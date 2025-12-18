Live TV

Familia Regală a României petrece Crăciunul și Anul Nou la Săvârșin. Când va fi deschis pentru public Târgul de Crăciun din Satul regal

Data publicării:
Domeniul Săvârșin de Sărbători
Foto: Ștefan Iacob/facebook Familia Regală
Din articol
Acțiuni caritabile

Majestatea Sa Custodele Coroanei şi Alteţa Sa Regală Principele Radu se vor afla la Castelul Regal de la Săvârşin de Crăciun şi Anul Nou, alături de Alteţele Lor Regale Principesa Elena, Principesa Sofia şi Principesa Maria.

Târgul de Crăciun, găzduit în Satul Regal (situat la intrarea pe domeniu), va fi deschis publicului în zilele de 19, 20 şi 21 decembrie 2025. Vor putea fi vizitate Muzeul Regal al Automobilului, Casa Ceaiului, Atelierul Auto al Regelui Mihai şi Magazinul de Suveniruri.
Parcul Regal este închis pe parcursul iernii.

În ziua de vineri, 19 decembrie 2025, de la ora 12.30, Familia Regală va oferi cadouri angajaţilor de la Castelul Regal şi Ocolul Silvic din Săvârşin. La ora 17.00, Custodele Coroanei, Principele Radu şi Principesa Elena vor participa la deschiderea Târgului de Crăciun, în Satul Regal. Evenimentul va fi urmat de un recital de colinde al Corului Parohiei Naşterea Maicii Domnului din Arad şi de un recital al artistei Sava Negrean-Brudaşcu alături de Trupa Sava.

Acțiuni caritabile

În ziua de sâmbătă, 20 decembrie 2025, la ora 11.15, Familia Regală va împărţi daruri de Crăciun săvârşinenilor aflaţi în nevoie. Începând cu ora 15.30, Familia Regală va primi următoarele grupuri de colindători din ţară: reprezentanţii Asociaţiei Voluntarilor Invictus din Deva, Ansamblul "Cununa Craiului" din comuna Bucea, Corala Voci Transilvane a Casei de Cultură a Studenţilor din Cluj-Napoca, elevii Liceului Tehnologic Regele Mihai I din Săvârşin. Începând cu ora 17, Familia Regală va participa la recitalul susţinut de maestrul Gheorghe Turda, urmat de un concert de colinde arhaice al Grupului tradiţional al sătenilor din comuna Negreni şi Corindătorii tradiţiilor clujene.

În ultima zi a Târgului Regal de Crăciun, duminică, 21 decembrie 2025, la ora 14.30, Familia Regală va lua parte la recitalul susţinut de maestrul Ştefan Hruşcă. La ora 15.00, Familia Regală va asista la festivalul obiceiurilor de iarnă "Alaiul Dubelor".

În Ajunul Crăciunului, în ziua de 24 decembrie 2025, la ora 12.00, Dubaşii din Săvârşin vor fi aşteptaţi în piaţa cu fântână din incinta Satului Regal.

În aceeaşi zi, Biroul de Presă al Casei Majestăţii Sale va transmite mesajul de Crăciun al Majestăţii Sale Custodele Coroanei române.

În dimineaţa zilei de 25 decembrie 2025, Familia Regală va participa la slujba de Crăciun de la Biserica Ortodoxă din Săvârşin.

Familia Regală va petrece privat restul zilelor de Crăciun şi Anul Nou, la Castelul Săvârşin.

Târgul Regal de Crăciun şi evenimentele publice de la Săvârşin sunt organizate de Fundaţia Colecţia Regală.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dmitri Peskov
1
Schimbare de ton. Kremlinul spune că poziția Rusiei privind trupele europene în Ucraina e...
victor negrescu
2
Victor Negrescu, despre tăierea pensiilor magistraților: „Dacă pică la CCR, trebuie să...
ilie bolojan catalin predoiu pnl
3
Bolojan, despre o demisie a lui Cătălin Predoiu: „Ca să ai rezultate, trebuie...
President Donald Trump Awards Mexican Border Defense Medal in Oval Office
4
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din...
Foto: Getty Images
5
Premierul britanic îi dă ultimatum lui Roman Abramovich să transfere banii din vânzarea...
Victoria Beckham a rupt tăcerea, după ce și-a schimbat numele, la 51 de ani
Digi Sport
Victoria Beckham a rupt tăcerea, după ce și-a schimbat numele, la 51 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
fetita tine in brate multe cadouri
Sărbători cu liste lungi de cadouri. Cum explică psihologii dorința părinților de a cumpăra multe daruri pentru copii: „Nu e iubire”
cersetor pe strada
Străzi împânzite de cerșetori înainte de Sărbători. Cât ajung să câștige pe zi oamenii care stau cu mâna întinsă: „Nu le mai dau”
barbat in depresie de craciun
Sărbătorile, o povară pentru cei singuri. Numărul cazurilor de depresie crește cu 25% în decembrie: „Li se reactivează unele amintiri”
Phishing mesaj pe laptop
Atenție la mesajele primite de sărbători: pot fi tentative de fraudă. Avertismentul unui expert în securitate cibernetică
pensionara fara bani in portofel
„Fără împrumuturi nu se poate”. Sărbători pe datorie pentru mii de români. Cum arată masa de Crăciun „pe caiet”
Recomandările redacţiei
Nicusor Dan si Ilie Bolojan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Abordare diferită a lui Nicușor Dan față de prescripție: „Problema e...
volodimir zelenski la birou
Cele trei puncte nevralgice din negocierile de pace. Zelenski anunță...
irineu darau
Cine este Irineu Darău, propus de USR la Ministerul Economiei...
politisti inarmati la perchezitii
Acte românești false pentru oligarhi ruși. Procurorii din Parchetul...
Ultimele știri
Proteste violente în Belgia: 10.000 de fermieri au ieșit în stradă. Haos la Bruxelles, în ziua summitului UE. Circulație paralizată
După Spania și Marea Britanie, valul de gripă lovește Franța. „Toate regiunile sunt pe roșu, impactul puternic e așteptat de Crăciun”
„M-au sufocat cu pungi, m-au torturat, au simulat execuția, m-au violat”. Povestea sfâșietoare a unei ucrainence reținută de FSB
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Împreună de Crăciun. Prințul și prințesa de Wales, alături de copiii lor, într-o adorabilă felicitare...
Cancan
A început războiul pentru averea Rodicăi Stănoiu! Moștenitorii surpriză, care i-au luat fața Puișorului
Fanatik.ro
Dezvăluiri șocante! Ionel Dănciulescu, protejat cu pistolul la antrenamentul lui Dinamo: ”Terorizat ani de...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Cine este fotbalistul din SuperLiga care a livrat informații în Grecia despre Universitatea Craiova: „El e...
Adevărul
Va reuși UE să finanțeze Ucraina cu banii Moscovei? Ce spun eurodeputații români
Playtech
Cât contează salariul din ultimii ani la calculul pensiei. Exemple concrete de calcul
Digi FM
A dispărut la doar trei ani și a fost găsită după mai bine de 40 de ani. Nici măcar ea nu se aștepta la...
Digi Sport
Prima ipoteză a autorităților, după ce o jurnalistă și soțul său au fost găsiți împușcați mortal în propria...
Pro FM
Bebe Rexha își caută iubit. Nu pune accent pe aspect, dar "trebuie să fie mai bogat sau la fel ca mine. Nu...
Film Now
Cauza morții regizorului Rob Reiner şi a soţiei ale. Ce arată raportul legistului din Los Angeles
Adevarul
„Cea mai periculoasă femeie din America”. Povestea Emmei Goldman, evreica lituaniancă ce a sfidat tabuurile...
Newsweek
RECORD 100.000.000€ strânși din pensii la asigurările de sănătate în octombrie. Pensionarii au pierdut 270 lei
Digi FM
Tulburător. Cu doar trei luni înainte de a fi ucis, Rob Reiner spunea că fiul lui nu mai consumase droguri de...
Digi World
Cauza morții lui Ludovic al XIV-lea, dezvăluită după 310 ani. ADN-ul din inima mumificată schimbă complet...
Digi Animal World
Avertisment de Crăciun pentru stăpânii de câini. Decorațiunea aparent inofensivă care le poate pune viața în...
Film Now
Fiul lui John Travolta ar fi, de fapt, copilul lui Riley Keough. Detaliile dezvăluite la cinci ani de la...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...