Live TV

Falsul agent SRI a fost reținut. Propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile

Data actualizării: Data publicării:
Falsul agent SRI era dotat cu însemne specifice serviciului. Foto- DIICOT
Falsul agent SRI era dotat cu însemne specifice serviciului. Foto: DIICOT

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus reținerea inculpatului în vârstă de 27 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de uzurparea de calități oficiale, desfăşurarea, fără autorizare, a activităţilor specifice culegerii de informaţii (în formă continuată), fals material în înscrisuri oficiale (în formă continuată) și uz de fals (în formă continuată), anunță Biroul de Informare din cadrul DIICOT. 

Miercuri, procurorii DIICOT au anunțat că au pus în aplicare mai multe mandate de percheziție urmate de mandate de aducere, în urma descoperirii unui bărbat care, dându-se drept căpitan SRI, își făcuse o rețea proprie de filaj și cercetare.

Acesta a recrutat foști angajați MApN, unii dintre ei cu experiență în teatrele operaționale, a organizat operațiuni de testare, după care au participat la mai multe misiuni de filaj și culegere de informații. De mai multe ori echipa acestuia a interacționat cu structuri ale Poliției sau Poliției Locale, unde s-au legitimat ca fiind angajați SRI. Grupul format beneficia de mașini închiriate pe care erau montate girofaruri și de stații de emisie recepție cu însemne SRI.

DIICOT precizează că, pe parcursul perchezițiilor efectuate, au fost descoperite și ridicate efecte militare (sacou, caschetă, eghileți, însemne militare), puști și pistoale airsoft, cuțite de tip militar, bastoane telescopice, cătușe, stații emisie-recepție, un body-cam, girofaruri, legitimații, înscrisuri precum și alte mijloace de probă.

Joi a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel Alba, cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul unităților subordonate Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, precum și al jandarmilor din Inspectoratului General al Poliției Române. Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID322137_INQUAM_Photos_Pana_Tudor
1
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată...
exercitiu militari romani, bucuresti
2
Șeful Armatei, despre cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război...
soldați ruși capturați în urma unei operațiuni în care armata ucraineană a folosit drone terestre cu explozibili
3
„Vrem să ne predăm”. „Inamicul” pe care rușii nu îl pot înfrânge: Cum au ajuns soldații...
Un bărbat dă mâna cu o femeie
4
Firmele care angajează persoane de peste 30 ani, pentru a le califica, vor primi o...
Cine sunt muncitorii filipinezi care au venit în România. Foto Getty Images
5
Povestea unei muncitoare filipineze venite în România: „Mă simt recunoscătoare. Viața mea...
Sârbii nu uită și nu iartă! Imagini neverosimile, la o lună după ce Novak Djokovic și-a luat familia și s-a mutat în Grecia
Digi Sport
Sârbii nu uită și nu iartă! Imagini neverosimile, la o lună după ce Novak Djokovic și-a luat familia și s-a mutat în Grecia
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
robert negoita
Robert Negoiță, despre drumurile asfaltate peste magistrale de gaz...
ilie bolojan face declaratii
Cu ce note a terminat Ilie Bolojan facultatea: Premierul a publicat...
Bogdan Ivan.
Bogdan Ivan, avertisment pentru companiile din energie după explozia...
livrator pe bicicletă
Livrator de mâncare, bătut cu pumnii și picioarele de un bărbat în...
Ultimele știri
Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă în Olanda. Ipoteza luată în calcul de Poliție
Date îngrijorătoare despre percepția românilor asupra societății. Remus Ștefureac: Consecințele ar putea deveni de necontrolat
Nicuşor Dan, mesaj de la Bruxelles: Discutăm despre securitatea Europei, zidul de drone, sancțiunile împotriva Rusiei
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Colaj SRI
Grupare periculoasă destructurată de DIICOT: un bărbat se dădea drept căpitan SRI și recruta rezerviști din armată pentru misiuni
nordis
Ancheta în cazul Nordis se extinde: au fost depuse 300 de noi plângeri. Prejudiciul total depășește 75 de milioane de euro (surse)
captura canabis, colaj
Un albanez a vrut să aducă în România 22 kg de canabis în trollerul din cala avionului. Cum a ambalat drogurile ca să scape
A security officer shows the screening of a passenger's hand luggage containing two bottles with liquids at a security gantry at Zurich airport
SRI anunță care sunt regulile pentru transportul lichidelor în bagajul de mână pe aeroporturile din România
photo-collage.png - 2025-09-25T091831.767
Adolescentul care a trimis mesaje de amenințare la școli și spitale rămâne în arest preventiv. Decizia ÎCCJ este definitivă
Partenerii noștri
Pe Roz
Sezonul Scorpionului aduce transformări profunde. Două zodii își reevaluează resursele, valorile și relațiile
Cancan
Gigi Becali donează milioane, dar în familia lui e dezastru financiar! Ruda latifundiarului din Pipera, dată...
Fanatik.ro
Cristela, soția lui Călin Georgescu, acuzată că a primit 40.000 de lei de la o firmă implicată în exporturi...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Top 100 cei mai mari antrenori din istorie. Cine sunt cei 3 români aflați pe lista britanicilor
Adevărul
Faza critică a războiului: Cum rezistă Ucraina și ce arată evoluțiile recente despre limitele strategiei ruse
Playtech
Motivul pentru care capacele de canalizare sunt rotunde. Explicaţia specialiştilor, una inedită
Digi FM
Cine sunt cei doi tineri care au fost descoperiți fără viață într-o mașină. Aveau 20 de ani și plănuiau să...
Digi Sport
”Moment extrem de stânjenitor”, în direct la TV! ”Hai, mai întinde-te puțin”
Pro FM
Isabel Preysler, despre căsnicia cu Julio Iglesias: „Am plâns mult în ziua nunții, nimeni nu trebuia să afle...
Film Now
Titanic putea pierde una dintre cele mai iubite scene. Studioul a vrut să taie un detaliu care dă culoare...
Adevarul
Turcii scriu că Hagi se mută din România. „Regele” s-ar fi întâlnit deja cu agenți imobiliari
Newsweek
Pensie majorată cu 2.000 de lei după recalculare. Pensionarul, ajutat de o cerere la Casa de Pensii
Digi FM
Brigitte Bardot, după ce a apărut informația că a murit: "Nu știu cine e idiotul care a început acest fake...
Digi World
De ce ar trebui limitat zahărul la copiii mai mici de doi ani. Efectele se văd pe termen lung, avertizează...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Puțini știu aceste detalii. Ce joburi a avut Demi Moore înainte de a fi actriță: „Oamenii nu știau că am doar...
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...