Ziua Drapelului Național 2026: De ce este sărbătorit tricolorul pe 26 iunie și ce evenimente au loc în București și în țară

România marchează anual, la 26 iunie, Ziua Drapelului Național, sărbătoare dedicată unuia dintre cele mai importante simboluri ale statului. Cu această ocazie, în întreaga țară sunt organizate ceremonii oficiale și manifestări publice în cadrul cărora tricolorul este omagiat prin momente solemne și onoruri militare. Evenimentul aduce în prim-plan semnificația drapelului românesc, asociat identității naționale, unității și valorilor care au însoțit evoluția statului român de-a lungul timpului.

Drapelul României are formă dreptunghiulară și respectă proporția de 2:3, lățimea fiind egală cu două treimi din lungimea sa, potrivit prevederilor Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României.

Ce semnifică Ziua Drapelului României

Marcată anual la 26 iunie, Ziua Drapelului Național este dedicată tricolorului, unul dintre simbolurile oficiale ale României. Sărbătoarea evidențiază importanța drapelului în reprezentarea statului român și rolul pe care acesta l-a avut de-a lungul timpului în momentele importante din istoria țării.

Totodată, evenimentul reprezintă un prilej de a aduce în atenția publicului semnificația tricolorului și locul său în patrimoniul național. Prin manifestările organizate cu această ocazie, sunt omagiate tradițiile, istoria și valorile asociate unuia dintre cele mai cunoscute însemne ale României.

Originea tricolorului românesc

Tricolorul României își are rădăcinile în perioada Revoluției de la 1848, când idealurile de libertate, unitate și modernizare au început să capete o amploare tot mai mare în rândul românilor. În acel context, culorile au fost adoptate ca simbol al aspirațiilor naționale și al mișcării revoluționare.

La început, cele trei culori erau dispuse orizontal pe steagurile revoluționarilor. Ulterior, odată cu formarea și consolidarea statului român modern, s-a impus actuala configurație, cu benzi verticale de dimensiuni egale. Alegerea tricolorului a fost influențată și de curentul revoluționar european al secolului al XIX-lea, în care drapelele naționale deveniseră expresii ale identității și suveranității popoarelor.

De-a lungul istoriei, drapelul a trecut prin mai multe modificări determinate de schimbările de regim politic, însă combinația celor trei culori a fost păstrată. Astăzi, tricolorul rămâne unul dintre cele mai importante simboluri ale statului român, reprezentând unitatea națională, idealul de libertate și continuitatea istorică a României.

Cum arată drapelul României

Drapelul României este alcătuit din trei benzi verticale de culori egale: albastru, galben și roșu. Potrivit legislației în vigoare, albastrul este poziționat lângă lance, galbenul se află la mijloc, iar roșul la margine. Nuanțele oficiale sunt albastru cobalt, galben crom și roșu vermillon.

De-a lungul timpului, tricolorul și-a păstrat în mare măsură aspectul care îl definește astăzi. Principalele modificări au vizat modul de dispunere și proporțiile culorilor, schimbări influențate de contextul istoric și de curentele revoluționare europene din secolul al XIX-lea. În acea perioadă, numeroase state au adoptat drapele formate din trei culori, acestea devenind simboluri ale identității naționale și ale idealurilor de libertate și unitate.

Deși legislația nu atribuie în mod oficial o semnificație fiecăreia dintre cele trei culori ale drapelului, în interpretarea tradițională albastrul este asociat cu libertatea, galbenul cu prosperitatea și dreptatea, iar roșul cu curajul și sacrificiul celor care au luptat pentru țară.

Cum se arborează Drapelul României

Drapelul României poate fi arborat atât permanent, pe clădiri și în spații care reprezintă autoritatea statului, cât și temporar, cu ocazia unor evenimente și ceremonii oficiale. Tricolorul este afișat de Ziua Națională a României și cu prilejul altor sărbători oficiale, precum și în cadrul manifestărilor publice de interes local, național sau internațional. De asemenea, acesta este arborat în timpul vizitelor oficiale ale șefilor de stat și de guvern, la ceremonii și parade militare, competiții sportive sau în perioada desfășurării alegerilor, în locurile stabilite de autorități.

În mod permanent, drapelul se află pe sediile instituțiilor publice, ale unităților de învățământ și de cultură, la sediile partidelor politice și organizațiilor sindicale, precum și în punctele de trecere a frontierei, aeroporturi și porturi. Totodată, navele care navighează sub pavilion românesc poartă tricolorul ca simbol al apartenenței la statul român.

Potrivit legii, drapelul poate fi arborat și de persoanele fizice la domiciliu sau la reședință, precum și de persoanele juridice la sediile acestora, cu respectarea prevederilor privind utilizarea simbolurilor naționale.

Cum este marcată Ziua Drapelului Național în România

Ziua Drapelului Național este sărbătorită anual în întreaga țară prin ceremonii solemne, acțiuni culturale și programe dedicate tricolorului. În numeroase orașe sunt organizate activități speciale care includ momente militare, recitaluri, expoziții tematice și proiecte educaționale menite să pună în valoare istoria și semnificația acestui simbol național. Totodată, instituțiile statului, administrațiile locale și organizațiile culturale desfășoară inițiative prin care încurajează cunoașterea și respectarea simbolurilor naționale.

Evenimente organizate în București

Ziua Drapelului Național va fi sărbătorită joi, 26 iunie, în București, printr-o ceremonie organizată de la ora 10:00 în Piața Tricolorului, din zona Palatului Cercului Militar Național. În cadrul evenimentului, Drapelul va fi binecuvântat de un preot militar și va fi înălțat pe catarg în acordurile Imnului Național al României.

Ceremonia este organizată de Ministerul Apărării Naționale, împreună cu Instituția Prefectului Capitalei și Primăria Municipiului București. Totodată, în seara zilei de 26 iunie, Palatul Parlamentului va fi iluminat în culorile drapelului României. Manifestări similare vor avea loc și în municipiile reședință de județ, precum și în localitățile din țară în care sunt dislocate unități militare.

Evenimente de Ziua Drapelului în alte orașe din țară

La Sighișoara, evenimentul va avea loc la Catedrala Ortodoxă „Sfânta Treime”, începând cu ora 11:00. Programul cuprinde slujba de sfințire, momentul dedicat semnificației Zilei Drapelului, alocuțiuni ale oficialităților și ceremonia de înălțare a simbolului național.

La Brăila, Ziua Drapelului va fi marcată printr-un ceremonial religios și militar desfășurat la Catedrala „Nașterea Domnului” și în Piața Independenței. Manifestările încep la ora 09:00 cu sfințirea Drapelului României, urmată de alocuțiuni oficiale, prezentarea onorului militar și primirea simbolului național. Momentul central va avea loc la ora 09:50, când drapelul va fi înălțat pe catarg, pe acordurile Imnului Național, evenimentul încheindu-se cu defilarea Gărzii de Onoare.

La Ploiești, ceremonia se va desfășura pe Esplanada Palatului Administrativ, în cadrul unui program solemn cu caracter religios și militar. Manifestările debutează la ora 09:50 cu înălțarea dispozitivului ceremonial, urmată de aducerea Drapelului de Luptă de către Garda Militară, slujba de sfințire și momentul înălțării pe catargul din fața Palatului Administrativ. Evenimentul va fi completat de intonarea Imnului Național de către Fanfara Consiliului Județean Prahova, alocuțiuni oficiale și defilarea Gărzii de Onoare și a fanfarei.

La Alba Iulia, Ziua Drapelului Național va fi marcată în Piața Tricolorului printr-o ceremonie oficială care debutează dimineața, cu sfințirea tricoloruluila Catedrala Reîntregirii, urmată de deplasarea oficialităților către locul desfășurării evenimentului. În continuare, vor avea loc prezentarea onorului, salutul Drapelului de Luptă și alocuțiuni dedicate semnificației zilei.

Momentul central al ceremoniei este reprezentat de primirea Drapelului Național, rugăciunea de binecuvântare și gestul simbolic al sărutării acestuia de către oficialități, urmat de înălțarea tricolorului pe catarg, pe acordurile Imnului Național al României, într-un moment solemn dedicat unității și identității naționale.

Pentru programul complet de desfășurare al ceremoniilor organizate cu ocazia Zilei Drapelului Național al României, cetățenii sunt îndemnați să consulte paginile oficiale ale instituțiilor locale și ale autorităților publice din fiecare municipiu din țară.

Editor : M.C.