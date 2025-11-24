Live TV

Video Exercițiu amplu care a simulat o pană majoră de curent în România. La ce concluzie au ajuns autoritățile

Autoritățile de la noi au făcut cel mai mare exercițiu care simulează o pană majoră de curent.
Autoritățile de la noi au făcut cel mai mare exercițiu care simulează o pană majoră de curent. Foto: Captură Digi24
Cum s-ar descurca România în caz de blackout

Autoritățile de la noi au făcut cel mai mare exercițiu care simulează o pană majoră de curent. Un scenariu despre care s-a tot vorbit în ultima perioadă și care a provocat dispute la cel mai înalt nivel.

După ce oficialii din Energie s-au tot contrazis - ministrul avertiza că România riscă un blackout, iar șeful ANRE spunea că nici vorbă de așa ceva - iată că un risc există de vreme ce a avut loc primul exercițiu național de acest fel, relatează Ioana Ciurlea, jurnalist Digi24.

Cum s-ar descurca România în caz de blackout

Autoritățile care ar trebui să gestioneze problema au vrut să știe cum s-ar sincroniza dacă în România ar apărea o pană majoră de curent. Exercițiul a simulat un colaps total de tensiune și limitarea comunicațiilor publice, situație frecventă în condiții reale de criză.

Șapte entități din domeniul energiei, peste 100 de tehnicieni și specialiști STS au participat la simularea care a pornit din Centrala Hidroelectrică Șugag.

Concluzia exercițiului a fost că toată lumea știe ce are de făcut într-un scenariu de blackout - scenariu pe care l-am văzut întâmplat anul acesta în Spania, Portugalia și Andorra, unde milioane de oameni au rămas fără energie electrică. Iar zilele trecute Parisul a fost afectat de o pană majoră de curent, care a afectat 170.000 de locuințe și circulația metroului.

