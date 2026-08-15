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Ziua Marinei Române 2026: 124 de ani de la prima celebrare. Ce semnificație are data de 15 august

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Ziua Marinei Române 2026, la 124 de ani de la prima sărbătorire. Sursă foto Inquam / Miruna Turbatu
Ziua Marinei Române 2026, la 124 de ani de la prima sărbătorire. Sursă foto Inquam / Miruna Turbatu
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Din articol
Ce semnificație are Ziua Marinei Române Istoria Zilei Marinei Române: De la prima celebrare până în prezent Cum este celebrată Ziua Marinei Române în prezent

Ziua Marinei Române este sărbătorită anual la 15 august, dată la care sunt omagiați marinarii militari și civili și tradițiile navale ale țării. Celebrată odată cu Adormirea Maicii Domnului, considerată ocrotitoarea celor care navighează, această zi evidențiază legătura istorică și strategică a României cu Marea Neagră și Dunărea.

Celebrată pentru prima dată în 1902, la Constanța, sărbătoarea a evoluat de-a lungul timpului, iar în prezent este marcată prin ceremonii militare și religioase, exerciții demonstrative și evenimente organizate în mai multe orașe din țară.

Ce semnificație are Ziua Marinei Române

Ziua Marinei Române este una dintre cele mai importante sărbători dedicate tradițiilor navale ale țării. Dincolo de ceremoniile militare, exercițiile demonstrative, paradele navale și manifestările artistice organizate în principalele orașe-port, evenimentul evocă istoria marinarilor români, legătura lor cu spiritualitatea creștină și respectul acordat celor care își desfășoară activitatea pe mare sau pe apele interioare.

Sărbătoarea îi omagiază deopotrivă pe marinarii militari și civili, pe constructorii navali, pe lucrătorii portuari și pe cei care au contribuit, de-a lungul timpului, la dezvoltarea navigației și la păstrarea tradițiilor de profil. Totodată, momentul evidențiază importanța strategică a Mării Negre și a Dunării pentru România, precum și rolul Forțelor Navale în apărarea intereselor maritime și fluviale ale țării și în asigurarea securității în zona de responsabilitate.

Ziua Marinei Române a fost celebrată pentru prima dată la Constanța, la 15 august 1902. Ulterior, manifestările au căpătat amploare, reunind ceremoniile militare și religioase cu activități destinate publicului. În prezent, sărbătoarea este organizată anual la 15 august, dată stabilită prin Legea nr. 382/2004.

De ce este sărbătorită Ziua Marinei Române la 15 august

Data de 15 august are o semnificație deosebită pentru marinarii români, deoarece coincide cu Adormirea Maicii Domnului, una dintre marile sărbători ale calendarului creștin. În tradiția navală, Maica Domnului este considerată ocrotitoarea marinarilor, iar această asociere conferă evenimentului o puternică dimensiune spirituală.

Alegerea momentului este legată și de specificul unei profesii desfășurate în condiții adesea dificile și imprevizibile. De-a lungul timpului, cei plecați pe mare și familiile lor și-au pus speranța în protecția divină, rugându-se pentru călătorii fără primejdii și pentru întoarcerea în siguranță la țărm. Componenta religioasă a rămas astfel strâns legată de tradițiile marinărești și de ceremoniile organizate cu prilejul acestei zile.

Istoria Zilei Marinei Române: De la prima celebrare până în prezent

Istoria Zilei Marinei Române începe la începutul secolului al XX-lea, într-o perioadă în care țara își dezvolta structurile navale și își consolida prezența la Marea Neagră. Sărbătoarea a fost organizată pentru prima dată la 15 august 1902, la Constanța, la bordul crucișătorului „Elisabeta”, una dintre cele mai importante nave militare românești ale epocii.

Ceremonia inaugurală a cuprins un Te Deum, la care a participat și Dimitrie A. Sturdza, ministrul de Război la acea vreme. Programul a continuat, în după-amiaza și seara aceleiași zile, cu un banchet și cu o serbare marinărească organizată în beneficiul Palatului Invalizilor.
Încă de la prima ediție, evenimentul a fost conceput atât ca o ceremonie solemnă dedicată personalului Marinei, cât și ca o celebrare a mării și a comunității marinărești. În anii următori, programul s-a diversificat, iar manifestările au atras un public tot mai numeros. În 1903, de exemplu, la regatele organizate la Constanța au participat și ambarcațiunile unei nave militare ruse aflate în vizită în port.

Un alt reper important a fost consemnat în 1912, când serbarea nautică s-a desfășurat sub Înaltul Patronaj al Reginei Elisabeta. Inițiativa organizării i-a aparținut Societății Marinarilor Civili „Regina Elisabeta” din Constanța, care se implicase și în pregătirea festivităților din anul precedent.

În perioada interbelică, Ziua Marinei s-a impus definitiv în rândul marilor manifestări publice dedicate tradițiilor navale. Ceremoniile militare și religioase au fost completate de parade, regate, demonstrații pe apă, concursuri de înot și jocuri marinărești. Prin amploarea și diversitatea programului, sărbătoarea a devenit un veritabil festival al mării, adresat deopotrivă personalului militar și civil, locuitorilor orașelor-port și turiștilor.

Cum s-a schimbat Ziua Marinei în perioada comunistă

După instaurarea regimului comunist, tradiția Zilei Marinei Române a trecut prin transformări semnificative. Între 1949 și 1953, manifestările s-au rezumat la marcarea Zilei Flotei URSS, celebrată în ultima duminică din iulie. Ceremonialul și-a pierdut astfel o parte din semnificația tradițională, pe fondul influenței sovietice exercitate asupra instituțiilor și vieții militare din România.

Prin Decretul Prezidiului Marii Adunări Naționale nr. 309 din 29 august 1953 a fost instituită Ziua Marinei Militare a Republicii Populare Române, stabilită pentru prima duminică a lunii august. Potrivit noilor prevederi, la 1 august 1954 a fost sărbătorită pentru prima dată Ziua Forțelor Maritime Militare.

Începând din acel an, programul manifestărilor a fost politizat și adaptat ideologiei promovate de regimul comunist. Din anii ’60, componenta propagandistică a devenit tot mai vizibilă, în detrimentul dimensiunii religioase asociate anterior sărbătorii. Evenimentele includeau conferințe susținute de ofițeri și propagandiști, vizite ale pionierilor la bordul navelor-școală și activități organizate în întreprinderi sau în garnizoanele de marină.

Decretul nr. 309/1953 a fost abrogat prin Decretul nr. 203/1960, care a menținut celebrarea Zilei Marinei Republicii Populare Române în prima duminică din august, ca sărbătoare militară și populară.

Revenirea la tradiția datei de 15 august

După căderea regimului comunist, sărbătoarea a revenit la tradiția sa inițială. Începând din 1990, Ziua Marinei Române a fost celebrată din nou la 15 august, odată cu Adormirea Maicii Domnului. Programele organizate la Constanța și în celelalte orașe-port maritime și fluviale au reunit ceremoniile militare și religioase cu paradele navale, demonstrațiile și activitățile destinate publicului.

Statutul actual al sărbătorii a fost reglementat prin Legea nr. 382 din 28 septembrie 2004. Actul normativ prevede organizarea anuală a Zilei Marinei Române la 15 august și stabilește caracterul său civil și militar. Manifestările sunt marcate de autoritățile publice și de instituțiile statului prin programe evocatoare, precum și prin ceremonii militare și religioase.

Ziua Marinei Române a fost declarată sărbătoare națională începând din 2009. Totodată, 15 august este zi de sărbătoare legală în care nu se lucrează, potrivit Codului muncii.

Cum este celebrată Ziua Marinei Române în prezent

Ziua Marinei Române este marcată anual printr-un program amplu, care reunește ceremonii militare și religioase, exerciții demonstrative, activități dedicate tradițiilor marinărești și evenimente adresate publicului. Principalele manifestări se desfășoară în orașele-port, iar Constanța reprezintă centrul festivităților organizate la 15 august.

Programul include, de regulă, parade navale, secvențe de instruire pe mare și pe Dunăre, expoziții de tehnică și armament, ateliere interactive și concerte susținute de muzicile militare. Prin intermediul exercițiilor demonstrative, spectatorii pot urmări modul în care marinarii militari, scafandrii și echipajele navelor acționează în diferite situații inspirate din activitatea de pregătire și din misiunile Forțelor Navale.

În 2026, Ziua Marinei Române este sărbătorită în șase orașe: Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați și București. Centrul manifestărilor va fi pe faleza din Constanța și în raionul maritim din fața Comandamentului Flotei, unde este programat un amplu exercițiu naval întrunit și interinstituțional. La activități urmează să participe peste 3.500 de militari români și străini, mai mult de 50 de nave și ambarcațiuni, 15 aeronave militare și civile, transportoare amfibii blindate și piese de artilerie.

Editor : M.C.

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