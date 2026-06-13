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Explozie urmată de incendiu într-un apartament din Timişoara: trei răniți, zeci de locatari evacuaţi

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pompieri 112
Foto: Inquam Photos / George Călin

Trei persoane au necesitat îngrijiri medicale şi zeci de persoane locatari au fost evacuați în urma unei explozii urmate de incendiu, care s-a produs sâmbătă dimineaţă într-un apartament de la parterul unui bloc din Timişoara.

„În această dimineaţă, în jurul orei 05:50, am fost solicitaţi să intervenim în urma unei explozii urmate de incendiu într-un apartament de pe strada Versului din Timişoara. Apartamentul în care a avut loc explozia este situat la parter. Imobilul este tip P + 4 etaje", a anunţat sâmbătă ISU Timiş, potrivit News.ro.

Incendiul a fost lichidat, pompierii acţionând pentru ventilarea casei scării.

Trei persoane adulte primesc îngrijiri medicale la faţa locului, în stare conştientă şi cooperante.

Din imobil s-au autoevacuat sau au fost evacuate de pompieri 43 de persoane.

La locul evenimentului s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentului 1 Timişoara cu o autospecială de primă intervenţie şi comandă, două autospeciale de stingere, un echipaj SMURD, echipajul CBRN, o autospecială pentru transport personal şi victime multiple din cadrul Detaşamentului 2 Pompieri Timişoara, şi o ambulanţă SAJ.

Editor : B.P.

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