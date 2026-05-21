Ziua Eroilor 2026: Ce reprezintă comemorarea din 21 mai și cum a devenit sărbătoare națională

Pe 21 mai 2026, românii vor aduce un omagiu celor care și-au dat viața pentru apărarea țării, în cadrul uneia dintre cele mai importante comemorări din calendarul național. Celebrată în aceeași zi cu Înălțarea Domnului, la 40 de zile după Paște, Ziua Eroilor este marcată prin ceremonii solemne, slujbe de pomenire și manifestări dedicate memoriei celor care au contribuit, prin jertfa lor, la destinul României.

Ziua Eroilor rămâne una dintre cele mai importante sărbători comemorative ale României, un moment în care memoria celor care și-au dat viața pentru țară este păstrată vie și transmisă mai departe generațiilor viitoare.

Cum a devenit Ziua Eroilor sărbătoare națională

Statutul de sărbătoare națională al Zilei Eroilor este rezultatul unei tradiții construite în urmă cu mai bine de un secol și consolidată ulterior prin acte normative. Comemorarea celor căzuți pentru țară a fost oficializată după Primul Război Mondial, într-o perioadă în care România își omagia miile de militari care și-au pierdut viața pe front.

Un moment important a avut loc în anul 1920, când autoritățile statului și biserica ortodoxă Română au decis ca memoria eroilor să fie cinstită de sărbătoarea Înălțării Domnului. Alegerea acestei date a avut o puternică semnificație simbolică, asociind jertfa celor care au luptat pentru țară cu unul dintre cele mai importante momente ale credinței creștine.

În perioada regimului comunist, tradiția a fost modificată, iar comemorarea a fost mutată la 9 mai. După căderea comunismului, autoritățile au readus sărbătoarea la data consacrată istoric. Prin Legea nr. 48/1995, Ziua Eroilor a fost celebrată din nou în aceeași zi cu Înălțarea Domnului, revenindu-se astfel la tradiția interbelică.

Recunoașterea oficială a importanței acestei comemorări a venit odată cu adoptarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război. Articolul 39 al actului normativ stabilește că Ziua Eroilor este sărbătoare națională a poporului român și se marchează anual în cea de-a 40-a zi de la Paște, de praznicul Înălțării Domnului.

Legătura dintre Ziua Eroilor și praznicul Înălțării Domnului

În tradiția creștină, Înălțarea Domnului marchează momentul în care Iisus Hristos Se înalță la cer, la 40 de zile după Înviere. Asocierea acestei sărbători cu Ziua Eroilor are o puternică semnificație simbolică, întrucât jertfa celor care și-au dat viața pentru patrie este pusă în legătură cu ideea de sacrificiu, biruință și înălțare spirituală.

Potrivit explicațiilor oferite de Patriarhia Română, alegerea acestei date nu a fost întâmplătoare, ci reflectă dorința de a lega memoria eroilor de una dintre cele mai importante sărbători creștine, transformând comemorarea într-un moment de recunoștință și reflecție spirituală.

Semnificația Zilei Eroilor

Ziua Eroilor reprezintă un omagiu adus tuturor celor care au contribuit, prin sacrificiul lor, la apărarea și consolidarea statului român. Sunt cinstiți atât eroii cunoscuți din marile momente ale istoriei, cât și cei ale căror nume au rămas mai puțin cunoscute, dar ale căror fapte au avut un rol important în destinul națiunii.

Comemorarea are și o importantă dimensiune educativă și civică. Ea reamintește generațiilor actuale că libertățile și drepturile de care se bucură astăzi au fost câștigate prin efortul și sacrificiul celor care au luptat pentru țară. În acest sens, Ziua Eroilor devine o punte între trecut și prezent, între memoria colectivă și valorile pe care societatea românească le transmite mai departe.

În fiecare an, autoritățile centrale și locale, instituțiile militare și unitățile de cult organizează ceremonii comemorative în memoria eroilor. Potrivit legislației, sunt desfășurate depuneri de coroane de flori, slujbe religioase, ceremonii militare și momente de reculegere la cimitirele și monumentele dedicate eroilor.

