Românii trebuie să scoată mai mulți bani din buzunar pentru a-și cumpăra alimentele de bază, în contextul inflației care a sărit de 15%. O echipă Digi24 a făcut un experiment prin care a încercat să vadă ce poți cumpăra dacă ai un buget de cel mult 100 de lei.

Teodora Chiuș, jurnalist Digi24: Suntem în piața Obor, avem un buget de 100 lei și vrem să cumpărăm ingrediente pentru o ciorbă de văcuță și pentru felul doi, piure cu șnițel, totul pentru patru persoane.

Teodora Chiuș, jurnalist Digi24: Ardei, leuștean, morcov, țelină și păstârnac. Mai vreau și patru bucăți de carne de porc pentru șnițel. Pe toate cumpărăturile de pe listă am plătit în total 96 de lei în condițiile în care nu am fi plătit anul trecut mai mult de 80 lei. Cel mai mult s-au scumpit cartofii și uleiul. Anul trecut uleiul nu costa mai mult de 10 lei, iar noi acum am dat 12 lei.

Rata inflației pentru luna iunie 2022 a ajuns la 15.1% față de 14.5% valoarea înregistrată în mai 2022. Astfel, preţurile de consum în iunie comparativ cu mai au crescut cu 0,8%.

Oamenii spun că anul acesta nu își mai permit să cumpere atât de multe alimente:

- N-am ce să iau de 100 de lei... Ce să iau, un kilogram de brânză, niște roșii și atât.

- S-au scumpit, într-adevăr dar luăm și noi mai puțin.

- Mergem în toată piața ca să vedem unde e mai ieftin. Nu te încadrezi să îți iei chiar de calitate.

Specialiștii spun că inflația a depășit 15% pentru că nu au fost luate măsuri la timp.

Bogdan Glăvan, economist: Autoritățile au reacționat lent și neluând măsuri de frânare a lichidității, de stopare a cheltuielilor iraționale, acest lucru nu face decât să prelungească inflația.

În ultimul an, cartofii s-au scumpit cu 42%, uleiul cu 50%, iar pâinea cu 23%.

Editor : A.A.