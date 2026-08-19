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Exclusiv Experiența a doi neozeelandezi în Sulina, la graniță cu războiul din Ucraina: „Să fiu sincer, este un sentiment ciudat”

Matthew Garvey Data publicării:
20260802_144920
Callum Armstrong și Anna Wentsch, Conservation Amplified
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Din articol
„Un sentiment destul de ciudat”

Cei doi ecologiști neozeelandezi care au povestit pentru Digi24.ro experiența de a pedala 3.000 de kilometri pe lângă Dunăre „de la izvor până la mare” au explicat cum percep ei ceea ce se întâmplă din perspectiva războiului de la granița țării. Ei au ajuns în Sulina în 14 august și au prins o perioadă în care drone au fost doborâte sau s-au prăbușit, au fost găsite pe litoralul românesc și, în paralel, a avut loc o paradă militară. 

Anna Wentsch și Callum Armstrong locuiesc în Noua Zeelandă și sunt ecologiști, reprezentând o organizație specializată în protejarea și conservarea mediului înconjurător - Conservation Amplified. 

Cei doi au decis la începutul verii să parcurgă peste 3.000 de kilometri pe bicicletă, urmărind în cea mai mare parte a traseului cursul Dunării. Timp de 8 săptămâni, au pedalat prin opt țări - Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Croația, Serbia, Bulgaria și România.

Au intrat în România în zona Călărași, iar după ce au ajuns în Tulcea, au luat un feribot înspre Sulina, unde au rămas câteva zile, începând cu 14 august. 

Perioada pe care ei au petrecut-o în Sulina a fost, însă, agitată dintr-o altă perspectivă, anume: războiul de la granița României. 

Între 14 și 16 august, mai multe resturi de drone au fost găsite pe litoralul românesc, una a fost doborâtă în județul Galați, iar alta s-a prăbușit în Tulcea. În același timp, ei au prins și parada de Ziua Marinei, din Tulcea.

„Un sentiment destul de ciudat”

„Să fiu sincer, este un sentiment destul de ciudat. Nu am fost niciodată într-o zonă de război. A doua zi după ce am ajuns, am primit alerte aeriene care ne transmiteau să ne adăpostim. De asemenea, am prins și demonstrațiile de Ziua Marinei din Tulcea.

Este un sentiment destul de ciudat să fii într-un loc în care multe drone trec prin spațiul aerian al țării, sunt doborâte, iar în același timp, în același loc, să vezi o demonstrație militară”, a povestit Callum Armstrong pentru Digi24.ro, subliniind că nu s-au confruntat cu o asemenea situație niciodată, mai ales în Noua Zeelandă.

La rândul ei, Anna Wentsch a subliniat că are un sentiment de incertitudine pentru ziua de mâine.

„Auzi despre război la știri, citești articole, dar, după ce ajungi să stai aici, percepi diferit cum se simte. Dintr-o dată, pentru că te confrunți cu această situație într-un mod direct, te afectează diferit față de atunci când citești de la distanță. Este destul de inconfortabil și îți dă un sentiment de incertitudine cu privire la ce ar putea să aducă ziua de mâine”, a povestit și Anna Wentsch.

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