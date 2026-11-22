Hoții apelează la înșelătorii tot mai complicate, iar inteligența artificială este cea mai nouă armă, extrem de periculoasă în mâinile lor. Un bărbat din Buzău a fost la un pas să rămână fără aproape 13.000 de euro, după ce infractorii au creat cu AI nu doar vocea, ci și fața unui pretins ofițer SRI, ca să pară mai convingători. Victima și-a dat seama, însă, la timp că e ținta unei înșelăciuni, așa că a alertat Poliția, care a organizat un flagrant.

Infractorii au folosit o metodă simplă, întâlnită des, dar pe care au perfecționat-o. O persoană care pretinde că lucrează la bancă îți spune că cineva a luat credit în numele tău și încearcă să-ți golească contul. Infractorii au folosit, însă, inteligența artificială ca să creeze imaginea unui ofițer SRI. Astfel, victima este aproape convinsă că situația e reală.

Suspecții au încercat să-și convingă victima să predea unei persoane suma de 11.000 de euro și 8.000 de lei, bani care ar fi urmat să fie depuși într-un presupus cont securizat.

„În momentul în care autorii constată că există potențial, că persoanele au sume de bani în conturi, atunci trec la etapa următoare, astfel încât să-i determine să transfere sumele de bani”, explică Marin Cosmin Adrian, șeful Serviciului Investigații Criminale Buzău.

„După ce și-a dat seama că este ținta unei înșelăciuni, bărbatul de 48 de ani a alertat poliția, iar oamenii legii au organizat un flagrant”, transmite jurnalistul Digi24, Ioana Carpen.

„Victima s-a întâlnit, pe raza municipiului Buzău, în zona centrală, cu un cetățean de altă naționalitate, ocazie cu care, după primirea coletului în care ar fi trebuit să fie sumele de bani, persoana a fost interceptată de către organele de Poliție”, mai spune Marin Cosmin Adrian, șeful Serviciului Investigații Criminale Buzău.

Suspectul a fost identificat și este un cetățean ucrainean în vârstă de 37 de ani, care a fost ulterior arestat pentru 30 de zile. Polițiștii continuă cercetările pentru identificarea tuturor membrilor rețelei.

reporter: Ioana Carpen

operator: Bogdan Vlădoiu

Editor : Izabela Zaharia