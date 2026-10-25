Ziua Armatei României 2026: Ce semnifică data de 25 octombrie și ce evenimente sunt organizate în București și în țară

Ziua Armatei, sărbătorită în fiecare an la 25 octombrie, reprezintă un prilej de a aduce un omagiu militarilor care au luptat pentru apărarea țării și de a cinsti memoria celor care și-au sacrificat viața pentru România. Totodată, această zi evidențiază rolul armatei în garantarea securității naționale și contribuția soldaților români la misiunile și operațiunile internaționale. Potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN), cu această ocazie vor fi organizate ceremonii militare și religioase în principalele garnizoane din țară, în bazele militare și în teatrele de operații.

Programul evenimentelor va include depuneri de coroane și jerbe de flori la monumentele eroilor, în semn de respect și recunoștință față de militarii care și-au sacrificat viața pentru patrie.

Ce semnifică Ziua Armatei Române

Ziua Armatei României este sărbătorită anual pe 25 octombrie, dată stabilită prin Decretul nr. 381 din 1 octombrie 1959. Sărbătoarea marchează încheierea, la 25 octombrie 1944, a eliberării nordului Transilvaniei de sub ocupația trupelor germane și ungare, în urma luptelor desfășurate în nord-vestul țării.

25 octombrie 1944: un moment definitoriu în istorie

Peste 525.000 de militari români au fost angajați direct în luptele desfășurate între 23 august și 25 octombrie 1944, aproximativ 58.000 fiind uciși sau răniți. Eliberarea nordului Transilvaniei nu a însemnat sfârșitul luptelor. Armata României a continuat operațiunile alături de Aliați, în Ungaria, Cehoslovacia și Austria, până la încheierea războiului în Europa.

Participarea Armatei României la misiuni internaționale

După 1990, militarii români au participat la misiuni internaționale pentru sprijinirea păcii și securității. La 8 martie 1996, Armata României a început participarea în teatrul de operații din Bosnia și Herțegovina cu Batalionul 96 Geniu, inițial în cadrul misiunii NATO IFOR.

În martie 2000, a început contribuția românească la misiunea NATO KFOR din Kosovo, cu personal de stat major și, ulterior, cu subunități specializate.

În iulie 2002, România a dislocat în Afganistan un batalion de infanterie format din 405 militari ai Batalionului 26 Infanterie „Neagoe Basarab”, în cadrul operației „Enduring Freedom”. În iulie 2003, un batalion de infanterie și un detașament de poliție militară au fost dislocate la Nasiriyah, în Irak, pentru a participa la operația „Iraqi Freedom”.

O zi a recunoștinței și respectului

Ziua Armatei României este un prilej de omagiere a celor care și-au sacrificat viața pentru apărarea țării și de recunoaștere a devotamentului militarilor care servesc România.

În 2026, manifestările dedicate sărbătorii includ ceremonii militare și religioase, cu depuneri de coroane, jerbe și buchete de flori. Forțele Aeriene Române au anunțat și participarea unor aeronave militare la survoluri organizate în București, la Mormântul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I, precum și la Păuliș, Carei și Satu Mare.

Evenimente organizate de Ziua Armatei Române 2026

În București:

Ora 10.00, Mormântul Ostașului Necunoscut, din Parcul Carol I - Ceremonie militară și religioasă de depunere de coroane și jerbe de flori, urmată de schimbarea gărzii și de survolul monumentului de aeronave ale Forțelor Aeriene Române;

Ora 12.00, Monumentul Eroilor Patriei din cel de-Al Doilea Război Mondial, din fața Universității Naționale de Apărare „Carol I" - Ceremonie militară și religioasă de depunere de coroane și jerbe de flori;

Ora 12.00, Monumentul Eroilor Căzuți în Teatrele de Operații și pe Teritoriul României, din fața Palatului Național al Copiilor - Ceremonie militară și religioasă de depunere de coroane și jerbe de flori;

Ora 17.00, Parcul Cișmigiu - Concert susținut de Muzica Reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale;

Ora 19.00, retragere cu torțe pe traseul Palatul Cercului Militar Național, Calea Victoriei, B-dul Regina Elisabeta, B-dul Mihail Kogălniceanu, Splaiul Independenței, B-dul Eroilor Sanitari, Str. Profesor Doctor Gheorghe Marinescu, Șoseaua Cotroceni, B-dul Iuliu Maniu, B-dul General Paul Teodorescu, B-dul Timișoara, sediul Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul".

Evenimente organizate în alte orașe din țară:

Ora 09.00, Satu Mare, Monumentul Ostașului Român - Ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori;

Ora 10:00, Borcea, Baza 86 Aeriană „Locotenent Gheorghe Mociorniță” - ceremonie militară și expoziție statică de tehnică militară;

Ora 12.00, Carei, Ansamblul Monumental „Glorie Ostașului Român" - Ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori, sosirea „Ștafetei Veteranilor Invictus";

Ora 12.00, Iași, Brigada 15 Mecanizată Podu Înalt - Ceremonie militară și religioasă de depunere de coroane și jerbe de flori. Ora 19.00 - Retragere cu torțe pe traseul Muzeul Unirii, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt;

Ora 12.30, Cluj-Napoca, Monumentul „Glorie Ostașului" Român din Piața Avram Iancu - Ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori:

Ora 14.00, Păuliș, Monumentul Eroilor - Ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori.

Potrivit MApN, ceremonii similare vor fi organizate în principalele garnizoane din țară, la monumentele eroilor, precum și în cimitirele și la monumentele dedicate ostașilor români din Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Cehia, Republica Moldova și Ungaria.

Editor : M.C.