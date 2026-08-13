Extrădarea lui Paul Philip al României, autoproclamat prinț, se amână după ce avocații săi au cerut suspendarea procedurii pe termen nelimitat, invocând probleme cardiace. Curtea de Apel din Paris a dispus efectuarea unei expertize medicale înainte de a lua o decizie.

Avocații au solicitat magistraților francezi să suspende extrădarea din motive medicale. Pentru a stabili cât de grave sunt afecțiunile cardiace invocate și dacă acestea pot fi tratate în penitenciarul din România în care urmează să fie încarcerat, judecătorii au dispus efectuarea unei expertize de specialitate.

Procedura ar putea dura însă mai multe luni.

Deocamdată, bărbatul rămâne în arest, după ce judecătorii francezi i-au respins cererea de eliberare, potrivit unor surse Digi24.

Instanța din Paris a decis definitiv, la finalul lunii iulie, extrădarea lui Paul Lambrino, după ani de procese și refuzuri. Acesta are de executat în România o pedeapsă de trei ani și patru luni de închisoare, pronunțată în 2020 în dosarul retrocedării ilegale a Fermei Băneasa.

Editor : Ș.A.