triunghiul Muzeelor”

Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Muzeul Național al Țăranului Român și Muzeul Național de Geologie participă la sărbătoarea orașului prin proiectul „Triunghiul Muzeelor”.

Programul din 19 și 20 septembrie este dedicat Dobrogei și cuprinde ateliere de olărit, linogravură, reciclare creativă, construcție de pagaie și canotci, activități despre biodiversitatea și geologia regiunii, dar și momente de muzică turcească, tătărească și aromână.

Printre manifestările anunțate se află „Vânătoarea de comori - Descoperă ADN-ul României” și proiecția filmului „România sălbatică”, programată sâmbătă, între orele 19:30 și 21:30.

Muzica perioadei interbelice revine la Sala Dalles

Atmosfera Bucureștiului dintre cele două războaie mondiale va fi evocată duminică, 20 septembrie, de la ora 19:00, la Sala Dalles. Spectacolul „D’alles Bucureștilor de altădată” include melodii din perioada 1919-1939 și face parte din programul aniversar dedicat Capitalei.

Recital de pian și vioară sub Arcul de Triumf

Tot duminică, de la ora 16:00, sub Arcul de Triumf va avea loc un recital de pian și vioară. Programul reunește creații românești, lucrări din repertoriul clasic, tango și compoziții cu influențe ritmice diverse.

Accesul la concert este gratuit. Monumentul va putea fi vizitat fără plată pe parcursul zilei, între orele 10:00 și 18:00.

Editor : C.S.