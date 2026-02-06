Fals avocat din Gorj, reținut după ce a încasat mii de lei de la șoferi. Cum își păcălea „clienții”

Un bărbat de 66 de ani din Târgu Jiu a fost reținut de polițiști după ce, timp de mai mulți ani, s-a dat drept avocat și a încasat sume importante de la șoferi cărora le promitea recuperarea permiselor de conducere. Potrivit Inspectoratul de Poliție Județean Gorj, acesta ar fi indus în eroare mai multe persoane în perioada 2022–2025, fără a avea dreptul legal de a profesa.

Potrivit acesteia, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Târgu Jiu - Biroul de Investigaţii Criminale s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că un bărbat de 66 de ani, din Târgu Jiu, în perioada 2022 - 2025, fără a deţine calitatea de avocat şi fără a avea dreptul legal de a exercita această profesie, a indus în eroare mai multe persoane care ar fi săvârşit abateri la regimul rutier, oferind asistenţă juridică şi promiţând câştigarea acţiunilor în instanţă, în scopul redobândirii permiselor de conducere, activitate pentru care era remunerat cu sume cuprinse între 300 de euro şi 3.500 de lei.

„La data de 5 februarie 2026, în urma cercetărilor efectuate, faţă de bărbat a fost dispusă reţinerea pe bază de ordonanţă pentru 24 de ore”, a menţionat Ioana Sacagiu.

Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru înşelăciune, exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals.

