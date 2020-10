Din ce în ce mai mulţi părinţi sunt nemulţumiţi de scoala online. Printre ei şi un bărbat din Constanţa, care are un fiu în clasa a VII-a, într-un liceu din Eforie Sud. Tatăl i-a cerut băiatului să monitorizeze cursurile online timp de o săptămână şi aşa a descoperit că profesorii nu prea şi-au făcut datoria.

În mai mult de jumătate dintre ore, copiilor nu li s-a predat nimic sau orele s-au limitat la trimiterea unor fişe pe care ei să le completeze când vor.

Nicolae Vranciu are 3 copii. Unul dintre ei este clasa a VII-a la Liceul Carmen Sylva din Eforie Sud. În luna septembrie, elevii au mers la scoala în scenariul verde, apoi din octombrie, din cauza coronavirusului, autorităţile au decis că era momentul să se treaca la forma hibridă de învăţământ. Părintele şi-a rugat copilul să monitorizeze activitatea online.

”El, practic, în fiecare zi, în funcţie de orarul pe care îl are, trece exact ce se întâmplă, în mare, ca observaţie. Adică: am fost anunţaţi sau nu am fost anunţaţi că se face ora. informatică nu s-a făcut online, iar pe platforma şcolii nu este nimic”, explică tatăl elevului.

Bărbatul a centralizat toate datele.

”Aici sunt orele online live care s-au făcut. Şi ce a rezultat? . A rezultat că din totalul de 32 s-au făcut dor 14 ore online. Şi asta ce însemnă? Asta însemană în procente 43,75%. Procentul mi se pare destul de mic, deoarece acest procent reflectă şi o problemă destul de mare a sistemului”, a mai spus Nicolae Vranciu.

Reacția școlii și a Inspectoratului Județean Constanța

Directorul şcolii a găsit rapid o explicaţie și spune că cel mai probabil părintele a luat în calcul sistemul de predare de tip sincron, adică cel în care elevii și profesorii sunt conectați în același timp.

”Părintele mai mult ca sigur înțelege prin ore online modul de predare SINCRON”, a declarat Cerasela Cozoș, director al liceului Carmen Sylva.



”Într-adevăr, nu sunt toate orele, probabil ca acela este procentul de ore desfășurate sincron. În schimb, mai puțin o disciplină, fizica, din motive de sănătate a doamnei nu s-a desfășurat ca si oră şi nu am găsit nici profesor suplinitor. Dar, de desfășurat orele asincron sunt desfășurate în procent de 80 la sută”, a mai spus directoarea liceului la care învață elevul care a făcut experimentul.

Orele sincron sunt orele în care elevii şi profesorii sunt online în acelaşi timp, iar orele asincron sunt cele în care profesorii nu interacţionează cu elevii ci doar le trimit nişte fişe pe care aceştia să le completeze.

Mihai Sorin, inspector general, ISJ Constanţa: ”Este o perioadă în care trebuie să ajustăm şi să ne acomodăm cu activităţile specifice scenariilor 2 si 3. Activităţile asincron, din punctul meu de vedere, trebuie desfăşurate pe o perioadă determinată şi încet,încet să ne acomodăm recomandărilor ministerului şi să găsim o modalitate prin care toate activităţile să se desfăşoare în sistemul sincron”.

Până când toţi profesorii vor înţelege recomandările inspectorilor şcolari, elevii vor fi nevoiţi să înveţe singuri sau cu ajutorul părinţilor.

