Federația Silva cere modificarea legii salarizării. Silvicultorii avertizează că ar putea pierde 25% din salarii

Federația Silva solicită modificarea proiectului noii legi a salarizării personalului plătit din fonduri publice, avertizând că, dacă actul normativ va fi adoptat în forma actuală, veniturile silvicultorilor ar putea scădea cu până la 25%. Sindicaliștii susțin că proiectul elimină o prevedere din Codul silvic care include sporul de risc în salariul de bază și cer păstrarea acesteia în forma actuală.

Concret, proiectul propune eliminarea unui articol din Codul silvic prin care sporul de risc de 25% a fost inclus în salariul de bază al silvicultorilor. Acest spor era valabil înainte de adoptarea noului Cod silvic.

„Activitatea personalului silvic este una dificilă şi periculoasă, implicând responsabilităţi majore: administrarea şi paza pădurilor, combaterea ilegalităţilor, prevenirea incendiilor şi controlul de specialitate. Aceste condiţii nu s-au schimbat. Acestea sunt şi motivele pentru care legiuitorul a inclus sporul de risc în salariul de bază”, afirmă reprezentanţii Federaţiei Silva.

Practic, explică silvicultorii, această categorie nu a câştigat mai mulţi bani, veniturile lor rămânând aceleaşi. „Noul proiect care priveşte salariile plătite din fonduri publice prevede eliminarea din Codul silvic (Legea nr. 331/2024) a articolului 137, alin. (4) – exact acela care stabileşte formula de calcul a salariului de bază. Această măsură va afecta mii de lucrători din sectorul silvic”, atrag atenţia liderii sindicali.

Aceştia consideră că o asemenea măsură „nu poate fi justificată” în condiţiile în care riscurile profesionale, atribuţiile, responsabilităţile şi condiţiile dificile în care personalul silvic îşi desfăşoară activitatea „nu s-au diminuat şi nu au fost înlăturate”.

Potrivit sursei citate, măsura va afecta mii de silvicultori care îşi desfăşoară activitatea în cadrul autorităţii publice centrale responsabile pentru silvicultură, al Gărzii Forestiere Naţionale, al gărzilor forestiere, al ocoalelor silvice de regim, al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea".

În acest context, Federaţia Silva solicită eliminarea punctului 17 din art. 37 al proiectului de lege, pentru a păstra în vigoare această prevedere esenţială.

Menţinerea art. 137 alin. (4) din Codul Silvic este necesară pentru protejarea veniturilor aflate în plată ale personalului silvic; evitarea unor diminuări salariale emnificative; asigurarea unui tratament salarial echitabil şi predictibil pentru personalul silvic; menţinerea atractivităţii profesiei şi limitarea deficitului de personal calificat în sector; recunoaşterea în continuare a riscurilor, responsabilităţilor şi condiţiilor dificile specifice activităţii silvice.

Federaţia SILVA a trimis solicitări pentru modificarea proiectului Legii salarizării atât preşedintelui Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, cât şi lui Mircea Abrudean, preşedintele Senatului.

„Totodată, am solicitat consultarea Federaţiei SILVA în cadrul dezbaterilor parlamentare, pentru a prezenta impactul real al acestei măsuri. Pe scurt, Federaţia Silva solicită eliminarea acestei prevederi profund nedrepte. Este de neînţeles de ce veniturile silvicultorilor sunt puse permanent sub semnul întrebării. Atunci când munca, riscurile şi responsabilităţile acestei profesii nu mai sunt recunoscute şi respectate, nu mai putem vorbi despre echitate. Această abordare trebuie să înceteze!”, mai spun liderii sindicali.

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Editor : M.I.