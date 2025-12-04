Familia Regală: Rugăciune de pomenire pentru Regele Mihai şi Regina Ana, la Mănăstirea Antim, la opt ani de la moartea suveranului

O rugăciune de pomenire pentru Regele Mihai şi Regina Ana a fost oficiată, joi, la Mănăstirea Antim, în prezenţa Familiei Regale a României.

Au participat Custodele Coroanei, Majestatea Sa Margareta, şi Alteţele Lor Regale Principele Radu, Principesa Sofia şi Principesa Maria.

Slujba a fost oficiată de Episcopul vicar-patriarhal Varlaam Ploieşteanul, împreună cu preoţi ai Mănăstirii Antim.

Ceremonia a fost precedată de o vizită la Biblioteca Sfântului Sinod, aflată în incinta mănăstirii.

Vizita a fost făcută sub îndrumarea părintele arhimandrit Policarp Chiţulescu, consilier patriarhal, expert în bibliofilie, manuscrise şi carte rară, membrilor Familiei Regale fiindu-le prezentate manuscrise originale de mare valoare istorică şi lingvistică.

La finalul vizitei, Majestatea Sa şi Alteţele Lor Regale au semnat în Cartea de onoare a bibliotecii.

Regele Mihai I, născut la 25 octombrie 1921, la Sinaia, s-a stins din viaţă în data de 5 decembrie 2017, în locuinţa sa particulară din Aubonne, Elveţia, în urma unei suferinţe îndelungate.

Fostul Suveran al României a fost înmormântat, cu Funeralii Naţionale, pe 16 decembrie 2017, în noua Catedrală Arhiepiscopală şi Regală de la Curtea de Argeş, alături de Regina Ana. Regina, care a murit la data de 1 august 2016, la Morges, Elveţia, fusese înmormântată tot aici pe 13 august 2016.

Editor : Sebastian Eduard