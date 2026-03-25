Live TV

Ziua Poliției Române 2026: De ce se sărbătorește pe 25 martie și ce evenimente sunt organizate în mai multe orașe din țară

Data publicării:
Ziua Poliției Române 2026. Foto Getty Images
Din articol
Ziua Poliției Române 2026: Semnificația datei de 25 martie Istoria Poliției Române: De la primele structuri de ordine la organizarea modernă Evenimente organizate de Ziua Poliției Române 2026 Evenimente organizate de Ziua Poliției Române în orașe din țară

Ziua Poliției Române, celebrată anual pe 25 martie, odată cu sărbătoarea Bunei Vestiri, marchează un moment simbolic dedicat recunoașterii rolului esențial pe care polițiștii îl au în protejarea cetățenilor și menținerea siguranței publice. În 2026, instituția marchează 204 ani de la momentul considerat începutul organizării moderne a structurilor de ordine, din 1822, perioadă în care acestea au evoluat de la forme incipiente la organizarea actuală. Cu acest prilej, publicul are acces la o serie de activități menite să aducă mai aproape munca oamenilor legii: demonstrații, exerciții interactive și prezentări care evidențiază complexitatea și responsabilitatea misiunilor desfășurate zilnic în slujba comunității.

Cu prilejul aniversării Zilei Poliției Române, instituția organizează o serie de manifestări speciale atât în Capitală, cât și în principalele localități din țară.

Ziua Poliției Române 2026: Semnificația datei de 25 martie

Ziua Poliției Române este celebrată anual pe 25 martie, dată stabilită oficial prin Legea nr. 218/2002, ca un moment de recunoaștere a activității desfășurate de polițiști în sprijinul societății. Alegerea coincide cu sărbătoarea Bunei Vestiri, încărcată de simbolism, reflectat încă din primele însemne ale structurilor de ordine publică.

Originea acestei tradiții datează din anul 1822, când domnitorul Grigore Dimitrie Ghica i-a oferit Marelui Aga Mihăiță Filipescu drapelul Agiei, decorat cu o ghirlandă aurie și cu reprezentarea Maicii Domnului. Aceste elemente au contribuit, în timp, la definirea identității instituționale, ilustrând atât continuitatea, cât și valorile asumate de-a lungul evoluției structurilor de ordine publică.

  • În Vechiul Regat, instituţia cu atribuţii poliţieneşti care a precedat Poliţia până la revoluţia din 1848, a fost Agia (în capitalele Bucureşti şi Iaşi), în fruntea căreia se afla un agă (denumire de origine turcească). După perioada fanariotă de un secol, în anul 1822, domnitorul pământean Grigore Dimitrie Ghica (cunoscut de istorici şi cu numele Grigore al IV-lea Ghica, domnitor al Ţării Româneşti între anii 1822 şi 1828, al cărui fiu, Dimitrie, a fost prefect al Poliţiei Capitalei), înmânează agăi Mihăiţă Filipescu, în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Bucureşti, primul drapel al Agiei. (Sursa: Guvernul României)

Istoria Poliției Române: De la primele structuri de ordine la organizarea modernă

Primele mențiuni documentare privind organizarea activităților de ordine publică datează din perioada domniilor lui Neagoe Basarab și Mihai Viteazul, când a fost instituită Agia, considerată una dintre primele forme organizate de pază și control. De-a lungul timpului, atribuțiile acestei structuri s-au diversificat, adaptându-se nevoilor societății și evoluției statului.

Transformări importante au avut loc în secolul al XIX-lea, când au fost puse bazele unui sistem mai coerent de organizare. În timpul domniei lui Mihai Suțu, au fost introduse măsuri precum organizarea pazei Capitalei, emiterea primelor acte de identitate și reglementarea portului armelor. Ulterior, începând cu anul 1806, structurile de ordine au fost desemnate sub denumirea generică de „poliție”.

Un pas decisiv în dezvoltarea instituțională a fost făcut odată cu adoptarea Regulamentelor Organice, în 1831, care au extins atribuțiile poliției și au stabilit mai clar responsabilitățile acesteia în asigurarea ordinii și siguranței publice.

Reformele legislative și apariția cadrului modern de organizare

Un moment important în evoluția structurilor de ordine publică l-a reprezentat adoptarea, în 1850, a „Legiuirii polițienești”, în timpul domniei lui Barbu Dimitrie Știrbei. Documentul a stabilit pentru prima dată principiile de organizare ale poliției și a conturat un sistem mai coerent de coordonare a activităților la nivel central.

Ulterior, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, reformele promovate în timpul lui Alexandru Ioan Cuza și, mai târziu, de Vasile Lascăr au contribuit la clarificarea atribuțiilor poliției și la consolidarea cadrului legislativ, în acord cu procesul de modernizare a statului român.

După cel de-Al Doilea Război Mondial, în 1949, a fost înființată Miliția, structură care a funcționat până la schimbările politice din 1989. Ulterior, prin Decretul-Lege nr. 2/1990 și prin actele normative adoptate în anii următori, inclusiv Legea nr. 26/1994 și Legea nr. 218/2002, instituția a fost reorganizată, fiind pusă în acord cu principiile statului de drept. În această etapă, au fost redefinite atribuțiile și responsabilitățile polițiștilor, iar Poliția Română și-a consolidat rolul în menținerea ordinii și siguranței publice.

Evenimente organizate de Ziua Poliției Române 2026

În fiecare an, pe 25 martie, Poliția Română își deschide porțile pentru public, oferind ocazia de a descoperi activitatea desfășurată de oamenii legii. Evenimentul capătă astfel valențe educative și informative, punând în prim-plan rolul polițiștilor în societate.

Programul include prezentări ale tehnicii și echipamentelor utilizate în intervenții, demonstrații cu câini de serviciu, precum și simulări inspirate din situații reale, menite să ofere o imagine cât mai reală asupra activității operative.

Ceremonia de acordare a distincțiilor și premiilor marchează un moment de recunoaștere a profesionalismului și implicării polițiștilor care s-au remarcat în activitate. Evenimentul evidențiază responsabilitatea și angajamentul care definesc această profesie, subliniind contribuția esențială a acestora la menținerea siguranței și protejarea comunităților.

Evenimente organizate de Ziua Poliției Române în orașe din țară

Gorj

Poliția Municipiului Târgu Jiu organizează „Ziua Porților Deschise” în zona pietonală din fața Stadionului Municipal „Constantina Diță”, în intervalul orar 10:00-14:00. Elevii și cetățenii sunt invitați să participe la demonstrații, să interacționeze cu polițiștii și să descopere tehnica din dotare, dar și să ia parte la concursuri de educație rutieră.

Până pe 27 martie 2026, polițiștii gorjeni vor fi prezenți în școli, licee, spații publice și în comunități, desfășurând o serie de activități interactive, educative și preventive menite să apropie publicul de munca oamenilor legii. (Sursă: Inspectoratul de Poliție Județean Gorj)

Sibiu

La Sibiu, Ziua Poliției Române va fi marcată pe 25 martie, în intervalul 10:00-14:00, în Piața Habermann. Programul include standuri expoziționale, demonstrații de dresaj canin, ateliere de educație rutieră și prezentarea unui laborator criminalistic mobil de ultimă generație.

  • Pentru detalii suplimentare privind programul manifestărilor organizate cu acest prilej, cei interesați pot consulta paginile oficiale ale inspectoratelor de poliție din orașele vizate.

În acest context, Ziua Poliției Române depășește cadrul unei simple aniversări, devenind o oportunitate de dialog, informare și apropiere între instituție și cetățeni, prin prezentarea transparentă a activității desfășurate în sprijinul comunității.

Editor : M.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Descarcă aplicația Digi Sport
