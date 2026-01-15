Live TV

Explozie la Poliția Rutieră Lugoj: A fost găsită o ţeavă spartă, în subteran, care ar fi putut provoca deflagraţia

raw explozie lugoj fara sursa _2__01000
Explozie puternică la sediul Poliției Rutiere din Lugoj.

Deflagraţia care a dărâmat o anexă a Poliţiei Lugoj, judeţul Timiş, ar fi putut porni de la o ţeavă din subteran, care a fost găsită în urma cercetărilor făcute pe parcursul zilei de joi. Primarul Călin Dobra a declarat că este a doua oară în mai puţin de o lună când sunt probleme la reţeaua de alimentare cu gaze naturale în zona centrală a oraşului.

Clădirea care adăpostea Biroul de Cazier Judiciar şi care s-a prăbuşit în urma exploziei nu era racordată la reţeaua de alimentare cu gaz, astfel că în urma cercetărilor preliminare s-a conturat varianta că sub imobil s-ar fi produs o acumulare de gaze care a dus la deflagraţie. Echipaje CBRN din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Timiş, ofiţeri de la Serviciul de Investigaţii Criminale, specialiştii INSEMEX, veniţi de la Petroşani, judeţul Hunedoara, pentru această anchetă, şi specialişti de la distribuitorul de gaz au cercetat, joi, întreg perimetrul în care s-a produs explozia. În cursul serii a fost descoperită, în subteran, o ţeavă care pare spartă şi care ar fi putut provoca deflagraţia, scrie News.ro.

Echipele Delgaz intervin pentru reparaţii, iar ancheta continuă pentru stabilirea cu precizie a cauzelor exploziei.

Primarul municipiului Lugoj, Călin Dobra, spune că este pentru a două oară în mai puţin de o lună când în Lugoj sunt probleme la reţeaua de alimentare cu gaze naturale în zona centrală a oraşului.

”Din păcate, într-o lună de zile nu suntem la primul astfel de eveniment. Chiar dacă primul, la sfârşitul lunii decembrie a fost doar cu evacuări de persoane la scurgeri de gaz, tot într-un perimetru central, acum am ajuns într-o problemă mult mai delicată şi mult mai gravă, cu victime, ceea ce este, din punctul nostru de vedere... deja avem mai multe semne de întrebare cu ceea ce se întâmplă în această zonă centrală, din punct de vedere al alimentării cu gaz”, a declarat Călin Dobra.

Edilul a spus că, în luna decembrie, aproximativ 70 de persoane au fost evacuate.

În prezent, alimentarea cu gaz este întreruptă în zonă, iar 5 străzi sunt în continuare închise de Poliţie.

În ceea ce-i priveşte pe cei care locuiesc în zonă, mulţi au plecat la rude din cauza temperaturilor scăzute din apartamente.

O explozie neurmată de incendiu s-a produs, miercuri, la Poliţia Lugoj, într-o anexă în care funcţiona Biroul Cazier şi Evidenţă Operativă, în interior fiind un angajat de 37 de ani, care a suferit arsuri. De asemenea, a fost afectată anexa Poliţiei Rutiere, şeful acestei structuri fiind, de asemenea, rănit. Un agent de 41 de ani a suferit un atac de panică. În plus, o autospecială de poliţie, o altă maşină şi geamurile de la cinci apartamente au fost afectate. Bărbatul aflat în interior a fost internat în spital.

