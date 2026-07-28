Ziua Imnului Național 2026: Programul complet al ceremoniilor organizate pe 29 iulie în București și în marile orașe ale țării

România marchează miercuri, 29 iulie, Ziua Imnului Național prin ceremonii militare și religioase, alocuțiuni și momente solemne organizate în București și în toate garnizoanele din țară. Potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN), punctul central al manifestărilor va fi intonarea imnului „Deșteaptă-te, române!”, unul dintre cele mai importante simboluri ale statului român.

Imnul a fost interpretat oficial pentru prima dată în anul 1848, în Parcul Zăvoi din Râmnicu Vâlcea, loc rămas un reper al istoriei naționale.

Programul ceremoniilor de Ziua Imnului Național

Potrivit MApN, evenimentele organizate miercuri vor reuni reprezentanți ai autorităților centrale și locale, militari, oficiali ai instituțiilor publice și cetățeni. Ceremoniile vor avea loc în București și în mai multe orașe din țară.

București

În Capitală, festivitățile vor începe la ora 10:00, în Piața Tricolorului, din fața Palatului Cercului Militar Național. Programul include un serviciu religios, prezentarea semnificației versurilor Imnului Național și un concert susținut de Muzica Reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale. La ceremonie vor participa reprezentanți ai autorităților, cadre militare și publicul.

Alba Iulia

La Alba Iulia, ceremonia va începe tot la ora 10:00, în Piața Tricolorului, și va fi dedicată semnificației imnului „Deșteaptă-te, române!” și rolului său în istoria României.

Programul oficial:

09:50 - 10:00 - Primirea invitaților;

10:00 - 10:05 - Prezentarea onorului, salutul Drapelului de Luptă și ocuparea locului în dispozitiv;

10:05 - 10:10 - Binecuvântare și rugăciune pentru poporul român;

10:10 - 10:15 - Alocuțiune privind istoricul și simbolistica versurilor imnului;

10:15 - 10:20 - Intonarea Imnului Național al României.

Râmnicu Vâlcea

La Râmnicu Vâlcea, orașul în care „Deșteaptă-te, române!” a fost interpretat oficial pentru prima dată în 1848, evenimentele au o semnificație aparte.

Cu prilejul împlinirii a 178 de ani de la consacrarea imnului, programul include o ședință festivă a Consiliului Local, organizată la Arenele „Traian”, urmată de tradiționala Paradă a Imnului Național. Participanții vor parcurge traseul Arenele „Traian” - Bulevardul Tudor Vladimirescu - Calea lui Traian - strada Știrbei Vodă - Parcul Zăvoi.

Sebeș

La Sebeș, manifestările vor avea loc de la ora 19:00, în Piața Primăriei. Potrivit administrației locale, publicul este invitat la un concert susținut de Fanfara din Petrești, organizat pentru a marca Ziua Imnului Național.

Arad

La Arad, ceremonia dedicată Zilei Imnului Național va avea loc miercuri, de la ora 10:00, în Piața Catedralei. Programul cuprinde întâmpinarea oficialităților, salutul Drapelului de Luptă, un ceremonial religios, alocuțiuni privind istoricul și semnificația imnului, intonarea „Deșteaptă-te, române!” și defilarea Gărzii de Onoare.

Turda

Și la Turda sunt programate manifestări dedicate sărbătorii. Ceremonialul militar-religios va începe la ora 10:00, în Piața Tricolorului, și va include salutul Drapelului de Luptă, momente solemne și intonarea Imnului Național.

Programul poate să difere de la un oraș la altul, în funcție de organizatori și de autoritățile locale. Cei care doresc să participe sunt sfătuiți să consulte paginile oficiale ale primăriilor, prefecturilor, garnizoanelor militare sau ale instituțiilor organizatoare pentru eventuale modificări ale orarului.

Editor : M.C.