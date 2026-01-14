Live TV

Video Explozie puternică la sediul Poliției Rutiere din Lugoj. Două persoane cu arsuri, transportate la spital

Data actualizării: Data publicării:
photo-collage.png (45)
Explozie puternică la sediul Poliției Rutiere din Lugoj. Foto: Redesteptarea/ Facebook

O explozie puternică s-a produs miercuri dimineață la sediul Poliției Rutiere din Lugoj. Două persoane au fost rănite și transportate la spital cu arsuri, iar o a treia a avut nevoie de îngrijiri medicale la fața locului după ce a suferit un atac de panică, potrivit informațiilor transmise de autorități.

ACTUALIZARE 10.09 Desfășurare de forțe la fața locului după explozia produsă la sediul Poliției Rutiere din Lugoj. În urma deflagrației, trei persoane au fost rănite. Un bărbat a fost transportat la spital cu arsuri la nivelul feței și al membrelor superioare, iar potrivit informațiilor Digi24, un al doilea bărbat a fost dus la spital pentru îngrijiri medicale.

Potrivit autorităților, toate cele trei victime sunt angajați ai instituției.

Explozia a afectat și clădirile din apropiere, mai multe ferestre ale unui bloc învecinat fiind sparte. La fața locului intervin zeci de pompieri și echipaje de urgență, iar specialiștii efectuează măsurători specifice și verificări pentru a stabili cauza exactă a exploziei.

ACTUALIZARE 10.00 Potrivit autorităților, un al doilea bărbat a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, după ce a suferit un atac de panică și prezintă arsuri.

Clădirea în care s-a produs explozia a fost grav avariată.

A fost distrusă și o autospecială parcată în apropiere.

Știrea inițială

Explozia a avut loc în jurul orei 8.15, într-o anexă aflată în curtea sediului Poliției Rutiere din Lugoj. Deflagrația nu a fost urmată de incendiu, însă a provocat rănirea a trei persoane.

Potrivit datelor oficiale, una dintre victime, un bărbat, a fost transportată la spital cu arsuri la nivelul feței și al membrelor superioare. O a doua persoană a fost evaluată medical la fața locului, având arsuri minore, iar cea de-a treia victimă primește îngrijiri medicale la fața locului după ce a suferit un atac de panică. Conform primelor informații, toate cele trei persoane ar fi angajați ai instituției.

La fața locului au intervenit de urgență mai multe echipaje din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență Banat. De asemenea, a fost solicitat și echipajul CBRN chimic, biologic, radiologic și nuclear din cadrul Detașamentului 1 Timișoara, pentru efectuarea unor măsurători specifice.

Salvatorii și autoritățile competente efectuează verificări pentru a stabili cauza exactă a exploziei și împrejurările în care s-a produs incidentul. Ancheta este în desfășurare.

