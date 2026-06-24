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Ziua Universală a Iei 2026: De ce este sărbătorită pe 24 iunie și ce simbolizează cămașa tradițională românească

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Ziua Internațională a Iei 2026. Foto Getty Images
Ziua Internațională a Iei 2026. Foto Getty Images
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Din articol
Ce reprezintă Ia, simbol al portului popular românesc Originea și evoluția cămășii tradiționale românești Ce semnifică Ziua Universală a Iei 2026 Evenimente organizate de Ziua Universală a Iei

Ia românească, una dintre cele mai reprezentative piese ale portului popular, este celebrată anual pe 24 iunie. Marcată atât în România, cât și în comunitățile românești din străinătate, această zi aduce în prim-plan valoarea culturală și simbolică a cămășii tradiționale, devenită de-a lungul timpului un reper al identității naționale și un element recunoscut al patrimoniului românesc la nivel internațional.

Tot pe 24 iunie sunt celebrate și Sânzienele, sărbătoare cu rădăcini străvechi în tradiția populară românească. Asocierea celor două momente conferă acestei date o semnificație aparte, reunind simboluri, obiceiuri și elemente reprezentative ale patrimoniului cultural național.

Ce reprezintă Ia, simbol al portului popular românesc

Ia este una dintre cele mai cunoscute piese ale costumului popular feminin românesc, confecționată tradițional din materiale naturale, precum inul sau bumbacul, și împodobită cu broderii realizate manual. Recunoscută drept un simbol al identității culturale naționale, aceasta ocupă un loc important în patrimoniul tradițional al României, remarcându-se atât prin frumusețea sa artistică, cât și prin semnificațiile pe care le transmite.

Mai mult decât un simplu obiect vestimentar, ia reflectă specificul cultural al comunităților din diferite zone ale țării, păstrând în modele și cusături elemente legate de istorie, credințe și obiceiuri locale. Fiecare exemplar este unic prin ornamentația sa, prin combinațiile cromatice și prin tehnicile de realizare folosite, caracteristici care au fost conservate și transmise de-a lungul generațiilor.

Originea și evoluția cămășii tradiționale românești

Istoria iei românești își are rădăcinile în vechile comunități care au locuit teritoriul actual al României, fiind considerată de specialiști o continuare a unor forme de îmbrăcăminte existente încă din perioada dacică. De-a lungul timpului, această piesă a însoțit transformările societății, adaptându-se contextelor istorice și influențelor locale, fără să își piardă specificul transmis prin meșteșugul cusutului manual. Ornamentația realizată pe pânză a căpătat, în timp, rolul unui adevărat cod vizual, alcătuit din semne și motive cu semnificații aparte.

Elementele inspirate din natură, formele geometrice sau reprezentările astrale exprimau concepții legate de armonie, prosperitate, protecție și legătura omului cu lumea înconjurătoare. Astfel, fiecare creație depășea funcția practică a unui obiect de îmbrăcăminte și devenea o mărturie a valorilor păstrate în comunitățile rurale.

Specificul zonelor etnografice a contribuit la apariția unei diversități remarcabile în ceea ce privește aspectul și tehnicile de realizare. Diferențele de croială, combinațiile de culori și stilurile decorative întâlnite dintr-o regiune în alta au dat naștere unor modele distincte, ușor de recunoscut. Această bogăție de forme și detalii transformă fiecare exemplar într-o expresie autentică a identității locale.

Ce semnifică Ziua Universală a Iei 2026

Ziua Universală a Iei, celebrată anual pe 24 iunie, este dedicată uneia dintre cele mai valoroase creații ale portului popular românesc. Evenimentul aduce în prim-plan bogăția tradițiilor locale și contribuie la promovarea moștenirii culturale în rândul noilor generații, atât în România, cât și peste hotare.

Sărbătoarea are o semnificație mult mai amplă decât evidențierea unei piese vestimentare. Prin manifestările organizate cu această ocazie sunt puse în valoare meșteșugurile tradiționale, creativitatea artizanilor și patrimoniul transmis de-a lungul timpului. În ultimii ani, inițiativa a depășit granițele României și a reunit comunități din numeroase state ale lumii.

Expozițiile tematice, atelierele de creație, paradele și întâlnirile culturale organizate cu acest prilej reflectă interesul tot mai mare pentru valorile autentice românești. Pentru mulți participanți, purtarea iei reprezintă un gest de apreciere față de tradiție și o modalitate de a menține vie legătura cu rădăcinile culturale.

Evenimente organizate de Ziua Universală a Iei

Cu ocazia Zilei Universale a Iei, mai multe instituții și organizații din România și din străinătate pregătesc programe dedicate publicului larg. În marile orașe pot fi organizate expoziții, prezentări tematice, spectacole folclorice și târguri ale meșterilor populari, în cadrul cărora vizitatorii pot descoperi creații inspirate din portul tradițional.

Muzeele și centrele culturale pot include în agenda acestei zile demonstrații de cusut, ateliere practice și întâlniri cu artizani care păstrează tehnicile specifice diferitelor zone etnografice. În unele localități pot avea loc șezători, defilări în costume populare și sesiuni de fotografie dedicate celor care aleg să poarte ie cu această ocazie.

La manifestări participă atât reprezentanți ai instituțiilor de cultură, cât și membri ai comunităților locale, artiști, colecționari și pasionați de folclor. Evenimentele oferă astfel un cadru în care publicul poate intra în contact direct cu elemente autentice ale portului popular și cu meșteșugurile care au contribuit la păstrarea acestuia până în prezent.

Editor : M.C.

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