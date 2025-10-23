Falsul agent SRI a fost reținut. Propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus reținerea inculpatului în vârstă de 27 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de uzurparea de calități oficiale, desfăşurarea, fără autorizare, a activităţilor specifice culegerii de informaţii (în formă continuată), fals material în înscrisuri oficiale (în formă continuată) și uz de fals (în formă continuată), anunță Biroul de Informare din cadrul DIICOT.

Miercuri, procurorii DIICOT au anunțat că au pus în aplicare mai multe mandate de percheziție urmate de mandate de aducere, în urma descoperirii unui bărbat care, dându-se drept căpitan SRI, își făcuse o rețea proprie de filaj și cercetare.



Acesta a recrutat foști angajați MApN, unii dintre ei cu experiență în teatrele operaționale, a organizat operațiuni de testare, după care au participat la mai multe misiuni de filaj și culegere de informații. De mai multe ori echipa acestuia a interacționat cu structuri ale Poliției sau Poliției Locale, unde s-au legitimat ca fiind angajați SRI. Grupul format beneficia de mașini închiriate pe care erau montate girofaruri și de stații de emisie recepție cu însemne SRI.

DIICOT precizează că, pe parcursul perchezițiilor efectuate, au fost descoperite și ridicate efecte militare (sacou, caschetă, eghileți, însemne militare), puști și pistoale airsoft, cuțite de tip militar, bastoane telescopice, cătușe, stații emisie-recepție, un body-cam, girofaruri, legitimații, înscrisuri precum și alte mijloace de probă.

Joi a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel Alba, cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul unităților subordonate Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, precum și al jandarmilor din Inspectoratului General al Poliției Române. Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

