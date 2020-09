Familie întreagă infectată cu COVID, de la bunici la fetița de un an: „E suficient ca unul din familie să lase garda jos o clipă”

„Nu știi pe nimeni cu COVID-19? Nu știi nici cum e să stai și să aștepți să apară simptome la copilul tău. Sigur nu știi nici senzația aia când ți se spune ce înseamnă tratamentul pentru un copil, adică un medicament pentru HIV.” Sunt cuvintele unei tinere din Cluj-Napoca, Andaluna Bogdan. Ea, părinții și copilul ei, de numai un an, s-au îmbolnăvit cu noul coronavirus. Într-un mesaj pe Facebook în care și-a povestit experiența, Andaluna Bogdan ne transmite tuturor să nu lăsăm garda jos.

„E suficient ca unul din familie să lase garda jos pentru o clipă și să intri în cea mai înspăimântătoare experiență”, a scris ea pe Facebook.

Andaluna Bogdan a povestit la Digi24 că mama ei a fost prima din familie care s-a infectat.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Mama mea a fost cea care a adus virusul în spațiul în care locuim și din păcate ne-am infectat absolut toți din familie, chiar dacă noi am dezinfectat cumpărături, ne-am spălat pe mâini, am păstrat distanța, am purtat mască. Nu mi-aș fi putut imagina să păstrezi distanța într-un spațiu în care locuiești cu părinții, nu mi-am imaginat că s-ar putea ajunge în situația în care să ne infectăm, deși am respectat toate măsurile”, a spus ea.

Bogdan a povestit că mama ei a luat virusul de la serviciu, de la persoane care au mers la muncă, deși aveau simptome. Apoi s-a infectat tatăl ei, iar ea și fiica ei au avut primele simptome după câteva zile.

„Am sperat că nu va avea simptome, din păcate nu s-a adeverit în cazul nostru”, a spus Bogdan despre fiica ei, în vârstă de numai un an și două luni.

Ea a povestit că au ajuns în toiul nopții la urgențe, în condițiile în care părinții ei erau deja internați în spital.

„Nu știam la ce să ne așteptăm, unde vom ajunge, dacă vom ajunge acasă relativ curând sau nu. Pentru un copil atât de mic trebuie să iei scutece, haine de schimb”, a spus ea, descriind „calvarul” prin care a trecut.

„Sigur nu știi cum e senzația aia în care ți se spune ce înseamnă tratamentul pentru un copil, adică un medicament pt HIV, pentru că nu există încă nimic pt COVID, dar tu dă-te zmeu în continuare. Nu știi nici că tu vei primi tratament pentru malarie și nici presiunea pe care o pui singur pe tine dacă accepți sau nu tratamentul, în special pentru un puiuț de om”, a scris ea pe Facebook.

Bogdan face un apel la respectarea regulilor, pentru că purtarea măștii nu ține doar de propria persoană, ci și de sănătate publică.

„Se propagă în continuare ideea că ar fi un virus obișnuit. Nu e obișnuit. Medicii exact asta spun: nu știm, sunt doar studii la nivel internațional, sunt experimente. Și chiar dacă peste ani se va descoperi că e un virus mai inofensiv, chiar și așa, în prezent nu e ușor gestionabil. Nu e de joacă cu sănătatea nimănui”, a mai spus ea.

Editor : Monica Bonea