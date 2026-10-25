Live TV

Ziua Armatei României 2026: Ce semnifică data de 25 octombrie și ce evenimente sunt organizate în București și în țară

Data publicării:
Ziua Armatei 2026. Sursă Foto Inquam/ George Călin
Ziua Armatei 2026. Sursă Foto Inquam/ George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Ce semnifică Ziua Armatei Române Evenimente organizate de Ziua Armatei Române 2026

Ziua Armatei, sărbătorită în fiecare an la 25 octombrie, reprezintă un prilej de a aduce un omagiu militarilor care au luptat pentru apărarea țării și de a cinsti memoria celor care și-au sacrificat viața pentru România. Totodată, această zi evidențiază rolul armatei în garantarea securității naționale și contribuția soldaților români la misiunile și operațiunile internaționale. Potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN), cu această ocazie vor fi organizate ceremonii militare și religioase în principalele garnizoane din țară, în bazele militare și în teatrele de operații.

Programul evenimentelor va include depuneri de coroane și jerbe de flori la monumentele eroilor, în semn de respect și recunoștință față de militarii care și-au sacrificat viața pentru patrie.

Ce semnifică Ziua Armatei Române

Ziua Armatei României este sărbătorită anual pe 25 octombrie, dată stabilită prin Decretul nr. 381 din 1 octombrie 1959. Sărbătoarea marchează încheierea, la 25 octombrie 1944, a eliberării nordului Transilvaniei de sub ocupația trupelor germane și ungare, în urma luptelor desfășurate în nord-vestul țării.

25 octombrie 1944: un moment definitoriu în istorie

Peste 525.000 de militari români au fost angajați direct în luptele desfășurate între 23 august și 25 octombrie 1944, aproximativ 58.000 fiind uciși sau răniți. Eliberarea nordului Transilvaniei nu a însemnat sfârșitul luptelor. Armata României a continuat operațiunile alături de Aliați, în Ungaria, Cehoslovacia și Austria, până la încheierea războiului în Europa.

Participarea Armatei României la misiuni internaționale

După 1990, militarii români au participat la misiuni internaționale pentru sprijinirea păcii și securității. La 8 martie 1996, Armata României a început participarea în teatrul de operații din Bosnia și Herțegovina cu Batalionul 96 Geniu, inițial în cadrul misiunii NATO IFOR.
În martie 2000, a început contribuția românească la misiunea NATO KFOR din Kosovo, cu personal de stat major și, ulterior, cu subunități specializate.

În iulie 2002, România a dislocat în Afganistan un batalion de infanterie format din 405 militari ai Batalionului 26 Infanterie „Neagoe Basarab”, în cadrul operației „Enduring Freedom”. În iulie 2003, un batalion de infanterie și un detașament de poliție militară au fost dislocate la Nasiriyah, în Irak, pentru a participa la operația „Iraqi Freedom”.

O zi a recunoștinței și respectului

Ziua Armatei României este un prilej de omagiere a celor care și-au sacrificat viața pentru apărarea țării și de recunoaștere a devotamentului militarilor care servesc România.

În 2026, manifestările dedicate sărbătorii includ ceremonii militare și religioase, cu depuneri de coroane, jerbe și buchete de flori. Forțele Aeriene Române au anunțat și participarea unor aeronave militare la survoluri organizate în București, la Mormântul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I, precum și la Păuliș, Carei și Satu Mare.

Evenimente organizate de Ziua Armatei Române 2026

În București:

  • Ora 10.00, Mormântul Ostașului Necunoscut, din Parcul Carol I - Ceremonie militară și religioasă de depunere de coroane și jerbe de flori, urmată de schimbarea gărzii și de survolul monumentului de aeronave ale Forțelor Aeriene Române;
  • Ora 12.00, Monumentul Eroilor Patriei din cel de-Al Doilea Război Mondial, din fața Universității Naționale de Apărare „Carol I" - Ceremonie militară și religioasă de depunere de coroane și jerbe de flori;
  • Ora 12.00, Monumentul Eroilor Căzuți în Teatrele de Operații și pe Teritoriul României, din fața Palatului Național al Copiilor - Ceremonie militară și religioasă de depunere de coroane și jerbe de flori;
  • Ora 17.00, Parcul Cișmigiu - Concert susținut de Muzica Reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale;
  • Ora 19.00, retragere cu torțe pe traseul Palatul Cercului Militar Național, Calea Victoriei, B-dul Regina Elisabeta, B-dul Mihail Kogălniceanu, Splaiul Independenței, B-dul Eroilor Sanitari, Str. Profesor Doctor Gheorghe Marinescu, Șoseaua Cotroceni, B-dul Iuliu Maniu, B-dul General Paul Teodorescu, B-dul Timișoara, sediul Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul".

Evenimente organizate în alte orașe din țară:

  • Ora 09.00, Satu Mare, Monumentul Ostașului Român - Ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori;
  • Ora 10:00, Borcea, Baza 86 Aeriană „Locotenent Gheorghe Mociorniță” - ceremonie militară și expoziție statică de tehnică militară;
  • Ora 12.00, Carei, Ansamblul Monumental „Glorie Ostașului Român" - Ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori, sosirea „Ștafetei Veteranilor Invictus";
  • Ora 12.00, Iași, Brigada 15 Mecanizată Podu Înalt - Ceremonie militară și religioasă de depunere de coroane și jerbe de flori. Ora 19.00 - Retragere cu torțe pe traseul Muzeul Unirii, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt;
  • Ora 12.30, Cluj-Napoca, Monumentul „Glorie Ostașului" Român din Piața Avram Iancu - Ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori:
  • Ora 14.00, Păuliș, Monumentul Eroilor - Ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori.

Potrivit MApN, ceremonii similare vor fi organizate în principalele garnizoane din țară, la monumentele eroilor, precum și în cimitirele și la monumentele dedicate ostașilor români din Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Cehia, Republica Moldova și Ungaria.

Editor : M.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
1
Planul de pace al SUA pentru războiul din Ucraina: Kievul aderă la UE și Rusia s-ar alege...
calin georgescu curtea de apel bucuresti
2
Prima reacție a lui Călin Georgescu, după ce Curtea de Apel i-a respins cererea de a...
hunter biden profimedia
3
Foşti oficiali FBI, acuzaţi că au minţit în Congres cu privire la anchetele care îl vizau...
profimedia-1089763755
4
„Nu ne vom mai întoarce niciodată acasă”. Comandantul Artemis II dezvăluie cel mai...
calin georgescu inquam george calin
5
Călin Georgescu rămâne în arest preventiv, a decis definitiv Curtea de Apel București...
Dan Alexa: ”E `cancer`!”. A refuzat 500.000 € fără să stea pe gânduri
Digi Sport
Dan Alexa: ”E `cancer`!”. A refuzat 500.000 € fără să stea pe gânduri
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Huiduieli la Alba Iulia în momentul depunerii coroanei din partea președintelui Nicușor Dan
soldati romani marsaluind de ziua nationala
Recrutări masive în Armata României. MApN caută 4.000 de soldați
mircea geoana nato
Mircea Geoană: Rămânem profund recunoscători militarilor români care au participat la teatrul de operații din Afganistan
CEREMONIE_RETRAGERE_AFGANISTAN_15_INQUAM_Octav_Ganea
Klaus Iohannis, mesaj la finalul misiunii militarilor în Afganistan: Sunteți eroii generațiilor noastre și suntem mândri de voi
simona draghincescu se invarte in timpul ceremoniei militare de ziua nationala la braila
Prefectul Brăilei, dublă gafă în timpul ceremoniei militare de Ziua Națională
Recomandările redacţiei
drapel nato si drapeluri nationale profimedia
NATO 3.0, un pariu periculos: planul administrației Trump riscă să...
mercenari Wagner in Africa / Pavel Prigojin
Ultima fortăreață a „imperiului Wagner”: Cum a reușit un playboy...
politia-masina-nou-inscriptionata
Un bărbat a intrat cu o armă și o grenadă airsoft în sediul Poliției...
Alina Habba și Turhan Mildon la nunta celor doi / Alina Habba cu Donald Trump / Richard Grenell cu Nicolas Maduro
Telenovela de la Casa Albă: Idila dintre o aliată a lui Trump și un...
Ultimele știri
Cod galben de ceață în București și alte regiuni: ce zone sunt afectate și cât durează avertizările ANM
Mirosurile transmise prin internet. Cum funcționează Scentronic, tehnologia ce vrea să schimbe comunicarea digitală
Sanae Takaichi, mâna forte cu un stil politic atipic: cum gestionează prima femeie premier a Japoniei cele mai grele provocări
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii pentru care viața devine mai ușoară din 25 octombrie. Luna în Taur le aduce liniște și succes
Cancan
Orgii cu profesoare și militari pensionari filmate în locuri publice!? Scandalul care a zguduit lumea...
Fanatik.ro
Ștefan Beldie, „experiment” la derby: „Cât de steliști au fost comentatorii Prima Sport, Mocanu și...
editiadedimineata.ro
Rețeaua Doppelgänger: cum îmbracă Kremlinul propaganda în hainele presei occidentale
Fanatik.ro
Horia Ivanovici, reacție la câteva minute după derby: „FCSB a inventat un nou stil – REGHETON!”
Adevărul
Salariile din privat cresc tot mai lent. Cât vor primi în plus angajații în 2027
Digieconomic
Pensia din două țări: când poți primi bani din România și din străinătate și cum se calculează vechimea în...
Digi FM
Chec pufos cu dovleac și nucă. Rețeta simplă de toamnă, cu un ingredient care îl face moale și aromat
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Neverosimil: o prezentatoare TV celebră, forțată să demisioneze la 24 de ore de la promovare! ”Afară!”
Pro FM
Câte kilograme a luat Kelly Osbourne, după ce a slăbit drastic în ultimul an: „Am fost la pământ după moartea...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
După o absenţă de 14 ani, Tom Hanks revine pe Broadway cu un rol principal în „This World of Tomorrow”
Adevarul
Povestea lui Viorel Păunescu, de la spectacolele de cabaret din comunism la imperiul hotelier și conducerea...
Newsweek
De ce poștașii vor duce pensia cu o mică întârziere în noiembrie? Când intră pensia pe card? În ce ordine?
Digi FM
Schimbarea orei în octombrie 2026. Ce au descoperit cercetătorii despre efectele asupra somnului și sănătății
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
3 lucruri din dormitor care îți pot afecta sănătatea, fără să îți dai seama. Un medic școlit la Harvard...
Digi Animal World
Greșeala pe care multe persoane o fac când își ceartă câinele. Avertismentul cercetătorilor
Film Now
John Goodman a slăbit 90 de kilograme, dar transformarea a venit cu probleme neașteptate de sănătate. Ce a...
UTV
Andreea Antonescu explică de ce s-a îndepărtat de Andreea Bălan. „Nu cred că totul poate fi explicat prin...