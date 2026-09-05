În contextul în care Steve Witkoff și Jared Kushner au ajuns la Moscova pentru discuții privind Ucraina, George Scutaru, director New Strategy Center, consideră că nu va rezulta nimic din aceste întrevederi. Într-o intervenție la Digi24, expertul în apărare a afirmat că președintele american Donald Trump vrea să aibă un succes diplomatic înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, având în vedere că „lucrurile pentru Statele Unite nu merg foarte bine în Iran”.

Prima oprire din turneul diplomatic al trimișilor americani este la Moscova, urmând ca duminică, 6 septembrie, aceștia să ajungă și în Ucraina pentru prima dată.

Întrebat dacă spune ceva această programare a întrevederilor, George Scutaru a afirmat: „Indiferent care ar fi succesiunea, nu va ieși nimic din aceste întâlniri. Președintele Trump dorește să aibă un succes diplomatic înaintea alegerilor pentru Congres din 3 noiembrie, în contextul în care lucrurile pentru Statele Unite nu merg foarte bine în Iran. Nici pe departe nu este o victorie rapidă, așa cum crezuse că se va întâmpla, la fel cum s-a întâmplat în Venezuela. Are nevoie de un succes pe care să-l prezinte la fel, în stilul domniei sale. Nu există niciun fel de semnal. Dimpotrivă, în această noapte, Rusia a bombardat cele două aeroporturi pe care, să spunem, mâine ar trebui să aterizeze cei doi emisari americani. M-am uitat pe platformele de monitorizare pe care noi le avem la New Strategy Center. Astăzi dimineață au fost patru alarme. În total, 6 ore și 41 de minute, Kievul a fost sub avertizare de bombardament cu drone și rachete. Deci ambele părți, în primul rând, Rusia escaladează.

Rusia consideră că poate avea încă un avantaj militar, vrea să profite de această fereastră de oportunitate, fiindcă, din păcate, Ucraina nu are rachete interceptoare să doboare rachetele balistice și hipersonice rusești și afectează foarte mult infrastructura ucraineană, în primul rând, infrastructura energetică.

Pe de altă parte, rușii, deși mor între 800 și 1.200 de oameni pe zi, morți, răniți și dispăruți, nu reușesc să acumuleze prea mult în teritorial în luptele din Donbas, deși vin val după val și încearcă să obțină, să spunem, câștiguri. Și ne aflăm într-o situație de blocaj”.

Expertul consideră că nu se vor produce schimbări atât timp cât Rusia nu renunță la solicitarea adresată Ucrainei privind cedarea Donbasului. Mai mult, acesta este de părere că Ucraina nu primește „niciun fel de propunere cu adevărat acceptabilă”.

„I se solicită cedarea Donbasului și nu avem nicio garanție că după asta rușii nu vor relua războiul”.

Referitor la asigurările date de președintele american conform cărora Vladimir Putin nu va ataca un stat NATO, Scutaru a amintit: „În decembrie 2021 - ianuarie 2022, tot asemenea garanții, pe diverse canale, Rusia oferea Statelor Unite că nu va ataca Ucraina, și după care am asistat la o mare invazie din partea rușilor asupra Ucrainei. Eu nu spun că este iminent un atac rusesc la adresa unui stat NATO, dar în același timp vedem un proces de escaladare, fiindcă rușii, dacă nu reușesc să obțină ceva în Ucraina, încearcă să terorizeze cu bombardamente populația ucraineană, ca să submineze moralul ucrainenilor și capacitatea de rezistență. Dar, în același timp, prin tot felul de incidente cu drone, cu sabotaje, cu campanii largi de dezinformare, încearcă să afecteze suportul occidental pentru Ucraina și vedem ce se întâmplă la noi în țară, câte incidente cu drone am avut.

Uitați-vă pe platformele sociale, toate narativele acestea antiucrainiene și pro-ruse în bună măsură, care vor să afecteze suportul pentru Ucraina în România și să genereze, să spunem, asemenea decizii defavorabile Ucrainei și în clasa politică românească. Deci, ne aflăm într-un proces de escaladare care nici pe departe nu se va încheia, să spunem, în vreun fel și nu există niciun semnal al unui acord de pace sau măcar al unei încetări a focului, indiferent de faptul că emisarii americani vizitează Moscova și Kievul astăzi și mâine”.

Citește și:

Exercițiu de război: Rusia atacă Republica Moldova, iar o dronă lovește un depozit de combustibil din România. Cum vor reacționa SUA?

Europa nu ar putea face față unui război de uzură cu Rusia, cred oficialii din domeniul apărării. „Se află într-o perioadă de stagnare”

Editor : A.M.G.