Extravaganță ilegală, marca Robert Negoiță: Risipă de bani pentru un restaurant public de lux în cantina unei școli

Cantina elevilor bucătari-ospatari de la Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”, Sectorul 3, va fi transformată de primărie în... restaurant de lux! Edilul Robert Negoiță vrea să o facă exact cum a văzut la o școală similară de pe Coasta de Azur. Compania primăriei o dotează cu bar de 40 de mii de lei, cu canapele care ajung chiar și la 16 mii de lei bucata, ori cu candelabre de 8.700 de lei bucata. Din bugetul public al Sectorului 3, proiectul va înghiți în total peste 6 milioane de lei.

Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” este o respectabilă instituţie de învăţământ profesional de stat, în sistem dual. Absolvenţii devin bucătari, osăpătari, electricieni, mecanici, specialişti în chimie alimentară, constructori sau instalatori. Pentru fiecare meserie există un atelier specializat, o sală, o cantină. Viitorii ospătari şi bucătari au la dispoziţie o cantină unde învaţă să gătească şi să servească. Primarului Sectorului 3 nu-i place. A vizitat o şcoală similară din Franţa şi vrea s-o facă şi pe aceasta, la fel.

Robert Negoiță, primarul Sectorului: Eu, personal, am fost într-o şcoală din domeniu, de servicii, undeva în zona Nisa - Alpii Maritimi, unde am fost servit într-un restaurant public, în care putea intra oricine şi unde se organizau evenimente, unde am fost servit de către elevi.

Pentru elevi, decizia edilitară este bună, dar mobilierul pe care primăria Sectorului 3 s-a decis să-l investească în cantina liceului costă nejustificat de mult. Pentru barul cantinei, societatea primăriei, ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL, va plăti 40 de mii de lei. Pentru o singură canapea de trei metri şi 40 de centimetri lungime, piele ecologică şi spătar cu romburi, se vor plăti... 16.402 lei. Tavanul cantinei va fi luminat cu candelabre de 8.700 de lei bucata şi aplice cu două becuri... a câte 959 de lei bucata. Scump sau nu... o canapea similară cu cea dorită de primărie, cu romburi, plus două fotolii bonus, avea astăzi la vânzare un magazin de top, la... 4.500 de lei, de aproape patru ori mai puțin.

Liviu Mălureanu, consilier local Sector 3: Preţurile sunt foarte mari. Sunt dotări de lux. De banii aceştia am putea dota două, trei cantine. Eu, totuşi, înţeleg că este o cantină în care liceenii fac practică pentru a se putea integra mai uşor în piaţa muncii. Eu zic că acesta este scopul principal al proiectului şi nu de a face un restaurant în cantina şcolii.

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3: Acolo noi putem organiza evenimente în care elevii noştrii să aibă contact real cu clienţii. Discutăm fix de chestiunea asta. Va fi un restaurant public.

Consilierii au votat dorinţa primarului şi bugetul mobilierului. Conducerea şcolii n-a aflat încă planul primăriei.

Filmare camera ascunsă:

Reporter: O canapea, 16 mii de lei? Cum vi se pare dumneavoastră?

Angajată școală profesională: Nu ştiu ce se doreşte să se facă acolo. Eu personal nu sunt încă în temă! Va fi un loc de practică, pentru elevi!

Reporter: Sigur?

Angajată școală profesională: Da!

Reporter: Nu cumva un restaurant unde să vină cineva să închirieze pentru nunţi, pentru aşa ceva!?

Angajată școală profesională: Nu ştiu de aşa ceva.

Planul primarului Sectorului 3 este interzis însă prin legea care nu permite funcţionarea restaurantelor în şcoli şi licee. Aspectul nu contează însă şi pentru edil.

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3: Aveţi dreptate, figurează cantină! Dar ea va funcţiona aşa cum v-am spus! Atâta vreme cât legislaţia din România e de slabă calitate, ca să nu zic proastă, noi n-am găsit variantă legală şi-am denumit-o cantină. Pentru că noţiunea de restaurant în şcoală e interzisă

Cu 21 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat!

Din cauză că-n periplul de pe Coasta de Azur primarul Sectorului 3 n-a vizitat şi un atelier mecanic, viitorii lăcătuşi ai colegiului vor învăța meserie şi-n perioada următoare tot pe maşini-unelte vechi de 60 de ani.

Etichete:

,

,

,

,