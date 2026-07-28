Live TV

Ziua Imnului Național 2026: Programul complet al ceremoniilor organizate pe 29 iulie în București și în marile orașe ale țării

Data publicării:
Ziua Imnului Național 2026. Foto Inquam / Sabin Cirstoveanu
Ziua Imnului Național 2026. Foto Inquam / Sabin Cirstoveanu
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Programul ceremoniilor de Ziua Imnului Național

România marchează miercuri, 29 iulie, Ziua Imnului Național prin ceremonii militare și religioase, alocuțiuni și momente solemne organizate în București și în toate garnizoanele din țară. Potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN), punctul central al manifestărilor va fi intonarea imnului „Deșteaptă-te, române!”, unul dintre cele mai importante simboluri ale statului român.

Imnul a fost interpretat oficial pentru prima dată în anul 1848, în Parcul Zăvoi din Râmnicu Vâlcea, loc rămas un reper al istoriei naționale.

Programul ceremoniilor de Ziua Imnului Național

Potrivit MApN, evenimentele organizate miercuri vor reuni reprezentanți ai autorităților centrale și locale, militari, oficiali ai instituțiilor publice și cetățeni. Ceremoniile vor avea loc în București și în mai multe orașe din țară.

București

În Capitală, festivitățile vor începe la ora 10:00, în Piața Tricolorului, din fața Palatului Cercului Militar Național. Programul include un serviciu religios, prezentarea semnificației versurilor Imnului Național și un concert susținut de Muzica Reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale. La ceremonie vor participa reprezentanți ai autorităților, cadre militare și publicul.

Alba Iulia

La Alba Iulia, ceremonia va începe tot la ora 10:00, în Piața Tricolorului, și va fi dedicată semnificației imnului „Deșteaptă-te, române!” și rolului său în istoria României.

Programul oficial:

  • 09:50 - 10:00 - Primirea invitaților;
  • 10:00 - 10:05 - Prezentarea onorului, salutul Drapelului de Luptă și ocuparea locului în dispozitiv;
  • 10:05 - 10:10 - Binecuvântare și rugăciune pentru poporul român;
  • 10:10 - 10:15 - Alocuțiune privind istoricul și simbolistica versurilor imnului;
  • 10:15 - 10:20 - Intonarea Imnului Național al României.

Râmnicu Vâlcea

La Râmnicu Vâlcea, orașul în care „Deșteaptă-te, române!” a fost interpretat oficial pentru prima dată în 1848, evenimentele au o semnificație aparte.

Cu prilejul împlinirii a 178 de ani de la consacrarea imnului, programul include o ședință festivă a Consiliului Local, organizată la Arenele „Traian”, urmată de tradiționala Paradă a Imnului Național. Participanții vor parcurge traseul Arenele „Traian” - Bulevardul Tudor Vladimirescu - Calea lui Traian - strada Știrbei Vodă - Parcul Zăvoi.

Sebeș

La Sebeș, manifestările vor avea loc de la ora 19:00, în Piața Primăriei. Potrivit administrației locale, publicul este invitat la un concert susținut de Fanfara din Petrești, organizat pentru a marca Ziua Imnului Național.

Arad

La Arad, ceremonia dedicată Zilei Imnului Național va avea loc miercuri, de la ora 10:00, în Piața Catedralei. Programul cuprinde întâmpinarea oficialităților, salutul Drapelului de Luptă, un ceremonial religios, alocuțiuni privind istoricul și semnificația imnului, intonarea „Deșteaptă-te, române!” și defilarea Gărzii de Onoare.

Turda

Și la Turda sunt programate manifestări dedicate sărbătorii. Ceremonialul militar-religios va începe la ora 10:00, în Piața Tricolorului, și va include salutul Drapelului de Luptă, momente solemne și intonarea Imnului Național.

Programul poate să difere de la un oraș la altul, în funcție de organizatori și de autoritățile locale. Cei care doresc să participe sunt sfătuiți să consulte paginile oficiale ale primăriilor, prefecturilor, garnizoanelor militare sau ale instituțiilor organizatoare pentru eventuale modificări ale orarului.

Editor : M.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
tineri traverseaza strada in bucuresti
1
Sute de mii de români, în vizorul ANAF. Fiscul trimite decizii de impunere pentru...
putin
2
Vladimir Putin reaprinde disputa privind granițele Ucrainei: „Va pierde pământurile care...
raed arafat
3
Raed Arafat reclamă fapte „de o gravitate deosebită” în dosarul „presupuselor angajări...
Vladimir Putin.
4
Un blogger rus, susținător al războiului, care l-a numit pe Putin „criminal de război”, a...
traian basescu inquam octav ganea
5
Traian Băsescu: „Lucrurile nu trebuie să ne facă să defilăm. Bine că am demonstrat că la...
O prezentatoare TV a făcut piruete în direct și ”a pândit-o dezastrul”. Internetul ”a explodat”: ”Ai făcut-o intenționat”
Digi Sport
O prezentatoare TV a făcut piruete în direct și ”a pândit-o dezastrul”. Internetul ”a explodat”: ”Ai făcut-o intenționat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Sursa foto: MAPN/NATO
De ce nu se fac publice numele piloților care au doborât dronele. Anunțul MApN după mai multe informații false de pe rețelele sociale
F-16 avioane
Trei drone doborâte în trei zile. Cât a cheltuit Armata României
avion f 16
Imagini surprinse în timpul misiunii pentru neutralizarea celei de-a treia drone. Garda de Coastă caută fragmentele aeronavei
ilie bolojan face declaratii
Bolojan, după doborârea unei noi drone: Condamnăm ferm încălcarea spațiului aerian românesc de către Rusia
The HESA Shahed 136 in Russian service, is an Iranian loitering munition in the form of an autonomous pusher-prop drone. Drones flying at night.
Câte drone rusești au intrat în spațiul aerian al României de la începutul războiului. Bilanțul prezentat de MApN
Recomandările redacţiei
zelenski si trump, alaturi de consilieri, in biroul oval
Zelenski a fost primit de Trump la Casa Albă. Ce mesaj a transmis...
maini care tasteaza la laptop
Angajații cu cele mai mari salarii din România sunt și cei mai...
raw nava esuata 280726_00107
Alertă pe Dunăre: o navă cu 238 de oameni la bord a eșuat din cauza...
fed conferinta bolojan fibra guvern 110725 fo guv 2_25461
Guvernul, acuzații la adresa PSD după ce a atacat în instanță 12...
Ultimele știri
Atenţionare de călătorie transmisă de MAE: Risc de extindere a incendiilor în Spania. Zonele vizate
Microvibrații detectate în masivul de sare de la Salina Praid. SALROM propune trecerea la codul portocaliu de alertă
Teheranul avertizează Kievul că va urma „cu siguranță” o reacție militară în urma atacului asupra navei iraniene
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zendaya, în cea mai nonconformistă ținută, inspirată din universul "Spider-Man". Povestea din spatele rochiei...
Cancan
Nostradamus, previziuni îngrijorătoare pentru a doua jumătate a lui 2026: 'Va fi doborât de fulger'
Fanatik.ro
Caz șocant în Belgia: colegul lui Darius Olaru a fost victima unui jaf armat în plină zi! A fost scos din...
editiadedimineata.ro
Boom-ul AI face gazul natural să redevină popular, în ciuda îngrijorărilor legate de mediu
Fanatik.ro
Gianni Infantino, chemat la raport în Congresul SUA! FIFA, anchetată
Adevărul
„Șmecherii umbrelelor”. Poliția a confiscat șezlonguri și umbrele de pe o plajă din Napoli
Playtech
De ce nu vedem pui de porumbel pe stradă. Misterul, explicat de specialiști
Digi FM
Paula Badosa vorbeşte despre relaţia „toxică” cu fostul ei iubit, Stefanos Tsitsipas: „Astăzi mă simt din nou...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”A dispărut” cu banii, după ce a câștigat peste 20.000.000 € în doi ani: ”Unul dintre cei mai șmecheri...
Pro FM
Ce crede Elizabeth Hurley despre Miley Cyrus. Actrița trăiește o poveste de dragoste cu tatăl artistei, Billy...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Christopher Nolan nu și-a construit succesul singur. Cine este Emma Thomas, femeia care i-a fost alături la...
Adevarul
România va produce drone militare la Cluj. Aparatele, inclusiv kamikaze, vor fi fabricate în parteneriat cu...
Newsweek
Vești rele. Graficul care arată când ar putea crește vârsta de pensionare. Vor fi 1.000.000 de noi pensionari
Digi FM
Premieră mondială în medicină: o femeie nevăzătoare și-a recăpătat vederea după un transplant fără precendent
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Pământul nu mai poate ține pasul cu modul în care folosim resursele". Omenirea a depășit deja limitele pe...
Digi Animal World
Ce trebuie să faci dacă întâlnești pisici fără stăpân în vacanță. Sfaturile experților pentru turiști
Film Now
Fiica lui Tom Cruise și a lui Katie Holmes a renunțat oficial la numele tatălui. Cum se numește acum Suri...
UTV
Cum arată Andreea Ibacka în costum de baie, la 40 de ani. „Acum să vă prefaceți că n-ați dat zoom”