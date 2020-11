Familia unui jandarm rănit în misiune acuză că bărbatul a murit în chinuri la spital. Managerul unității sanitare: Să facă plângere

Familia unui jandarm din Târgu Mureș acuză spitalul județean că l-a lăsat să moară cu zile pe bărbatul care fusese rănit în misiune. Fiica bărbatului susține că a așteptat cinci zile în spital să fie operat, după ce trecuse printr-un accident rutier. De cealaltă parte, conducerea spitalului susține că nu au fost nereguli în asistența acordată jandarmului.

Denisa Jurje, fiica jandarmului: "Medicii din spital l-au băgat în pământ, l-au băgat în pământ cu zile. Tati nu a mai rezistat, a cedat din cauza incompetenței.

În urmă accidentului suferit în misiune, jandarmul Daniel Jurje a fost transportat la Spitalul de Urgenţă din Târgu Mureş. Aici a început calvarul".

A trimis un mesaj familiei în care a spus că va intră în operație. Însă intervenţia nu a mai avut loc. El a fost direcţionat pe zona de COVID.

Denisa Jurje, fiica jandarmului: "I-au făcut testul. Nu puteau să-l lase aşa pentru că avea dureri imense."

După multe așteptări chinuitoare, rezultatele testului PCR aveau să confirme că bărbatul este infectat cu noul coronavirus.

Denisa Jurje, fiica jandarmului: "Nu m-au anunțat nici pe mine, nici pe mama, nici pe tati, știau numai ei că tati ar fi pozitiv. L-am sunat şi pur şi simplu plângea de durere la telefon, îmi zicea că nu mai poate, nu mai rezistă. Nu puteam să fac absolut nimic pentru el, iar cei care ar fi trebuit să-l îngrijească, respectiv asistentele, nici măcar nu se apropiau de el."

Singurul lucru pe care a putut să-l facă fiica jandarmului a fost să cumpere medicamente și să aștepte la poarta spitalului neputincioasă.

Denisa Jurje, fiica jandarmului: "M-am dus în fața spitalului și am sunat în speranța că o să vină cineva. Asistenta mi-a spus că am nevoie de răbdare, de multă răbdare că nu are cine să vină. Am sunat din nou după jumătate de oră, iar doamna asistentă mi-a spus să nu o mai deranjez că dacă nu a murit încă mai rabdă încă zece minute".

Abia două zile mai târziu, fiica jandarmului a reușit să ia legătura cu medicul care se ocupă de tatăl ei.

Denisa Jurje: "Mi-a zis că e bine că nu mai are dureri și că așteaptă să-l opereze, în condițiile în care tati avea dureri."

Marți dimineață bărbatul a murit, fără să mai apuce să fie operat.

Denisa Jurje: "După două ore am fost anunțată că tati nu mai e. Nici măcar spitalul nu mi-a zis, comandantul a făcut rost de informații și m-a sunat".

Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş susține că nu a găsit nereguli în asistența care i s-a acordat jandarmului și "invită" familia să facă o plângere penală.



Claudiu Puiac, manager al Spitalului Județean de urgență din Târgu Mureș: "(Familia - n.r.) Are dreptul să facă sesizare penală prin care să demonstreze dacă este sau nu vorba despre un malpraxis. Noi vom pune la dispoziție toate documentele pe care le avem, foaie de observație, foaia la UPU, cele imagistice care s-au efectuat".

Familia a angajat un avocat și un expert care să participe la efectuarea necropsiei.



