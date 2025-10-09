Live TV

Federația Sindicatelor din Cultură și Presă: „Lipsa fondurilor nu poate constitui o justificare pentru încălcarea legislației muncii"

Foto: Profimedia

Referitor la situația critică a finanțării instituțiilor de cultură și tentativa de a impune măsuri ilegale care încalcă demnitatea și drepturile fundamentale ale lucrătorilor, Federația Națională a Sindicatelor din Cultură și Presă CulturMedia publică o scrisoare deschisă adresată Guvernului României.

Federația se declară îngrijorată față de recenta Circulară emisă de Ministerul Culturii, prin care „managerilor instituțiilor publice de cultură li se solicită, în esență, să încalce legea, forțând angajații să intre în concediu fără plată ca o pretinsă soluție la criza bugetară care amenință plata salariilor pentru ultimele luni ale anului 2025”.

„Asistăm la o situație fără precedent, în care o autoritate a statului, în loc să asigure respectarea legii, devine un instigator la încălcarea ei”, arată comunicatul federației.

„Dorim să subliniem, cu toată fermitatea, un principiu fundamental al statului de drept: lipsa fondurilor nu poate constitui, în nicio circumstanță, o justificare pentru încălcarea legislației muncii”.

„Concediul fără plată, conform dispozițiilor Codului Muncii, este un drept al salariatului, care poate fi solicitat pentru rezolvarea unor situații personale, și nu o obligație ce poate fi impusă unilateral de angajator. Orice tentativă de a constrânge un lucrător să accepte o astfel de măsură reprezintă un abuz de drept și o încălcare flagrantă a principiului bunei-credințe, care trebuie să guverneze orice relație de muncă”, arată comunicatul.

Federația mai precizează că „atunci când angajații trebuie să suporte consecințele unei proaste gestiuni bugetare, renunțând la un drept fundamental, este nu numai inacceptabil, dar și periculos”.

În consecință, Federația CulturMedia solicită Guvernului României, în regim de urgență, următoarele: intervenția imediată pentru rezolvarea crizei de finanțare, prin rectificare bugetară sau orice alt mecanism legal, astfel încât să se asigure plata integrală și la timp a drepturilor salariale, retragerea neîntârziată a Circularei ilegale emise de Ministerul Culturii și transmiterea unei noi comunicări. De asemenea se cere demararea unui control riguros care să verifice modul în care au fost fundamentate și solicitate bugetele pentru anul 2025 de către Ministerul Culturii și instituțiile subordonate dar și evaluarea capacității manageriale a persoanelor responsabile de această criză și luarea măsurilor legale.

 

 

