Familia Regală a României petrece Crăciunul și Anul Nou la Săvârșin. Când va fi deschis pentru public Târgul de Crăciun din Satul regal

Majestatea Sa Custodele Coroanei şi Alteţa Sa Regală Principele Radu se vor afla la Castelul Regal de la Săvârşin de Crăciun şi Anul Nou, alături de Alteţele Lor Regale Principesa Elena, Principesa Sofia şi Principesa Maria.

Târgul de Crăciun, găzduit în Satul Regal (situat la intrarea pe domeniu), va fi deschis publicului în zilele de 19, 20 şi 21 decembrie 2025. Vor putea fi vizitate Muzeul Regal al Automobilului, Casa Ceaiului, Atelierul Auto al Regelui Mihai şi Magazinul de Suveniruri.

Parcul Regal este închis pe parcursul iernii.

În ziua de vineri, 19 decembrie 2025, de la ora 12.30, Familia Regală va oferi cadouri angajaţilor de la Castelul Regal şi Ocolul Silvic din Săvârşin. La ora 17.00, Custodele Coroanei, Principele Radu şi Principesa Elena vor participa la deschiderea Târgului de Crăciun, în Satul Regal. Evenimentul va fi urmat de un recital de colinde al Corului Parohiei Naşterea Maicii Domnului din Arad şi de un recital al artistei Sava Negrean-Brudaşcu alături de Trupa Sava.

Acțiuni caritabile

În ziua de sâmbătă, 20 decembrie 2025, la ora 11.15, Familia Regală va împărţi daruri de Crăciun săvârşinenilor aflaţi în nevoie. Începând cu ora 15.30, Familia Regală va primi următoarele grupuri de colindători din ţară: reprezentanţii Asociaţiei Voluntarilor Invictus din Deva, Ansamblul "Cununa Craiului" din comuna Bucea, Corala Voci Transilvane a Casei de Cultură a Studenţilor din Cluj-Napoca, elevii Liceului Tehnologic Regele Mihai I din Săvârşin. Începând cu ora 17, Familia Regală va participa la recitalul susţinut de maestrul Gheorghe Turda, urmat de un concert de colinde arhaice al Grupului tradiţional al sătenilor din comuna Negreni şi Corindătorii tradiţiilor clujene.

În ultima zi a Târgului Regal de Crăciun, duminică, 21 decembrie 2025, la ora 14.30, Familia Regală va lua parte la recitalul susţinut de maestrul Ştefan Hruşcă. La ora 15.00, Familia Regală va asista la festivalul obiceiurilor de iarnă "Alaiul Dubelor".

În Ajunul Crăciunului, în ziua de 24 decembrie 2025, la ora 12.00, Dubaşii din Săvârşin vor fi aşteptaţi în piaţa cu fântână din incinta Satului Regal.

În aceeaşi zi, Biroul de Presă al Casei Majestăţii Sale va transmite mesajul de Crăciun al Majestăţii Sale Custodele Coroanei române.

În dimineaţa zilei de 25 decembrie 2025, Familia Regală va participa la slujba de Crăciun de la Biserica Ortodoxă din Săvârşin.

Familia Regală va petrece privat restul zilelor de Crăciun şi Anul Nou, la Castelul Săvârşin.

Târgul Regal de Crăciun şi evenimentele publice de la Săvârşin sunt organizate de Fundaţia Colecţia Regală.

