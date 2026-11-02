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Video Explozie în camera centralei unei şcoli din Prahova. Zeci de elevi şi profesori, evacuați

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girofarul unei masini de politie
Foto: Shutterstock
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O explozie care nu a fost urmată de incendiu a avut loc, luni dimineaţa, în camera centralei termice a Şcolii gimnaziale din comuna Telega din județul Prahova, în urma evenimentului nefiind înregistrate victime.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Prahova, 43 de elevi şi şase cadre didactice s-au evacuat până la sosirea echipajelor de pompieri.

„Din primele informaţii primite de la faţa locului, a fost vorba despre o explozie neurmată de incendiu, produsă în camera centralei termice pe lemne, fără a fi afectată clădirea. Elevii au fost evacuaţi până la sosirea echipajelor de pompieri, nu sunt persoane rănite. O parte din copii au fost deja preluaţi de părinţi. Se va efectua o recunoaştere la nivelul întregii unităţi de învăţământ”, a transmis ISU Prahova.

Cursurile vor fi suspendate pe parcursul zilei de luni pentru remedierea situaţiei.

La faţa locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere şi o autospecială de primă intervenţie şi comandă de la Detaşamentul Câmpina, o ambulanţă SMURD din cadrul Gărzii de Intervenţie Băicoi şi o ambulanţă SAJ Prahova. 

Editor : Ș.R.

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