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Video Fără „bolizi” în primii doi ani de permis. Șoferii începători ar putea avea restricții la mașinile puternice

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masina confiscata
Bolid de lux confiscat de polițiștii de frontieră. Foto: Poliția de frontieră
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Din articol
Ce mașini ar putea fi interzise Proiectul este votat în Camera Deputaților

Șoferii începători ar putea avea interdicție să conducă mașini puternice în primii doi ani de la obținerea permisului. Un proiect de lege care stabilește o limită de 75 de kilowați pe tonă este votat astăzi în Camera Deputaților, forul decizional.

Șoferii începători ar putea avea restricții în ceea ce privește mașinile pe care le pot conduce în primii doi ani de la obținerea permisului. Parlamentarii votează astăzi, în Camera Deputaților, un proiect de lege care stabilește o limită de putere pentru autoturismele pe care le pot conduce șoferii aflați la început de drum.

Limita propusă este de 75 de kilowați pe tonă, echivalentul a aproximativ 102 cai putere pe tonă.

Pentru a înțelege mai ușor ce înseamnă această limită, la o mașină cu o masă de aproximativ 1,3-1,5 tone, puterea maximă ar fi în jurul valorii de 120-130 de cai putere. Autoturismele care depășesc raportul de putere stabilit prin proiect nu ar putea fi conduse de șoferii începători în primii doi ani de permis.

Ce mașini ar putea fi interzise

Printre exemplele de mașini care ar putea depăși limita prevăzută în proiect se numără BMW 330, Volkswagen Golf GTI, Audi A4 sau Mercedes-Benz C200, în funcție de motorizare și masa exactă a fiecărui model.

În schimb, un model precum Dacia Logan s-ar încadra în limita propusă pentru șoferii începători, în funcție de versiunea și motorizarea aleasă.

Regula nu ar fi stabilită printr-o listă de modele auto, ci prin raportarea puterii motorului la masa autoturismului. Astfel, încadrarea unei anumite mașini ar trebui verificată în funcție de caracteristicile tehnice ale versiunii respective.

Proiectul este votat în Camera Deputaților

Proiectul de lege este supus votului în Camera Deputaților, care este for decizional.

În cazul în care proiectul va fi adoptat, legea va trebui promulgată de președintele României și publicată în Monitorul Oficial pentru a putea intra în vigoare.

Până la parcurgerea acestor etape, restricția nu se aplică. În forma propusă, regula ar urma să îi vizeze pe șoferii aflați în primii doi ani de la obținerea permisului de conducere.

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Editor : C.A.

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