EXCLUSIV. A colaborat PSD cu Cambridge Analytica? Ce spune un consultant britanic

Nu este exclus ca, în România, Cambridge Analytica să fi activat prin intermediul unui subcontractor, a declarat, la Digi24, consultantul britanic Rupert Wolfe Murray.

Rupert Wolfe Murray fusese contactat, în 2016, de un oficial al Cambridge Analytica, Mark Turnbull, care îi propunea să propunea să lucreze pentru PSD, în perioada campaniei electorale. Mai exact, să formeze o echipă de două persoane, să ofere sfaturi și asistență pe timpul campaniei electorale, timp de două-trei luni.

„Am zic că nu lucrez pentru partide politice, mai ales în România. Am lucrat acolo 17 ani, nu vreau să-mi stric reputația”, și-a motivat consultantul refuzul.

Rupert Wolfe Murray a povestit la Digi24 că, după izbucnirea scandalului cu colectarea de date personale, i-a scris lui Mark Turnbull și l-a întrebat dacă, în cele din urmă, s-a mai implicat în campania electorală din România. „Și a zis: nu, nu am lucrat sub numele Cambridge Analytica. Dar alții au zis că ei folosesc foarte multe firme-capcană, cu alte nume. Faptul că ei nu au lucrat sub numele Cambridge Analytica nu înseamnă că nu au lucrat sub alte nume”, a declarat consultantul britanic.

PSD susține, într-un comunicat de presă, că nu a lucrat și nici nu a solicitat o colaborare cu Cambridge Analytica.

„Referitor la zvonurile vehiculate în presă privind o presupusă colaborare între Partidul Social Democrat și SCL Cambridge Analytica, precizăm că PSD nu a lucrat cu această companie și nici nu a solicitat o astfel de colaborare, nici în perioada alegerilor generale din 2016, nici într-o altă perioadă, înainte sau după acest scrutin electoral”, se arată într-un comunicat al formațiunii conduse de Liviu Dragnea.