Fabrică ilegală de vape-uri, descoperită de ANAF într-o hală dezafectată din Prahova. Prejudiciul estimat: 3,8 milioane €

Inspectorii ANAF au descoperit în Prahova o fabrică clandestină de dispozitive electronice de vapat, ascunsă într-o hală industrială și operată fără nicio autorizație legală. În interior au găsit peste 169.000 de produse și aparatură de producție, iar prejudiciul estimat din livrări intracomunitare nedeclarate ajunge la 3,8 milioane €. Descoperirea a fost posibilă după un control realizat în cooperare cu o autoritate fiscală dintr-un stat UE, care a semnalat diferențe majore între raportările externe și cele depuse în România, informează Agerpres.

„În interior, aceştia au găsit materii prime, aparatură de producţie şi peste 169.000 de produse – 1.893 ambalate şi 167.147 neambalate – cu o valoare de piaţă estimată la 16,7 milioane de lei. Societatea nu era autorizată să producă astfel de dispozitive şi produse care sunt supuse autorizării şi regimului de accizare prevăzute în Codul Fiscal. Impactul financiar preliminar este semnificativ: producţie nedeclarată, evitarea obligaţiilor fiscale şi suspiciuni de evaziune privind livrări intracomunitare de circa 3,8 milioane de euro”, se arată în comunicat.

Descoperirea a fost posibilă în urma unui control derulat de Antifrauda ANAF în cooperare cu autorităţile fiscale dintr-un stat membru al UE. Acestea au transmis că societatea românească raportase livrări intracomunitare de milioane de euro, deşi în România aceasta nu declarase astfel de operaţiuni. Mai mult, societăţii îi fusese suspendat codul de TVA începând cu 1 noiembrie 2025, pentru neîndeplinirea obligaţiilor declarative.

Întrucât au existat suspiciuni cu privire la legalitatea activităţii desfăşurate, iar la domiciliul fiscal nu a fost găsit niciun reprezentant, inspectorii Antifraudă au mers la punctul de lucru declarat – o hală dezafectată. În acelaşi perimetru au identificat însă a doua hală, unde funcţiona fabrica clandestină, precizează sursa citată.

Controlul este în desfăşurare, iar inspectorii Antifraudă continuă verificările pentru a stabili întregul mecanism al activităţii ilegale şi obligaţiile fiscale aferente.

„ANAF utilizează instrumente de analiză de risc de ultimă generaţie, baze de date interconectate la nivel european şi soluţii digitale avansate, menţinându-şi angajamentul de a combate evaziunea fiscală şi de a asigura un cadru fiscal echitabil pentru toţi contribuabilii”, se mai arată în comunicat.

Editor : Ș.A.