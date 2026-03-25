Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Bacău: doi răniți și 22 de persoane evacuate

Explozie într-un bloc din Bacău. Foto: ISU Bacău via News.ro

O explozie urmată de incendiu s-a produs, miercuri, într-un bloc din Bacău, iar peste 20 de persoane au fost evacuate. Două victime au primit îngrijiri pentru intoxicaţie cu fum şi arsuri minore, dar au refuzat transportul la spital. 

ISU Bacău a precizat că nu au fost afectate alte locuinţe.

„Persoanele evaluate medical refuză transportul la spital. Incendiul este lichidat, se lucrează pentru măsuri complementare şi pentru stabilirea cauzei probabile de producere a incendiului”, a transmis sursa citată, potrivit News.ro.

„În aceste momente, pompierii intervin la un bloc de locuinţe de pe strada Pictor Aman, municipiul Bacău, după ce o explozie a declanşat un incendiu, într-un apartament de la etajul 1 al blocului”, a anunțat, miercuri, ISU Bacău, într-un comunicat inițial.

Sursa citată a precizat că au fost evacuate în siguranţă 22 de persoane (17 adulţi şi 5 copii).

Două persoane primesc ajutor medical de urgenţă pentru intoxicaţie cu fum şi arsuri minore.

Top Citite
dacian ciolos la parlament
1
Nicuşor Dan îl propune pe Dacian Cioloş pentru o funcţie importantă la nivel...
botgros
2
Dirijorul Nicolae Botgros și-a dat demisia din funcția de deputat în Parlamentul...
oameni cu o umbrela pe strada in bucurești
3
ANM anunță schimbări bruște de temperatură și ploi în următoarele două săptămâni...
Aur
4
Pentru prima dată, după aproape 25 de ani, Rusia își vinde aurul pentru a acoperi...
Vila din Dubai a influencerului Sam Gowland. Foto Instagram
5
Prețurile caselor de lux din Dubai scad vertiginos. Vile scoase la vânzare cu 25% mai...
Mircea Lucescu și-a pus demisia pe masă, înainte de Turcia - România
Digi Sport
Mircea Lucescu și-a pus demisia pe masă, înainte de Turcia - România
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Digi 24_2026_03_25_11_28_39
Incendiu într-un bloc în construcție din Tunari, lângă Capitală: fumul negru se vede de la kilometri depărtare
Explozie rafinărie Texas
Explozie de proporții la o rafinărie din Texas
explozie turcia
Explozie într-un district al Istanbulului: două clădiri s-au prăbușit, trei oameni au fost duși la spital
Vasul Fundulea
Povestea navei românești Fundulea, atacată de iranieni în Strâmtoarea Ormuz. „Mi-a spus: Au tras în noi! Și a tras şi o înjurătură”
LPP Holding, hala, požár, průmyslový areál, policie
Incendiu la o fabrică de armament din Cehia: autoritățile investighează o posibilă „legătură teroristă”
Recomandările redacţiei
ID310051_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nouă versiune a OUG pentru reducerea prețului combustibililor...
steag iran - dărâmături - 4 martie 2026
Cererile Iranului la eventuale negocieri: Închiderea bazelor SUA din...
protest siguranta femeilor femicid
„Legea femicidului” a fost adoptată de Parlament: pedepse cu ani...
image_1774429645516
O dronă provenită din spațiul aerian al Rusiei a lovit coșul de fum...
