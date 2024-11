Prețul facturilor la energie electrică s-ar putea dubla de la 1 aprilie anul viitor, atunci când schema de compensare-plafonare actuală va expira. Sebastian Burduja spune că toți românii ar trebui să plătească mai puțin de 1,3 lei/kWh la energie din aprilie. Cei care vor plăti mai mult ar trebui să-și schimbe furnizorul. Potrivit acestuia, prețul real al electricității, care conține de la energia activă la toate taxele și tarifele, este undeva la 1,1-1,22 lei/kWh. Ce înseamnă asta? Că cei care plătesc acum cele mai mici plafoane - de 68 respectiv 80 de bani pe kWh - vor avea parte de o creștere a facturii, în timp ce cei cu un consum lunar de peste 300 kWh vor avea parte de facturi mai mici.

"60 % din prețul final care se regăsește într-o factură o reprezintă diverse tarife, taxe și contribuții, care sunt reglementate. Energia activă, cea pe care furnizorul o cumpără de la producător, ca să o livreze consumatorului, reprezintă circa 40 % din tarif. Potrivit lui Sebastian Burduja, furnizorii cumpără acum energie cu livrare anul viitor, în medie, cu 485-539 de lei/MWh, adică 0,48-0,53 lei pe kwh. Dacă adăugăm și partea de componente reglementate, rezultă că prețul real pentru un kwh este, în funcție de zona de distribuție, într 1,1-1,22 lei. Adică peste primele două plafoane actuale, pe care le plătesc românii cu un consum mic și mediu, de 0,68 și 0,80 lei/kwh. Dar acest preț este sub cel mai mare plafon, de 1,3 kwh, pe care îl achită acum cei care au un consum mare. Prin urmarea, ridiarea plafonării îi favorizează pe cei din urmă, în timp ce ceilalți vor avea facturi mai mari.

Furnizorii au și făcut câteva simulări: potrivit acestora, dacă vor putea cumpăra energie de la producător la un preț de 550 lei/MWh iar statul nu va umbla la taxe și tarife, cine consumă 50 kwh pe lună va plăti cu circa 24 de lei mai mult la curent de la 1 aprilie. Cu circa 50 de lei va crește factura pentru cine consumă apx. 100 mwh/lună, în timp ce o familie care consumă 255 kwh/lună, va avea o creștere a facturii cu 45-50 %. Fericiți vor fi cei care folosesc peste 300 kwh/lună. Lor factura le va scădea cu câțiva zeci de lei", a explicat Cristina Sbîrn, jurnalist Digi24.

Intrat în direct la Digi24, Sebastian Burduja, ministrul Energiei, a oferit mai multe explicații despre ceea ce se va întâmpla de la 1 aprilie 2025.

"Facturile la energie nu se schimbă până la 1 aprilie, deci vom trece iarna cu aceeași schemă de compensare-plafonare. După data de 1 aprilie, nu rămâne niciun român în urmă, deci cei care vor avea o problemă în a-și plăti facturile vor avea sprijin din partea Guvernului României și vor avea un preț subvenționat la factură. Cei care au un consum mai mare de 300 kwh pe lună, absolut vor avea facturi mai mici. Și dacă există o altă categorie care ar putea să vadă alte schimbări în preț înseamnă că este o categorie care-și permite totuși o factură ceva mai mare. Pentru că noi în momentul acesta, subvenționăm pe baza nivelului de consum, nu pe baza nivelului de venituri din fiecare gospodărie în parte", a declarat Burduja, la Digi24.

"România are al cincilea cel mai mic preț la energie electrică din UE"

Ministrul Energiei a explicat și ce duce la fluctuațiile atât de mari în prețul energiei electrice. "Sunt foarte multe variabile aici. În primul rând, România n-ar trebui să depindă de alții, dar după 30 și ceva de ani în care nu s-a investit în producția de energie electrică, nu s-a investit în rețele, din păcate, nu ne acoperim în multe zile consumul intern. Cu toate acestea, România are, ca urmare a plafonării și compensării, al cincilea cel mai mic preț pe energie electrică și al patrulea cel mai mic preț la gaze din întreaga UE. Deci ideea că am plăti cel mai mare preț, cum am văzut vehiculat în spațiul public, este complet falsă", a adăugat Burduja.

Editor : B. G.