Exercițiu NATO la București: peste 8.000 de atacuri cibernetice simulate în timp real

Un exercițiu internațional de apărare cibernetică organizat de NATO a avut loc la București, potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN). Cele 16 echipe participante au acționat ca o forță multinațională de reacție rapidă și au avut misiunea de a apăra o infrastructură națională simulată împotriva a 8.000 de atacuri cibernetice în timp real, în paralel cu gestionarea incidentelor tehnice.

Reprezentanții MApN au transmis că, în perioada 13-24 aprilie, la Biblioteca Centrală a Universității Politehnica din București, a avut loc exercițiul internațional de apărare cibernetică Locked Shields 2026, organizat anual de NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE).

Ministerul Apărării Naționale a menționat că scenariile elaborate de CCDCOE au simulat situații de criză cibernetică de amploare, în care au fost testate capacitățile tehnice, operaționale și decizionale ale participanților, în condiții de presiune și incertitudine operațională.

În cadrul ediției din acest an, echipa României a participat într-un format comun, împreună cu experți din Ucraina și Republica Moldova, consolidând cooperarea regională în domeniul apărării și securității cibernetice. Astfel, specialiști din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, Directoratului Național de Securitate Cibernetică, mediului academic și sectorului privat au fost implicați în activități de apărare, analiză și răspuns la incidente.

„Exercițiul a integrat componente tehnice, juridice și de comunicare strategică, vizând dezvoltarea unei abordări comune în gestionarea incidentelor cibernetice. Scenariile au inclus protejarea unor infrastructuri critice, precum rețele de comunicații 5G, sisteme energetice, sisteme de comandă și control, toate simulate în condiții operaționale complexe. Cele 16 echipe participante au acționat ca o forță multinațională de reacție rapidă, având misiunea de a apăra o infrastructură națională simulată împotriva a aproximativ 8.000 de atacuri cibernetice în timp real, în paralel cu gestionarea incidentelor tehnice, a provocărilor juridice și a cerințelor de comunicare strategică”, au transmis reprezentanții Ministerului Apărării Naționale.

Ei au adăugat că ediția din 2026 a reunit circa 4.000 de participanți din peste 40 de țări, oferind un cadru extins de cooperare, schimb de expertiză și consolidare a interoperabilității internaționale.

MApN a explicat că participarea României la Locked Shields 2026 reconfirmă angajamentul pentru dezvoltarea capabilităților naționale de apărare cibernetică, consolidarea rezilienței infrastructurilor critice și întărirea cooperării cu partenerii internaționali în domeniul securității cibernetice.

Echipa României a fost coordonată de Comandamentul Apărării Cibernetice din Ministerul Apărării Naționale.

