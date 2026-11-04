Explozia din Rahova. Cum au fost ignorate semnalele de alarmă și ce nereguli au descoperit procurorii în anchetă

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au stabilit că operatorul sistemului de distribuţie a gazului a fost sesizat de şapte ori înainte de explozia din cartierul Rahova, dar angajaţii trimişi la faţa locului au făcut verificări incomplete, deşi existau indicii privind prezenţa metanului. Operatorul economic autorizat şi cei doi angajaţi ai săi aveau obligaţia de a anunţa imediat operatorul de distribuţie şi de a lua de urgenţă măsuri de siguranţă, fiind prezenţi la faţa locului cu mai mult de 16 ore înaintea exploziei. Procurorii apreciază că atât firmele, cât şi cei patru angajaţi trebuiau să prevadă rezultatul inacţiunii, având în vedere datele problemei.

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au transmis, miercuri, într-un comunicat de presă, gradul de implicare al celor şase inculpaţi în dosarul exploziei din caertierul Rahova.

„În privinţa operatorului sistemului de distribuţie, art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale instituie obligaţia de a opera, întreţine şi repara sistemul de distribuţie în condiţii de siguranţă. Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui A.N.R.E. nr. 89/2018, precum şi procedurile interne de intervenţie în caz de urgenţă impun, în cazul unei sesizări privind scăpări de gaze, două operaţiuni distincte: identificarea naturii defectului, respectiv stabilirea faptului că gazele provin din sistemul de distribuţie, iar nu din instalaţia de utilizare, şi localizarea concretă a porţiunii avariate, în vederea izolării acesteia”, au transmis procurorii, citați de News.ro.

Potrivit acestora, în intervalul cuprins între data de 16 octombrie 2025, ora 07:08, şi data de 17 octombrie 2025, ora 09:08, operatorul a fost sesizat în şapte rânduri cu privire la mirosul de gaz la cele două blocuri învecinate.

Procurorii au reţinut în sarcina persoanei juridice deficienţe în modul în care serviciul său de urgenţă a fost desfăşurat, coordonat şi închis, constând în:

necontinuarea intervenţiilor iniţiale, efectuate de câte un singur agent, prin mobilizarea echipei de intervenţie şi a resurselor necesare localizării şi securizării defectului;

neasigurarea controlului în ordinea şi în zonele obligatorii, respectiv mai întâi asupra reţelei de distribuţie, a căminelor celorlalte utilităţi şi a subsolurilor imobilelor învecinate, apoi asupra echipamentelor de reglare şi măsurare şi numai ulterior asupra instalaţiei de utilizare;

închiderea incidentelor fără o fundamentare tehnică verificabilă şi fără clarificarea rezultatelor măsurătorilor efectuate;

încetarea măsurilor operative şi părăsirea zonei înainte de localizarea defectului şi de eliminarea totală a gazelor din imobil;

necorelarea sesizărilor succesive din aceeaşi zonă într-o evaluare unitară, care ar fi impus reconsiderarea concluziilor anterioare, inclusiv în raport cu reapariţia mirosului după oprirea şi sigilarea alimentării.

„În cazul primului agent de intervenţie de urgenţă, în vârstă de 54 de ani, procurorii au avut în vedere că, potrivit procedurilor de intervenţie, acestuia îi revenea obligaţia de a identifica tipul defectului, prin verificarea, în această ordine, a reţelei de distribuţie, a echipamentelor de reglare şi măsurare şi, ulterior, a instalaţiei de utilizare, de a transmite complet informaţiile către persoanele cu atribuţii de coordonare şi de a continua activitatea până la predarea amplasamentului către echipa de intervenţie. Inculpatul a intervenit în data de 16 octombrie 2025, între orele 07:54 şi 09:19, la blocul în care s-a produs ulterior explozia”, arată Parchetul.

Angajatului i se impută că a efectuat verificări incomplete, fără examinarea efectivă a subsolului şi fără controlul reţelei de distribuţie în zonele prevăzute de procedură, deşi existau indicii privind prezenţa metanului, şi că a orientat evaluarea incidentului către o altă sursă, inclusiv către monoxidul de carbon, gaz incolor şi inodor, care nu putea explica mirosul reclamat.

Totodată, nu a comunicat corespunzător constatările şi persistenţa manifestărilor după oprirea alimentării, nu a solicitat continuarea intervenţiei cu resurse adecvate şi a limitat intervenţia la întreruperea şi sigilarea alimentării instalaţiei de utilizare, părăsind locul fără ca defectul din sistemul de distribuţie să fie identificat şi pus în siguranţă.

„Al doilea agent de intervenţie de urgenţă, în vârstă de 31 de ani, a intervenit de două ori la blocul învecinat, în data de 16 octombrie 2025, între orele 13:39 şi 14:12, şi în data de 17 octombrie 2025, între orele 01:07 şi 01:40. La prima intervenţie a închis şi sigilat alimentarea imobilului, fără să verifice reţeaua de distribuţie, căminele celorlalte utilităţi şi subsolurile imobilelor învecinate. La a doua intervenţie, după mai mult de 11 ore, deşi mirosul de gaz şi alarmele reapăruseră după oprirea alimentării dispuse chiar de el, iar măsurătorile indicau prezenţa metanului, inculpatul a apreciat că incidentul nu se confirmă şi nu a iniţiat continuarea şi extinderea verificărilor şi nici măsurile necesare identificării şi izolării sursei”, se arată în comunicatul de presă citat.

Potrivit procurorilor, răspunderea celui de-al doilea agent a fost reţinută, deşi explozia s-a produs la blocul învecinat, întrucât procurorii au stabilit că manifestările de la ambele imobile proveneau din aceeaşi sursă, respectiv din conducta subterană avariată care alimenta blocul 32 şi care a rămas sub presiune.

„Gazele scăpate din această conductă au migrat prin sol şi prin infrastructura subterană atât către blocul 32, cât şi, în mai mică măsură, către blocul 33. Închiderea alimentării blocului 33 nu putea, aşadar, să oprească scurgerea. Tocmai pentru astfel de situaţii, procedurile de intervenţie impun verificarea reţelei de distribuţie, a căminelor celorlalte utilităţi şi a subsolurilor imobilelor învecinate, inclusiv ale blocului 32. O verificare completă la blocul 33 ar fi putut conduce la identificarea aceleiaşi surse şi la izolarea acesteia. După încheierea celei de-a doua intervenţii, la ora 01:40, au mai trecut aproximativ şapte ore şi jumătate până la explozie, interval în care puteau fi luate măsurile necesare, inclusiv evacuarea locatarilor”, apreciază procurorii.

Operatorului economic autorizat şi cei doi angajaţi ai săi aveau obligaţia de a anunţa imediat operatorul de distribuţie şi de a lua de urgenţă măsuri de siguranţă, între care aerisirea încăperilor, localizarea defectului, extinderea controlului pe întreaga zonă în care este posibilă infiltrarea gazelor şi rămânerea în zonă până la eliminarea totală a gazelor şi sosirea echipei operatorului de distribuţie.

„În data de 16 octombrie 2025, între orele 16:30 şi 17:00, societatea a acţionat prin cei doi angajaţi ai săi la blocul 32, în baza unui contract de revizie tehnică încheiat cu asociaţia de proprietari după oprirea alimentării cu gaze. Unul dintre instalatori, în vârstă de 23 de ani, a efectuat verificări cu detectorul în spaţiile comune, inclusiv în zona accesului către subsol, iar celălalt, în vârstă de 26 de ani, a redeschis temporar alimentarea şi a participat la verificarea aparatelor de utilizare din două apartamente. Deşi a fost detectată prezenţa gazelor în imobil, verificările nu au fost extinse la subsol şi la celelalte zone de infiltrare, mirosul a fost atribuit unor materiale arse, iar instalatorii au părăsit imobilul fără să anunţe operatorul de distribuţie şi fără să asigure aerisirea şi supravegherea spaţiilor afectate, cu mai mult de 16 ore înaintea exploziei”, arată procurorii.

Potrivit acestora, instalatorilor nu li se impută nerepararea conductei subterane, operaţiune care exceda atribuţiilor lor şi revenea operatorului de distribuţie, ci încălcarea obligaţiei distincte de a sesiza imediat operatorul competent şi de a menţine măsurile de protecţie.

„Răspunderea persoanei juridice a fost reţinută ca răspundere proprie, potrivit art. 135 din Codul penal, pentru modul în care a organizat şi prestat, prin personalul său, serviciul contractat. În privinţa tuturor inculpaţilor, procurorii au reţinut forma de vinovăţie a culpei fără prevedere, prevăzută de art. 16 alin. (4) lit. b) din Codul penal, apreciind că fiecare dintre aceştia trebuia şi putea să prevadă rezultatul, în raport cu pregătirea profesională, autorizările, atribuţiile şi informaţiile de care dispunea la momentul intervenţiei. Rezultatul care trebuia prevăzut nu este mecanismul exact al exploziei, ci riscul tipic pe care normele de siguranţă în domeniul gazelor naturale urmăresc să îl prevină, anume o scăpare de gaze nelocalizată şi neizolată, care continuă într-un spaţiu locuit şi poate conduce la acumularea unei atmosfere explozive”, se mai arată în comunicatul de presă citat.

Parchetul anunţă că, prin acelaşi rechizitoriu, procurorii au dispus clasarea cauzei faţă de operatorul de distribuţie a energiei electrice, care avusese în cauză calitatea de suspect, întrucât fapta nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege.

„Probele au confirmat că efectul termic al defectului electric a determinat perforarea conductei de gaze, însă nu au evidenţiat încălcarea de către operator a unei norme tehnice concrete de exploatare, aflate în legătură de cauzalitate cu explozia, şi nici posibilitatea acestuia de a prevedea rezultatul în împrejurările concrete”, se mai aartă în comunicatul de presă citat.

Procurorii au dispus, miercuri, trimiterea în judecată a şase inculpaţi - două persoane juridice şi patru persoane fizice, pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, după explozia din cartierul bucureştean Rahova.

Potrivit procurorilor, inculpaţii nu au asigurat adoptarea măsurilor necesare identificării naturii defectului, localizării şi izolării sursei şi împiedicării migrării şi acumulării gazelor în imobil.

Explozia a provocat decesul a patru persoane şi vătămarea corporală a altor opt persoane. Imobilul a fost distrus şi degradat, toate cele 54 de apartamente ale scării fiind aduse în stare de neîntrebuinţare. Totodată, au fost deteriorate 96 de imobile învecinate şi au fost distruse sau deteriorate 45 de autoturisme aflate în proximitate.

Editor : Ș.R.