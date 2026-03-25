Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Bacău: doi răniți și 22 de persoane evacuate

O explozie urmată de incendiu s-a produs, miercuri, într-un bloc din Bacău, iar peste 20 de persoane au fost evacuate. Două victime au primit îngrijiri pentru intoxicaţie cu fum şi arsuri minore, dar au refuzat transportul la spital.

ISU Bacău a precizat că nu au fost afectate alte locuinţe.

„Persoanele evaluate medical refuză transportul la spital. Incendiul este lichidat, se lucrează pentru măsuri complementare şi pentru stabilirea cauzei probabile de producere a incendiului”, a transmis sursa citată, potrivit News.ro.

„În aceste momente, pompierii intervin la un bloc de locuinţe de pe strada Pictor Aman, municipiul Bacău, după ce o explozie a declanşat un incendiu, într-un apartament de la etajul 1 al blocului”, a anunțat, miercuri, ISU Bacău, într-un comunicat inițial.

Sursa citată a precizat că au fost evacuate în siguranţă 22 de persoane (17 adulţi şi 5 copii).

Două persoane primesc ajutor medical de urgenţă pentru intoxicaţie cu fum şi arsuri minore.

Editor : Ș.R.