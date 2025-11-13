Exercițiul NATO în România, Dacian Fall 25, care a simulat activarea Articolului 5 al tratatului Alianței, a ajuns la final. Este vorba despre cel mai mare exercițiu din acest an, în care aliații au simulat un atac rusesc asupra unui stat membru. Au fost trageri cu muniție reală în trei poligoane de la noi din țară. Antrenamentul a fost și un test pentru grupul de luptă NATO de la Cincu, cel care ar putea să găzduiască în viitor și mai mulți militari străini. Asta pentru că țările NATO au testat inclusiv cât de repede ar putea ajunge aliații cu trupe și tehnică militară la noi în țară.

Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, aflat miercuri şi joi în judeţele Sibiu şi Braşov, în contextul desfăşurării fazei finale a exerciţiului „DACIAN FALL 25”, a afirmat că doreşte să sublinieze „în mod deosebit contribuţia Franţei, a cărei implicare constantă a consolidat în mod semnificativ postura aliată de apărare”. ”La doar patru zile de la declanşarea războiului din Ucraina, Franţa a decis dislocarea de trupe în România – un gest rapid, ferm şi un mesaj puternic de solidaritate. (...) Acest lucru demonstrează că solidaritatea aliată nu este doar un principiu, ci o realitate operaţională”, a mai spus Moşteanu.

Potrivit unui comunicat de presă al MApN, ministrul Ionuţ Moşteanu a fost informat, în timpul vizitei de două zile în judeţele Braşov şi Sibiu, despre evoluţia structurilor multinaţionale dislocate în România şi despre modul în care acestea consolidează cooperarea aliată şi postura de apărare pe flancul estic.

Vizita a debutat la Comandamentul Corpului Multinaţional de Sud-Est (HQ MNC-SE) din Sibiu, în prezenţa ambasadorilor şi a reprezentanţilor militari ai statelor aliate. Cu acest prilej, comandantul structurii, generalul-locotenent Cristian Dan, a prezentat stadiul de operaţionalizare a unităţilor subordonate, evidenţiind contribuţia acestora la consolidarea capacităţilor de comandă şi control ale NATO.

Discuţiile au subliniat rolul esenţial al HQ MNC-SE în „arhitectura de comandă a NATO”, evidenţiind contribuţia acestuia la „consolidarea mecanismelor de descurajare şi apărare pe flancul estic şi la asigurarea unei coordonări aliate rapide şi coerente într-un mediu de securitate aflat în continuă evoluţie”, precizează MApN.

Ziua Distinșilor Vizitatori în timpul exercițiului Dacian Fall 2025, la poligonul Cincu din județul Brașov, 13 noiembrie 2025. Inuquam Photos / George Călin Deschide galeria foto

La Centrul Naţional de Instruire Întrunită din Cincu, oficialii au urmărit un exerciţiu cu trageri reale executat de Grupul de Luptă al NATO, structură care a fost ridicată la nivel de brigadă ca parte a procesului de consolidare a posturii aliate de apărare. Potrivit sursei citate, demonstraţia a evidenţiat nivelul avansat de instruire, interoperabilitatea şi capacitatea de reacţie rapidă a militarilor români şi aliaţi.

Ministrul Apărării Naţionale a menţionat contribuţia celor zece state participante la exerciţiu şi a subliniat angajamentul politico-militar al Alianţei pentru întărirea posturii de descurajare şi apărare pe flancul estic.

„Doresc să subliniez în mod deosebit contribuţia Franţei, a cărei implicare constantă a consolidat în mod semnificativ postura aliată de apărare. La doar patru zile de la declanşarea războiului din Ucraina, Franţa a decis dislocarea de trupe în România – un gest rapid, ferm şi un mesaj puternic de solidaritate. De atunci, Grupul de Luptă al NATO de la Cincu, pentru care Franţa este naţiune-cadru, a evoluat până la nivel de brigadă, iar în prezent aproximativ 3.000 de militari francezi sunt integraţi alături de forţele noastre armate. Aceasta demonstrează că solidaritatea aliată nu este doar un principiu, ci o realitate operaţională”, a afirmat ministrul Moşteanu.

Delegaţia a dialogat cu militarii participanţi la exerciţiu, apreciind „profesionalismul, dedicarea şi angajamentul lor în sprijinul obiectivelor comune de consolidare a apărării colective”.

Exerciţiul DACIAN FALL 25 a fost planificat şi condus de Comandamentul Multinaţional de Divizie Sud-Est (HQ MND-SE), unul dintre comandamentele NATO dislocate pe teritoriul României, care coordonează forţe de apărare pe flancul estic al Alianţei în România şi Bulgaria, mai informează MApN.

