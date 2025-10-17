Live TV

Explozia din Rahova s-a simțit ca un cutremur slab: a fost înregistrată de staţiile seismice (INFP)

Data publicării:
seismograf care inregistreaza un cutremur
Foto: Profimedia Images

Explozia puternică produsă vineri într-un bloc din cartierul Rahova, din Capitală, a fost înregistrată de staţiile seismice ale Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP).

„Două dintre staţiile seismice instalate pe teritoiul Bucurestiului au detectat şi înregistrat explozia puternică din cartierul Rahova. Staţia BFER, situată în cartierul Ferentari, Staţia BUC, instalată la Observatorul Seismologic Cuţitul de Argint”, a transmis Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, potrivit News.ro.

Conform Institutului, energia exploziei a fost estimată ca fiind similară cu cea generată de un cutremur de magnitudine locală 1,2 Ml.

„Aceste integistrări subliniază eficienţa şi necesitatea acestor instrumente esenţiale în monitorizarea în timp real a mişcărilor solului, fie că este vorba de cutremure naturale sau evenimente antropice”, precizează specialiştii INCDFP.

