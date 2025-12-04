Live TV

Familia Regală: Rugăciune de pomenire pentru Regele Mihai şi Regina Ana, la Mănăstirea Antim, la opt ani de la moartea suveranului

Data publicării:
Regele Mihai și Regina Ana, cel mai longeviv cuplu din istoria regală a României
Mâine, 5 decembrie, se împlinesc opt ani de la moartea Regelui Mihai

O rugăciune de pomenire pentru Regele Mihai şi Regina Ana a fost oficiată, joi, la Mănăstirea Antim, în prezenţa Familiei Regale a României.

Au participat Custodele Coroanei, Majestatea Sa Margareta, şi Alteţele Lor Regale Principele Radu, Principesa Sofia şi Principesa Maria.

Slujba a fost oficiată de Episcopul vicar-patriarhal Varlaam Ploieşteanul, împreună cu preoţi ai Mănăstirii Antim.

Ceremonia a fost precedată de o vizită la Biblioteca Sfântului Sinod, aflată în incinta mănăstirii.

Vizita a fost făcută sub îndrumarea părintele arhimandrit Policarp Chiţulescu, consilier patriarhal, expert în bibliofilie, manuscrise şi carte rară, membrilor Familiei Regale fiindu-le prezentate manuscrise originale de mare valoare istorică şi lingvistică.

La finalul vizitei, Majestatea Sa şi Alteţele Lor Regale au semnat în Cartea de onoare a bibliotecii.

Regele Mihai I, născut la 25 octombrie 1921, la Sinaia, s-a stins din viaţă în data de 5 decembrie 2017, în locuinţa sa particulară din Aubonne, Elveţia, în urma unei suferinţe îndelungate.

Fostul Suveran al României a fost înmormântat, cu Funeralii Naţionale, pe 16 decembrie 2017, în noua Catedrală Arhiepiscopală şi Regală de la Curtea de Argeş, alături de Regina Ana. Regina, care a murit la data de 1 august 2016, la Morges, Elveţia, fusese înmormântată tot aici pe 13 august 2016.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Amenzi pentru șoferii care nu declară un accident rutier. Foto Getty Images
1
Camera Deputaților a adoptat ordonanța care permite recunoașterea temporară a permiselor...
artan
2
A murit Adrian Pleșca, zis și Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan
Aeroportul din Kolțovo. Foto Wikimedia
3
În Rusia, pasagerii sunt abordați pe aeroporturi, pentru a li se înmâna somații de...
Russian President Vladimir Putin's annual end-of-year news conference in Moscow
4
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom...
isw
5
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin...
A câștigat peste 5.000.000 $ și a ”trădat” Rusia cu zâmbetul pe buze: ”Sunt bucuroasă să vă anunț”
Digi Sport
A câștigat peste 5.000.000 $ și a ”trădat” Rusia cu zâmbetul pe buze: ”Sunt bucuroasă să vă anunț”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Hotelul Furnica din sinaia
Primăria Sinaia vrea să cumpere Hotelul Furnica al Familiei Regale. Anunțul făcut de edilul Vlad Oprea
Hotel Furnica
Familia Regală a scos la vânzare Hotelul Furnica din Sinaia, la preț de vilă în Dorobanți. Statul nu e interesat
Screenshot 2025-10-31 221640
„Exil de lux” pentru prințul căzut în dizgrație. Regele Charles îi oferă fratelui său Andrew sume cu șase cifre și o rentă anuală
23 August 1944, lovitura de stat care a schimbat istoria României. Foto Shutterstock
Familia regală a publicat mesajul transmis de Regele Mihai românilor pe 23 august 1944, când a rupt alianța cu Germania nazistă
steluta coposu, sora lui corneliu coposu
Mesajul Familiei Regale după moartea Rodicăi Coposu. Când va fi înmormântată sora fostului lider ţărănist Corneliu Coposu
Recomandările redacţiei
comisie senat
Scandal în ședința de la Senat în care se discuta criza apei: „Ne...
militari români
Cât ar rezista România singură în cazul unui atac rusesc. General...
Dominic Fritz, președinte interimar al USR.
Dominic Fritz acuză PSD că se folosește politic de criza de la...
09ad6ef5-f495-40f9-95bb-777c05ee060b_0
România va avea trei noi poduri peste Dunăre. Memorandumul cu...
Ultimele știri
„Nu vor rămâne fără o reacție extrem de dură”. Reacția furibundă a Kremlinului la intenția UE de a confisca activele Moscovei
Austria sprijină aderarea României la OCDE. Christian Stocker: „Un partener pe care ne putem bizui. Vom extinde cooperarea noastră”
Comerț, războiul din Ucraina și panda. Mizele uriașe din spatele vizitei lui Emmanuel Macron în China
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Kate și William, ca desprinși dintr-un basm de iarnă. Prințesa radiază în noul portret oficial al cuplului...
Cancan
Ninge 11 zile fără oprire, în România! Zonele în care iarna va lovi năprasnic
Fanatik.ro
Ngezana, băgat în ședință de suporteri înainte de FCSB – Dinamo?! Decizia luată de liderul Gigi Mustață
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
Afacerea dezvoltată de Dan Șucu! L-a implicat și pe fiul său în investiție și ar putea da marea lovitură
Adevărul
România plătește prețul ajutoarelor de stat: val de falimente și restructurări
Playtech
Orele la care este cel mai eficient să aerisești locuința iarna. Când pierzi cel mai puțin din temperatura...
Digi FM
Fiica secretă a lui Vladimir Putin, confruntată pe străzile din Paris de un jurnalist ucrainean: „Îmi pare...
Digi Sport
INTERZIS: nimeni din țară nu mai are voie, după ce SUA i-a spus ”NU” președintelui
Pro FM
Shakira, declarații neașteptate la mai bine de trei ani de la despărțirea de Piqué. Ce a spus despre tatăl...
Film Now
Gwyneth Paltrow admite că se simte „singură” în timpul sărbătorilor din cauza soțului ei, Brad Falchuk: „E un...
Adevarul
Sunt românii pregătiți pentru noile autostrăzi? Reacții după deschiderea București - Focșani: „Goneau toți cu...
Newsweek
Dosarele de pensie blochează CCR. Mii de cazuri întârziate cu 3 ani. Cum pierd bani pensionarii? DOCUMENT
Digi FM
Ordinea pe buletinul de vot pentru Primăria Capitalei la alegerile din 7 decembrie 2025. 17 candidați, un...
Digi World
Trei fructe care ajută digestia, recomandate de un medic școlit la Harvard. Scapi de balonare și de senzația...
Digi Animal World
Ce a pățit un raton care a intrat din greșeală într-un magazin de băuturi alcoolice. L-au găsit leșinat în...
Film Now
Emma Heming, despre decizia dureroasă de a-l muta pe Bruce Willis într-o altă casă: „Dacă nu ești acolo 24/7...
UTV
Andreea Bălan a împodobit bradul de Crăciun alături de Victor Cornea și cele două fetițe. „Vă trimitem...