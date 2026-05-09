Ziua Europei 2026: Ce semnificație are data de 9 mai pentru România. Se împlinesc 76 de ani de la Declarația Schuman

Ziua Europei, sărbătorită anual pe 9 mai în toate statele membre ale Uniunii Europene, marchează unul dintre cele mai importante momente din istoria construcției europene: Declarația Schuman din 1950, considerată actul fondator al proiectului european modern. Evenimentul simbolizează valorile care stau la baza cooperării continentale - pacea, solidaritatea și unitatea între națiuni.

În 2026, Ziua Europei este celebrată într-un context geopolitic complicat, marcat de provocări de securitate, tensiuni economice și dezbateri privind viitorul Uniunii Europene și consolidarea rolului acesteia pe scena internațională.

Cum a apărut Ziua Europei

Originea Zilei Europei este legată de discursul susținut la 9 mai 1950 de ministrul francez de externe de la acea vreme, Robert Schuman. Prin ceea ce avea să fie cunoscut ulterior drept Declarația Schuman, oficialul francez a propus plasarea producției de cărbune și oțel a Franței și Germaniei sub autoritatea unei instituții comune europene, deschisă și altor state.

Inițiativa avea o miză majoră pentru perioada de după cel de-Al Doilea Război Mondial. Ideea centrală era că interdependența economică dintre statele europene ar face imposibil un nou conflict militar între marile puteri ale continentului, în special între Franța și Germania, rivale istorice.

Planul propus de Robert Schuman s-a concretizat rapid. În 1951, Franța, Germania de Vest, Italia, Belgia, Țările de Jos și Luxemburg au semnat Tratatul de la Paris, prin care a fost înființată Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului (CECO), prima structură supranațională europeană și punctul de plecare al integrării europene.

De la comunitatea economică la Uniunea Europeană

Procesul de integrare europeană a continuat în deceniile următoare. În 1957, prin Tratatele de la Roma, au fost create Comunitatea Economică Europeană (CEE) și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (Euratom), extinzând cooperarea dintre statele membre și în alte domenii esențiale.

19 martie 1958 -Prima reuniune a instituției care avea să devină Parlamentul European

La Strasbourg are loc prima reuniune a Adunării Parlamentare Europene, precursoarea actualului Parlament European. Robert Schuman este ales președinte al instituției, care a înlocuit Adunarea Comună a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului. În 1962, aceasta a primit oficial numele de Parlament European.

Un moment decisiv a venit în 1993, odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Maastricht, care a oficializat înființarea Uniunii Europene și a deschis calea unei integrări politice și economice mai profunde.

Ulterior, Uniunea Europeană s-a extins constant. România a devenit stat membru la 1 ianuarie 2007, consolidându-și parcursul european și beneficiind de drepturile și oportunitățile oferite de apartenența la blocul comunitar.

Ce simbolizează în prezent Ziua Europei

În prezent, Ziua Europei reprezintă nu doar comemorarea unui moment istoric, ci și reafirmarea valorilor fundamentale ale Uniunii Europene: democrația, libertatea, statul de drept, solidaritatea și respectul pentru diversitate.

În numeroase state europene, inclusiv în România, 9 mai este marcat prin evenimente publice, dezbateri, activități educaționale și manifestări culturale organizate de instituții publice, autorități locale și reprezentanțe ale Uniunii Europene.

Evenimentele au rolul de a apropia instituțiile europene de cetățeni și de a promova beneficiile apartenenței la Uniunea Europeană, de la libertatea de circulație și oportunitățile educaționale, până la cooperarea economică și proiectele comune de dezvoltare.

Astfel, Ziua Europei rămâne un simbol al unității europene și al unui proiect politic început în urmă cu peste șapte decenii, care continuă să influențeze decisiv viitorul continentului.

Editor : M.C.