explozie buftea
Explozia din Buftea. Foto: ISU

O butelie a explodat marți, 25 noiembrie, într-un apartament din Buftea, județul Ilfov. Pompierii se află la fața locului, iar până acum 6 oameni au fost afectați de deflagrație. 

Actualizare 19:42: Ministerul Sănătății a anunțat că a mai fost identificată o persoană, în vârstă de 51 de ani. Aceasta prezintă arsuri minore la nivelul membrului superior, dar refuză transferul la spital. Totodată, alte două persoane nu necesită transfer la spital.

„În urma exploziei au fost desprinse și prezintă pericol de prăbușire următoarele: pereți exteriori și interiori, elemente de tâmplărie (ferestre și uși). 

Până în acest moment sunt 6 persoane implicate: 1 persoană cu arsuri transportată la spital; 1 persoană în stop cardio-respirator resuscitată; 1 pacient cu traumatism cranio-cerebral; 1 pacient cu arsuri minore. Alte 2 persoane au fost evacuate fără acuze medicale”, a transmis DSU.

Actualizare 19.07: Ministerul Sănătății a transmis că trei persoane vor fi transferate la spitale, în timp ce a patra victimă este evaluată la fața locului:

  •  ⁠1  pacient cu arsuri de 50% este transferat la Spitalul Clinic de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri din București
  •  1 pacient în stop cardio respirator resuscitat urmează să fie transportat la Spitalul Clinic de Urgență Floresca
  • 1 pacient minor (14 ani) cu traumatism cranio-cerebral este transferat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu
  • 1 pacient cu arsuri minore în evaluare momentan la fața locului

Actualizare 18.43: Până acum au fost identificate 4 victime, una fiind în stop cardio-respirator, iar celelalte 3 sunt conștiente, a transmis DSU.

Urmările exploziei din Buftea. Foto: DSU
Urmările exploziei din Buftea. Foto: DSU
,

Știrea inițială: „Au fost formate echipe specializate de căutare-salvare pentru a verifica întreaga zonă. S-a dispus evacuarea persoanelor din imobil și a populației pe o rază de 50 de metri în jurul locului evenimentului, ca măsură de prevenire și siguranță. 

La Ministerul Sănătății s-a format o celulă de urgență coordonată de ministrul sănătății în care sunt incluse spitalele de urgență: Spitalul Clinic de Urgenta "Bagdasar-Arseni", Spitalul Clinic de Urgență București (Floreasca), Spitalul Universitar de Urgență București. Suntem în coordonare permanentă cu dr. Raed Arafat, coordonatorul Departamentului pentru Situații de Urgență”, a transmis Ministerul Sănătății.

Conform informațiilor ISU, imobilul prezintă risc de prăbușire la nivelul apartamentului în care s-a produs explozia.

„Intervenim pe Aleea Tineretului, localitatea Buftea, jud. Ilfov. Explozie butelie neurmată de incendiu produsă într-un apartament situat la parter, dintr-un imobil cu regim de înălţime P+1”, a transmis ISU Bucureşti-Ilfov.

Potrivit sursei citate, la fața locului au fost mobilizate:  5 autospeciale de stingere, Detaşamentul Special de Salvatori, 1 autospecială de descarcerare, 1 autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime, 5 ambulanţe SMURD, autospeciala transport victime multiple şi 6 echipaje SABIF.

Incidentul are loc la o zi după ce o explozie puternică, urmată de un incendiu, s-a produs într-un bloc din localitatea Însurăței, județul Brăila. Deflagrația a afectat mai multe apartamente.

Mărturia cutremurătoare a mamei gravidei moarte din Rahova: Mi-au spus să am răbdare, că o resuscitează. Au scos-o după 11 ore

„Îmi amintesc tot. Nu pot trăi așa". Fratele gravidei moarte în explozia din Rahova cere închisoare pe viață pentru vinovați

