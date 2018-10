Exercițiu SEISM 2018: Centrul Bucureștiului, cel mai afectat. Clădiri prăbușite, sute de persoane rănite și dispărute

Secretarul de stat în Ministerul de Interne, Raed Arafat, a prezentat, sâmbătă, scenariul și obiectivele exercițiului „Seism 2018”, cel mai amplu desfășurat în România în ultimii 20 de ani, care pleacă de la premisa că un cutremur cu magnitudine 7,5 pe Richter s-a produs în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 140 de kilometri și a durat 57 de secunde. Unda seismică s-a propagat pe direcția sud-vest și nord-est, astfel că cel mai mult este afectată capitala București.

„Astăzi la ora 8:37 am declanşat exerciţiul naţional Seism, pe baza unei concepţii aprobate de doamna ministru, dar care este completată şi cu exerciţul Modex, care este un exerciţiu european care se combină cu exerciţiul nostru, acest lucru o să îl vedeţi pe parcurs, în cinci zile, cum evoluează”, a spus secretarul de stat în MAI.

„Avem centrul municipiului București cel mai impactat, cel mai afectat, clădiri cu risc seismic 1, în zona centrală a Capitalei - Universitate, Centrul Vechi - sunt prăbușire 12 clădiri, conforma scenariului, până acum, iar răniți și persoane afectate - o estimare de aproximativ 200 de persoane, dar se va actualiza când încep operațiunile de căutare.

În zona 2, între bulevardul Ștefan cel Mare și Calea Dorobanți sunt prăbușite parțial sau total patru imobile de locuit și este avariat un corp al Spitalulului „Colentina”, cu 50 de persioane internate: 150 de răniți și aproximativ 350 de persoane dispărute.

În zona 3, strada Boteanu-Șoseaua Colentina, avem un imobil prăbușit și 80 de persoane surprinse.

Zona 4 - Calea Victoriei-Dorobanți-Dacia-Magheru - sunt prăbușite două blocuri.

Conform scenariului, în momentul declanșării, la ora 8:37, este un moment în care populația nu era în case, o zi de lucru normală sau de recuperare, mulți erau plecați de acasă.

Mai sunt efecte în alte județe, pe care le vom vedea după restabilire, iar la conferinșa de după ce finalizăm Comitetul de urgență, revenim cu informații”, a detaliat Raed Arafat.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a explicat că în exercițiu sunt implicate toate autoritățile, ministerele, Guvernul, Președinția, pentru că acest exercițiu se dorește să fie jucat cât mai aproape de realitate. „Vrem să verificăm anumite componente, fără să creăm situații de șoc”, a spus Arafat.

Populaţia nu trebuie să se panicheze din cauza exerciţiului naţional "Seism 2018" declanşat sâmbătă, în jurul orei 9:00, şi care are ca menire testarea concepţiei de răspuns la cutremur, a afirmat secretarul de stat în MAI, Raed Arafat.



"Nu avem informaţii când apare un cutremur. Rugămintea (...) către populaţie este ca nimeni să nu se panicheze că noi facem exerciţiile acestea (...) Avem informaţia pe care toţi o ştim, cândva poate să apară ceva, iar Bucureştiul este o zonă care este supusă riscului seismic. Deci faptul că facem exerciţii trebuie să fie un lucru îmbucurător (...) Vreau să îi asigur pe toţi că faptul că facem un exerciţiu nu înseamnă că mâine va fi un cutremur", a declarat Raed Arafat, într-o conferinţă de presă, sâmbătă, la sediul MAI.



El a precizat că acest exerciţiu are şi o componentă internaţională.



"În 2016, am făcut un exerciţiu (...), am identificat câteva lucruri pe care le-am corectat, acum este un exerciţiu care are şi o componentă internaţională, ne va învăţa cum să corelăm cu echipele internaţionale care vin (...) Amploarea exerciţiului este mult mai mare decât (...) a fost vreun exerciţiu până acum (...) La nivelul Uniunii Europene, colegii de la Comisia Europeană consideră că este cel mai mare exerciţiu, care implică şi activităţi de intervenţie medicală şi pacienţi şi răniţi, de vreo 20 de ani până acum", a spus Raed Arafat.



Potrivit acestuia, populaţia trebuie să recapituleze sfaturile care sunt date de autorităţi în cazul unui cutremur.



"Este un moment să recapituleze sfaturile care sunt date, cum să reacţioneze în cazul unui cutremur, să intre pe aplicaţia Departamentului (pentru situaţii de urgenţă, n.r.) (...) sau pe portalul fiipregătit.ro şi să verifice filmele şi indicaţiile (...) Şi pentru populaţie acest exerciţiu poate să ajute la o recapitulare a modului de reacţie", a subliniat Arafat.



De asemenea, el a spus că acest exerciţiu este corelat cu realitatea. "Ştim cu toţii că Centrul vechi este o vulnerabilitate mai mare în Bucureşti (...) Scenariul este bazat pe lucruri care sunt corelate cu realitatea. Unele lucruri poate că sunt puse (în exerciţiu, n.r.) pentru a face scenariul mai dificil", a explicat Raed Arafat.



De asemenea, el a anunţat că maratonul şi meciul de fotbal programate să se desfăşoare în acest weekend în Bucureşti nu vor fi afectate de exerciţiul naţional "Seism 2018".



"Ştiu că sunt două activităţi importante în perioada asta, sâmbătă, duminică, şi anume maratonul şi meciul de fotbal de mâine. Ele nu vor fi afectate de acest exerciţiu", a mai arătat Arafat.

El a declarat ca se va încerca să nu fie afectată foarte mult activitatea zilnică din Bucureşti, mai ales că exerciţiul va dura cinci zile, spunând că vor fi unele site-uri de căutare-salvare, dar nu se va întâmpla acest lucru peste tot.

"Va fi foarte mare partea de testare medicală, cu multiple victime, în spitalele mobile care vor veni. Vom avea şi anumite scenarii care implică şi spitalele de urgenţă ale Bucureştiului”, a detaliat Arafat scenariul exerciţiului.

"Nu facem un show, asta vreau să se înţeleagă. Adică nu este vorba că s-a dat drumul la 8,37 la exerciţiu, trebuiau deja de pe uşile unităţilor de pompieri să fie ieşite în două secunde o sută de maşini de pompieri. Nu. Pentru că şi unităţile de pompieri sunt parte din clădirile care sunt în zona seismului, şi pompierii au fost sub efectul seismului, deci în cazul unui seism intervenţia este altfel: primele zeci de minute este doar recunoaşterea care se face şi intervenţii punctuale, după asta se organizează acţiuni de căutare-salvare în zonele prăbuşite", a subliniat Arafat.

El a adăugat că, în premieră, se vor folosi containere de căutare-salvare achiziţionate recent.

De asemenea, el a spus că exerciţiul are rol şi de instruire, şi pe partea de căutare-salvare, dar mai ales pe partea medicală.

"Ne aşteptăm să rulăm peste 3.000 sau 3.500 de persoane machiate, victime care vor trece prin punctele de prim-ajutor şi punctele medicale. Lumea să înţeleagă că exerciţiul are un mod de derulare lent, e în timp real", a mai spus Arafat.

Arafat a spus că a văzut comentarii că s-a întârziat intervenţia, după începerea exerciţiului, dar a precizat că intervenţia după un cutremur este altfel şi nu poate fi comparată cu cea la un stop cardiac, de exemplu. Ambele necesită rapiditate, intervenţie profesionistă, dar rămân lucruri relative, a afirmat el.

