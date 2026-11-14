„Există o acțiune orchestrată”. MAI semnalează inundarea rețelelor sociale cu mesaje care instigă la violență

Ministerul Afacerilor Interne a identificat o rețea de conturi înființate recent care au distribuit agresiv pe rețelele sociale mesaje prin care îndeamnă la violență în timpul protestului. În multe cazuri, vorbim direct despre conturi false, după cum arată MAI, care au postat îndemnuri la violențe „ca în Franța”.

Reprezentanții MAI au transmis: „În spațiul on-line au apărut îndemnuri la violență, cu scopul de a influența cetățenii pentru a iniția confruntări cu forțele de ordine‼️

Majoritatea conturilor care promovează astfel de mesaje sunt fie false, fie înființate recent.

Acest amănunt arată faptul că există o acțiune orchestrată.

Facem apel la calm. Dreptul la liberă exprimare și la protest pașnic trebuie respectat. Violența și instigarea la violență nu sunt forme de exprimare a acestui drept.

Structurile Ministerului Afacerilor Interne sunt la datorie pentru siguranța tuturor cetățenilor.

Este important de înțeles că siguranța începe și cu ceea ce alegem să distribuim!

În momentele în care au loc evenimente publice cu participarea unui număr mare de persoane, informațiile circulă rapid, mai ales pe rețelele de socializare.

Din păcate,unele mesaje sunt distribuite cu scopul de a provoca panică, de a alimenta tensiuni sau chiar de a incita la violență.

Nu lăsați dezinformarea să transforme o situație obișnuită într-un motiv de teamă sau conflict!

🔹 Verificați informațiile înainte de a le distribui.

🔹 Nu redistribuiți mesaje alarmiste, zvonuri sau apeluri la violență.

🔹 Informați-vă din surse oficiale și evitați să reacționați impulsiv la provocările din mediul online.

🔹 Semnalați autorităților mesajele care conțin amenințări sau îndemnuri la acte de violență.

Un mesaj distribuit fără verificare poate amplifica panica. Un gest responsabil poate preveni un incident.

Nu distribui panică. Nu încuraja violența. Alege responsabilitatea”, și-au încheiat aceștia mesajul.

Editor : Alexandru Rotaru