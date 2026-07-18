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Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene 2026: Programul complet al ceremoniilor și restricțiile de trafic din București

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Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene 2026. Sursă Inquam Photos /Mircea Manole
Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene 2026. Sursă Inquam Photos /Mircea Manole
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Din articol
De ce este sărbătorită Ziua Aviației Române pe 20 iulie Programul evenimentelor organizate în București Trafic rutier restricționat în Capitală de Ziua Aviaţiei Române

Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene este sărbătorită anual la 20 iulie și este dedicată recunoașterii rolului și contribuției aviației militare și civile la dezvoltarea și securitatea României. Cu acest prilej, duminică, 19 iulie, în București sunt organizate ceremonii militare și religioase, depuneri de coroane, survoluri ale aeronavelor militare și demonstrații aeriene. Pentru desfășurarea în siguranță a manifestărilor din Capitală, autoritățile vor institui restricții de circulație.

Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene coincide cu sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, considerat ocrotitorul spiritual al aviatorilor.

De ce este sărbătorită Ziua Aviației Române pe 20 iulie

Legătura dintre această zi și aviație își are originea în tradiția biblică. Potrivit Sfintei Scripturi, Sfântul Ilie a fost ridicat la cer într-un car tras de cai de foc, fără să treacă prin moarte. De-a lungul timpului, acest episod a devenit un simbol al zborului, al curajului și al aspirației către înălțimi, motiv pentru care sfântul este venerat ca protector al aviatorilor.

În România, tradiția a fost oficializată în anul 1931, când, prin decret regal, ziua de 20 iulie a fost instituită drept Ziua Aviației. De atunci, manifestările dedicate aviației militare și civile sunt organizate anual în aceeași zi cu sărbătoarea Sfântului Ilie.

Programul evenimentelor organizate în București

Cu ocazia sărbătoririi Zilei Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene, la Monumentul Eroilor Aerului, din Piaţa Aviatorilor, va avea loc duminică, 19 iulie, începând cu ora 10:00, o ceremonie militară şi religioasă în memoria eroilor aviatori.

Monumentul va fi survolat de aeronave militare aparţinând Forţelor Aeriene Române - F-16 Fighting Falcon, C-130 Hercules, C-27J Spartan, AN-30, IAR-330, precum și elicoptere tip EC-135 SMURD, S-70M BlackHawk și o aeronavă Bombardier Learjet 75 aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, elicoptere tip SA-365 Dauphin ale Serviciului Român de Informaţii, aeronave Extra 300 aparținând Aeroclubului României, precum și aeronave de tip Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene. ( Sursa Facebook: Forțele Aeriene Române)

Expoziție de fotografie dedicată Zilei Aviației

Pe lângă manifestările oficiale, bucureștenii vor avea ocazia să participe și la alte evenimente dedicate Zilei Aviației Române și a Forțelor Aeriene. Pentru al doilea an consecutiv, va fi prezentat proiectul fotografic „Privind spre cer - Aviația românească la 116 ani de la prima decolare”.

Expoziția va putea fi vizitată gratuit în perioada 20–26 iulie, zilnic, între orele 10:00 și 22:00, într-un spațiu expozițional din Sectorul 3 al Capitalei. Pe parcursul întregii perioade, vizitatorii vor putea admira imagini care ilustrează istoria și evoluția aviației românești.

Antrenamentele pentru Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene

Înaintea manifestărilor organizate cu prilejul Zilei Aviației Române și a Forțelor Aeriene, aeronavele militare au efectuat zborurile de antrenament programate în perioada 16-18 iulie. Exercițiile au avut rolul de a pregăti survolurile și demonstrațiile aeriene incluse în programul oficial al ceremoniilor.

Potrivit Forțelor Aeriene Române, toate zborurile s-au desfășurat cu respectarea măsurilor de siguranță și a reglementărilor aeronautice în vigoare. Totodată, antrenamentele au fost planificate astfel încât impactul asupra comunităților locale să fie cât mai redus.

Trafic rutier restricționat în Capitală de Ziua Aviaţiei Române

Liniile de autobuz 100, 203 și 205 vor funcționa pe trasee modificate în ziua de duminică, 19.07.2026, între orele 08.30-11.15, ca urmare a restricționării traficului rutier pe Bulevardul Aviatorilor (pe ambele sensuri), între Piața Victoriei și Piața Charles de Gaulle, pentru desfășurarea ceremoniilor dedicate „Zilei Aviației Române și a Forțelor Aeriene”.

Astfel, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (TPBI) a stabilit ca, în intervalul menționat, cele trei linii de transport public să funcționeze pe trasee modificate, după cum urmează:

Linia 100:

Va funcționa, pe sensul către „Aeroport Henri Coandă”, pe traseul de bază între terminalul „Piața Unirii 2” și Piața Victoriei, apoi pe un traseu modificat, pe breteaua pasajului Victoriei, Bd. Iancu de Hunedoara, Calea Dorobanți, Piața Charles de Gaulle, Bd. Mareșal Constantin Prezan, revenind apoi traseul de bază. Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

Linia 203:

Va funcționa, de la stația „Piața Victoriei”, pe un traseu modificat pe sensul către „Cartier Greenfield”, pe breteaua pasajului Victoriei, Bd. Iancu de Hunedoara, Calea Dorobanți, Piața Charles de Gaulle, Bd. Mareșal Constantin Prezan, revenind apoi traseul de bază. Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

Linia 205:

Va funcţiona, pe sensul către terminalul „M Străulești”, pe traseul de bază între terminalul „Piața Unirii 2” și intersecția Str. Buzești/ Piața Victoriei, apoi pe un traseu modificat, pe breteaua pasajului Victoriei, Bd. Iancu de Hunedoara, Calea Dorobanți, Piața Charles de Gaulle, revenind apoi pe traseul actual.

Pe sensul către „Piața Unirii 2”, linia 205 va funcționa pe traseul de bazǎ ȋntre terminalul „M Străulești” şi Piața Victoriei, apoi pe un traseu modificat pe Calea Victoriei, Bd. Dacia, Str. Berzei, Str. Vasile Pȃrvan, Pod B. P. Haşdeu, Splaiul Independenţei, „Piața Unirii 2”.

TPBI recomandă călătorilor utilizarea platformei maps.mo-bi.ro, a aplicației gratuite InfoTB sau consultarea site-ului stb.ro pentru informații actualizate privind traseele și programele de circulație.

Editor : M.C.

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